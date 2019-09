Auta na LPG snižují emise, úlevy ale nedostanou. Stálo by to moc

„Český stát zapomíná při tvorbě nové legislativy na motoristy i provozovatele stanic se zkapalněným ropným plynem LPG,“ říká předseda České asociace LPG Ivan Indráček. Jako případ uvedl novelu zákona o pozemních komunikacích, která zvýhodní provozovatele nízkoemisních vozidel při platbě dálničních poplatků. LPG ale ve výčtu chybí.

„Odporuje to principu technologické neutrality,“ uvedl Indráček. LPG podle něj přitom může výrazně snížit emise v dopravě do doby, než dostatečně vzroste podíl bezemisních alternativ typu elektromobility a dalších. Upozornil, že v souladu s takzvanou Pařížskou dohodou z roku 2015 je cílem EU do roku 2050 snížit emise silniční dopravy o 60 procent.

„Tento ambiciózní plán se z velké části opírá o zvyšování podílu alternativních paliv v dopravě, ten však i přes snahy evropských institucí a národních vlád roste jen velmi pozvolna. Více než 90 procent nových vozidel registrovaných v EU v roce 2018 mělo pohon na benzin či naftu,“ uvedl Indráček.

Studie zpracovaná evropskou oborovou asociací Liquid Gas Europe podle něj předpokládá, že při podpoře by mohla vozidla jen na LPG dosáhnout do roku 2040 až na 10,7 procenta podílu na trhu. „Podle tohoto scénáře by vozy na LPG do roku 2050 pomohly snížit evropské emise ze silniční dopravy o 401 milionů tun oxidu uhličitého, 5 913 tun prachových částic a 459 000 tun oxidů dusíku. „Už nyní může větší využití LPG a jeho podpora výrazně omezit emise, než se za nějakých 30 let prosadí bezemisní alternativy,“ podotkl.

„S více než osmi miliony osobními vozidly a tříprocentním podílem na celkovém počtu aut na evropských silnicích patří LPG první místo v žebříčku alternativních paliv. Podobné je to v Česku, kde je podle našich odhadů asi 170 000 vozidel na LPG. Zatímco celkový počet standardních veřejných čerpacích stanic je 3 000, LPG je možné načerpat na 950 čerpacích stanicích,“ doplnil.

Novela zákona, která začne platit od roku 2021, počítá s tím, že od dálničních poplatků v ČR budou osvobozeny vozy na elektřinu, vodík a případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr. Za nižší sazby by měla jezdit auta na stlačený zemní plyn (CNG). Čtěte více

Ministerstvo dopravy dříve uvedlo, že hlavním důvodem nezařazení LPG do zvýhodnění je poměrně vysoký počet provozovaných vozidel na tento pohon. Nezařazení LPG znamená podle ministerstva i velkou finanční úlevu pro státní rozpočet. Upozornilo, že zvýhodnění pro ostatní ekologická vozidla skončí nejpozději v okamžiku, kdy jejich počet bude na úrovni 250 000. Například vozidel na CNG je v Česku nyní asi 24 000. Celkem je podle dat Svazu dovozců automobilů Česku nyní registrováno zhruba osm milionu vozidel všech kategorií.