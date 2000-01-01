Jsou to jedny z nejvíce fascinujících anomálií dnešního světa. Auta, která stojí stamiliony a přitom jsou prakticky „k ničemu“. Nesmí na silnice a nesplňují ani žádné předpisy pro automobilové závody. Jsou čistou oslavou inženýrství, které ignoruje normy a opovrhuje razítky v techničáku.
Adrian Newey, legendární konstruktér, jehož jméno je synonymem pro dominanci ve Formuli 1, se loučí se stájí Red Bull svým dosud nejambicióznějším dílem – hyperautem RB17. S cenou přesahující 6 milionů eur (cca 146 mil. korun) a limitovanou edicí pouhých 50 kusů se jedná o artefakt pro nejbohatší sběratele.
Vývojem modelu Apollo Intensa Emozione vznikl okruhový speciál Apollo Evo V12 se zadními partiemi, které připomínají bojovou stíhačku. Plochy s koncovými světly ve tvaru X nejsou jen pro efekt, ale jsou součástí komplexního systému chlazení a vedení vzduchu.
Bugatti Bolide je čistokrevným okruhovým predátorem, který se zbavil veškerého komfortu ve prospěch nekompromisní fyziky. Od konce loňského roku je jeden kus i v Česku.
De Tomaso P900 je čistou oslavou mechanického extrému a spalovacího motoru v jeho nejryzejší podobě. Je to pojízdná socha a technologický manifest, který záměrně ignoruje pravidla pro běžný silniční provoz, aby mohl bez kompromisů dominovat na závodních okruzích.
Ferrari P80/C: Speciál z roku 2019 pro sběratele z Hongkongu na základě okruhového Ferrari 488 GT3 s přeplňovaným V8 3,9 l s výkonem 670 k se rodil čtyři roky a přišel na 130 milionů korun.
Aston Martin Vulcan: Tato britská okruhová raketa z roku 2015 byla dodávána se závodním programem a tréninkovým kempem, který pomohl tuto bestii se sedmilitrovým V12 s 820 k bezpečně zvládnout. • Verze AMR Pro má vyšší přítlak, který je lépe rozložen na obě nápravy.
McMurtry Spéirling Pure je jen o něco více než metr vysoké auto, které neváží ani tunu a jeho dva elektromotory přitom disponují výkonem 1 013 koní. Nejvyšší rychlost je údajně 306 km/h a zrychlení na stovku tato elektrická „kapesní“ raketa absolvuje za 1,5 s.
Pagani Huayra R: Základem je unikátní atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,0 litru, který vznikl ve spolupráci s německými specialisty ze společnosti HWA (dříve AMG). Zatímco původní Huayra R z roku 2021 ohromila svět výkonem 850 koní a hmotností pouhých 1 050 kg, verze R Evo posunula tyto hranice do sféry moderních prototypů Le Mans.
Program Lamborghini Essenza SCV12 nabízí nejčistší zážitek z jízdy na závodní dráze a zahrnuje zastávky na některých z nejikoničtějších okruhů po celé Evropě.
Porsche 935: Speciální okruhový model z roku 2018 vznikl pro 77 šťastlivců.
Brabham BT62: Okruhový speciál vznikl v roce 2018 na počest 70. výročí od doby, kdy začal závodit Jack Brabham, jediný závodník, který vyhrál MS F1 s monopostem vlastní konstrukce.
Ferrari FXX-K Evo: Program XX od Ferrari je legendární. Závodní oddělení Ferrari se o auta stará a doveze ho jeho majitelům na vybrané světové okruhy. Model FXX-K Evo využívá hybridní technologii z formule 1.
Ferrari FXX bylo v roce 2005 prvním speciálem v programu XX, který následovaly modely 599XX a FXX-K/Evo. Ferrari s nimi zákazníkům dovolilo jezdit jen na vlastních akcích.
Program Ferrari XX je jen pro ultrabohaté. V roce 2015 viceprezident Googlu Benjamin Sloss koupil manželce FXX-K k narozeninám, hned se s ním svezla na testovacím okruhu ve Fioranu.
Pokud je Red Bull RB17 dílem Adriana Neweyho, pak T.50s je odpovědí dalšího geniálního konstruktéra F1, Gordona Murraye. Technologickým unikátem je aktivní ventilátor na zádi, který auta doslova přisává k asfaltu.
Ferrari 599XX je exkluzivní okruhová verze modelu 599 GTB Fiorano, určená výhradně pro závody. Vůz disponuje motorem V12 s výkonem 700 koní a vylepšenou aerodynamikou. Později byla představena ještě silnější verze 599XX Evoluzione s nižší hmotností a pokročilým aerodynamickým paketem.
Znovuoživený Aston Martin DB4 GT Continuation je rovněž čistě okruhovým náčiním.
Vlastníci Jaguaru E-Type Lightweight dostali s vozem i homologaci FIA pro závody historických vozů.
McLaren P1 GTR by Senna: Poslední exemplář okruhové verze supersportovního McLarenu na počest legendárního Brazilce. Kombinace osmiválce s dvojitým turbem a elektromotoru dává dohromady 1 000 koní.
To, co dělá Red Bull RB17 skutečně výjimečným, je Neweyho posedlost aerodynamikou. Při rychlosti 240 km/h generuje vůz přítlak 1 700 kilogramů, což je téměř dvojnásobek jeho vlastní hmotnosti, která se pohybuje pod hranicí 900 kg.
Srdcem tohoto monstra je atmosférický 4,5litrový motor V10 od specialistů z Cosworthu, který točí neuvěřitelných 15 000 otáček za minutu. Ve světě, který se stále více spoléhá na tiché bzučení elektromobilů, působí RB17 jako zjevení z jiné galaxie. Motor je schopen točit neuvěřitelných 15 tisíc otáček za minutu a jeho zvuk připomíná zlatou éru královny motorsportu.
Samotná spalovací jednotka produkuje tisíc koní, kterým sekunduje elektromotor o výkonu 200 koní.
V kombinaci s aktivním odpružením a technologií přísavného efektu, kterou konstruktér Adrian Newey vypiloval k dokonalosti, slibují počítačové simulace šokující realitu: RB17 by na mnoha okruzích dokázal porazit i současné monoposty formule 1.
Jakmile se odhalí kryty, naskytne se pohled na propracovanou síť ocelových trubek výfukového systému a komponentů z uhlíkových vláken.
Extrémní výkon je přenášen na zadní kola skrze sekvenční převodovku Xtrac, přičemž celková hmotnost vozu činí symbolických 900 kg. Dosažení magického poměru výkonu k hmotnosti 1:1 staví P900 do stejné ligy, v jaké hraje například legendární Koenigsegg One:1.
Estetika motoru a jeho periferních systémů vyvolává silné asociace s biomechanickým světem filmového „Vetřelce“ – motor nepůsobí jako statický kus kovu, ale spíše jako živý, pulzující organismus.
Za vznikem Apolla Evo V12 stojí významná mezinárodní spolupráce. Montáž a vývoj byly svěřeny společnosti Manifattura Automobili Torino, turínské společnosti, která je známá svou schopností kombinovat řemeslné zpracování a pokročilé technologie. Spolu s nimi přispěla svými odbornými znalostmi v oblasti výkonu a spolehlivosti německá společnost HWA, což je původní úpravce AMG.
Apollo Evo: Celkem vznikne jen 10 kusů, každý v ceně přesahující 4 miliony eur, tedy v přepočtu téměř 100 milionů korun.
Srdcem tohoto hyperauta s hmotností 1 300 kg je jeho ikonický 6,3litrový atmosférický motor V12 s výkonem 800 koní. Motor, zrozený z evoluce jednotky Ferrari F140E, byl dále zdokonalen specialisty z italské společnosti Autotecnica Motori.
Bugatti Bolide je čistokrevným okruhovým predátorem, který se zbavil veškerého komfortu ve prospěch nekompromisní fyziky. Srdcem stroje zůstává ikonický osmilitrový šestnáctiválec se čtyřmi turbodmychadly, který v produkční verzi generuje masivních 1 600 koní.
Díky rozsáhlému využití uhlíkových vláken, hořčíku a 3D tištěného titanu se hmotnost vozu zastavila na hranici 1 450 kg. Výsledkem je poměr výkonu k hmotnosti, který se blíží vozům formule 1 a umožňuje jim doslova popírat zákony setrvačnosti v zatáčkách.
Tato limitovaná edice představuje definitivní tečku za érou spalovacích motorů W16 v jejich nejsyrovější podobě. Od konce loňského roku je jeden kus Bugatti Bolide i v Česku.
Bolide vyniká především tam, kde se silniční auta trápí – v technických pasážích, kde dokáže vyvinout boční přetížení až 2,5 g.
Celkem vzniklo jen 40 kusů Bugatti Bolide, každý ve ceně přibližně 100 milionů Kč. V ceně je exkluzivní servis, jako jsou volné jízdy na okruzích a bezpečnostní vybavení pro řidiče (systém HANS a závodní kombinézy).
Předlohou pro výroční speciál Porsche 935 bylo legendární závodní Porsche 935/78 Moby Dick.
Karbonový volant a ovladače pocházejí ze závodního 911 GT3 RS. Na rozdíl od něj však Porsche 935 není určené pro žádnou závodní sérii, ale jen pro soukromé a klubové akce.
Porsche 935 pohání šestiválec 3,8 l s výkonem 700 k. Je k dispozici i v ikonických barvách Martini.
Porsche 935 si bylo možné objednat i v ikonických barvách Martini.
Plnicí hrdla Porsche 935 jsou stejná jako u závodních speciálů.
Porsche 935 vychází z modelu 911 GT2 RS...
..., se svými 1 380 kg o plných 150 kg lehčí a je plné i dalších zajímavých detailů.
Pagani Hyuara R: Základem je unikátní atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,0 litru, který vznikl ve spolupráci s německými specialisty ze společnosti HWA (dříve AMG). Zatímco původní Huayra R z roku 2021 ohromila svět výkonem 850 koní a hmotností pouhých 1 050 kg, verze R Evo posunula tyto hranice do sféry moderních prototypů Le Mans.
Pagani Hyuara R je vstupenkou do exkluzivního klubu Arte In Pista. Také jeho majitelé jsou aktivními jezdci, pro které Pagani pořádá soukromé akce na nejprestižnějších okruzích světa, a to s plnou technickou podporou továrního týmu.
Lamborghini Essenza SCV12, představený v roce 2020, je atmosférický dvanáctiválcový hypersportovní vůz určený výhradně pro závodní okruhy, který dosahuje výkonu 830 koní a maximálního přítlaku 1 200 kg při rychlosti 250 km/h.
Stroj se sekvenční šestistupňovou převodovkou má podvozek z uhlíkových vláken s přidanou strukturální výztuhou, která funguje jako ochranná klec. Essenza SCV12 je vůz zaměřený na závodní okruhy, vybavený brzdami ABS, odpružením s tlačnou tyčí a hořčíkovými koly.
McMurtry Spéirling: Spíše než skutečné auto připomíná britský jednomístný hypersport karikaturu. Jeho dva elektromotory vzadu disponují monstrózním výkonem 1 014 k. Stovku „dá“ za pouhých 1,5 sekundy!
Energii mu dodává akumulátor o kapacitě 60 kWh, který postačuje pro hodinu jízdy na okruhu, nebo 560 km při běžné jízdě po silnici. Pro to, aby se udržel v zatáčkách, nepotřebuje velká křídla. Místo toho má dvojici ventilátorů umístěných v zadní části karoserie, které ho udržují při jakékoli rychlosti přisáté k asfaltu.
McMurtry Spéirling Pure předvedl, jak umí překonat gravitaci. Stal se prvním autem na světě, které by nejen zvládlo jízdu po stropě tunelu, ale dokáže být přilepené hlavou vzhůru i v nulové rychlosti. Za volantem seděl Thomas Yates, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti McMurtry Automotive.
Názorně to předvedl na speciálním zařízení, kdy byl po přetočení o 180 stupňů jakoby přilepený na základnu. Spéirling Pure pohání dva elektromotory s celkovým výkonem 1 030 koní a bez řidiče nemá ani tunu. Poměr hmotnosti k výkonu je tedy 1 kg/k. Obrovská elektricky poháněná turbína, která dokáže vytvořit přítlak až 2 tun, tak s ním dokáže divy.
Cena vozu je bez daně téměř 24 milionů korun. Nemá ale silniční homologaci, jezdit s ním tedy lze jen na uzavřených tratích. Má ho vzniknout jen 100 kusů. Není to ale až příliš optimistické číslo?
Pokud je Red Bull RB17 dílem Adriana Neweyho, pak okruhová verze GMA T.50s je odpovědí dalšího geniálního konstruktéra F1, Gordona Murraye. Technologickým unikátem je aktivní ventilátor na zádi, který auta doslova přisává k asfaltu.
Okruhová verze GMA T.50s Niki Lauda se dvěma sedadly má hmotnost pouhých 852 kilogramů.
Ventilátor na zádi GMA T.50s Niki Lauda ještě doplňuje velké přítlačné křídlo. Atmosférický motor V12 od Cosworthu váží pouhých 162 kg a točí 12 100 otáček za minutu.
Gordon Murray T.50s Niki Lauda: Každý šroubek je navržen tak, aby bylo auto co nejlehčí. Pokud lze z nějaké součástky odebrat 2 gramy materiálu, aniž by se snížila její pevnost, Gordon Murray to udělá.
Brabham BT62: Okruhový speciál vznikl v roce 2018 na počest 70. výročí od doby, kdy začal závodit Jack Brabham, jediný závodník, který vyhrál MS F1 s monopostem vlastní konstrukce.
Sedmdesátikusová série je dílem společnosti jeho syna Davida. Vůz váží pouhých 972 kg a jeho zadní kola pohání osmiválec 5,4 l s výkonem 710 koní.
Prvních 35 kusů bude v barvách monopostů F1 týmu Brabham.
Brabham BT62: Každý vůz tehdy vyšel na přibližně 30 milionů korun.
Aston Martin Vulcan: Tato britská okruhová raketa z roku 2015 byla dodávána se závodním programem a tréninkovým kempem, který pomohl tuto bestii se sedmilitrovým V12 s výkonem 820 koní bezpečně zvládnout.
Kokpit vulcanu je z velké části tvořen karbonovými panely. Nechybí ochranný rám, řidič za závodním volantem téměř leží.
Ač byl Aston Martin Vulcan koncipován jako čistě okruhový model, jeden jeho majitel si ho nechal nákladně upravit pro silniční použití.
Verze AMR Pro má vyšší přítlak, který je lépe rozložen na obě nápravy.
Ferrari 599XX je exkluzivní okruhová verze modelu 599 GTB Fiorano, určená výhradně pro závody. Vůz disponuje motorem V12 s výkonem 700 koní a vylepšenou aerodynamikou.
Později byla představena ještě silnější verze 599XX Evoluzione s nižší hmotností a pokročilým aerodynamickým paketem.
Ferrari 599XX Evoluzione s pokročilým aerodynamickým paketem.
Ferrari 599XX Evoluzione se ukázalo v roce 2021 na letišti v Dlouhé Lhotě v rámci akce Párky&Káry.
Ferrari FXX ukázalo cestu ostatním výrobcům hypersportů.
Na rozdíl od Enza, které musí splňovat předpisy o hluku ze silničního provozu, používá FXX výfukový systém bez omezení ve stylu F1. Je to jeden z nejhlasitějších a nejpronikavějších motorů, jaké kdy byly do automobilu namontovány.
Součástí okruhového programu pro zákazníky je i kompletní sada propriet včetně závodního overalu a bezpečnostní helmy.
Vše potřebné pro servis se vozí ve velkých boxech na kolečkách.
Zatímco výchozí silniční Ferrari Enzo používalo 6,0litrový motor V12, FXX dostalo zvětšený objem 6,3 litru a výkon 800 koní.
Model FXX-K Evo využívá hybridní technologii z Formule 1.
FXX-K Evo k motoru V12 o objemu 6,3 l přidává hybridní jednotku KERS, čímž se celkový výkon zvýšil na 1 050 koní.
Auto slouží jako pojízdná laboratoř; data z jízd Ferrari využívá pro vývoj budoucích modelů.
Majitelé Aston Martinu DB4 dostali k vozu i dvouletý řidičský program.
McLaren P1 GTR by Senna: Poslední exemplář okruhové verze supersportovního McLarenu na počest legendárního Brazilce. Kombinace osmiválce s dvojitým turbem a elektromotoru dává dohromady 1 000 koní.
Pořídit si ho mohlo 45 vyvolených včetně programu Driver s počátečním školením na simulátoru a následným svezením na okruzích s odborným hodnocením.
Jaguar E-Type Lightweight
Jaguar E-Type Lightweight
