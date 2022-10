Je to buď škodovka, nebo volkswagen, je deset let starý, má najeto okolo 155 tisíc kilometrů a stál zhruba 170 tisíc korun. O 23 tisíc víc, než kolik by stál loni touhle dobou, a o 45 tisíc víc, než za kolik by se dal pořídit před covidem.

Je třeba dávat pozor i na to, zda nejde o vůz, který utrpěl při loňských záplavách v Německu. Koupit takový automobil je záludné.