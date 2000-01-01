Architektura a automobilový design k sobě mají blízko. Propojují funkčnost s estetikou a vzájemně se inspirují. Souhra obou světů vynikne na propagačních fotografiích nových modelů, kde ikonické objekty slouží jako ideální kulisy. Třeba, když Škoda Roomster pózuje v přístavu před ikonickou budovou opery v Sydney, kterou navrhl dánský vizionář Jørn Utzon.
Autor: Škoda Auto
Český design v srdci Baskicka. Škoda Kodiaq první generace projíždí kolem ikonického Guggenheimova muzea ve španělském Bilbau. Působivou dekonstruktivistickou stavbu s titanovým pláštěm, inspirovanou tvary lodí, navrhl světoznámý architekt Frank Gehry.
Autor: Škoda Auto
Symfonie rychlosti a tekuté architektury. Nový hypercar Bugatti Tourbillon s hybridním motorem V16 pózuje pod noční oblohou v Baku před ikonickým Centrem Hejdara Alijeva, mistrovským dílem vizionářské architektky Zahy Hadidové.
Autor: Bugatti
Český luxus v objetí avantgardy. Vlajková loď Škoda Superb L&K třetí generace pózuje před futuristickou kovovou plastikou Aero Pump. Úchvatný dekonstruktivistický objekt s organickými křivkami v areálu odpočívadla a technologického centra u dálnice v Rakousku navrhlo světoznámé architektonické studio Coop Himmelb(l)au jako poctu aerodynamice a designu budoucnosti.
Autor: Škoda Auto
Česká stopa v rýnském přístavu. Elegantní Hyundai i30 Fastback N Line z Nošovic pózuje v düsseldorfském MedienHafenu. V pozadí se tyčí slavný komplex Neuer Zollhof, jehož zvlněné asymetrické fasády navrhl vizionářský architekt Frank Gehry.
Autor: Hyundai
Progresivní luxus uprostřed pouště. Nové dvoubarevné BMW řady 7 pózuje před úchvatným sídlem BEEAH Group v Emirátech. Architektonický skvost s organickými křivkami, které dokonale imitují písečné duny, navrhla vizionářská architektka Zaha Hadidová a dokončilo ji její studio Zaha Hadid Architects.
Autor: BMW
Ikona na ikonickém místě. Elektrický Fiat 500e v barvě Rose Gold pózuje na legendární střešní dráze Lingotto v Turíně. V pozadí se tyčí prosklená konferenční síň „La Bolla“, kterou v rámci přestavby bývalé továrny navrhl slavný architekt Renzo Piano.
Autor: Fiat
Francouzská avantgarda v srdci Paříže. Luxusní SUV DS 7 Crossback pózuje v protisvětle před ikonickou skleněnou pyramidou v muzeu Louvre. Toto nadčasové architektonické dílo, které dokonale propojuje historii s modernou, navrhl slavný čínsko-americký architekt I. M. Pei.
Autor: DS Automobiles
Český design ve futuristických kulisách. Škoda Scala pózuje ve Valencii před ikonickými stavbami Města umění a věd, jako je planetárium L’Hemisfèric připomínající lidské oko. Tento světoznámý organický komplex navrhl vizionářský architekt Santiago Calatrava.
Autor: Škoda Auto
Elektrická budoucnost v záři velkoměsta. Nový Ford Mustang Mach-E pózuje v nočním Los Angeles před ikonickým Petersenovým automobilovým muzeem. Jeho fasádu ze zvlněných ocelových stuh nad červeným podkladem navrhlo studio Kohn Pedersen Fox jako oslavu rychlosti a pohybu.
Autor: Ford
Italský design potkává avantgardní architekturu. Elegantní sedan Alfa Romeo 166 pózuje před monumentální plastikou Peix d’Or (Zlatá ryba) v Barceloně. Tuto ikonickou ocelovou plastiku, která mění barvu podle slunce, navrhl pro olympijské hry 1992 slavný architekt Frank Gehry.
Autor: Alfa Romeo
Japonská kreativita a pražská dekonstruktivistická architektura. Výrazný červený hybrid Toyota Prius čtvrté generace v dokonalém dialogu s ikonickými, roztančenými křivkami Tančícího domu v Praze na nábřeží Vltavy. Na avantgardní architektuře této pražské dominanty pracoval proslulý autorský pár Vlado Milunić a Frank O. Gehry.
Autor: Martin Mičánek, pro iDNES.cz
Britský luxus a španělská avantgarda pod noční oblohou. Bentley Continental GT V8 první generace pózuje v Elciego v prestižní vinařské oblasti Rioja před ikonickým hotelem Marqués de Riscal ve španělské obci Elciego. Extravagantní budovu s dramaticky zvlněnými titanovými pláty v barvách vína a vinných lahví navrhl světoznámý architekt Frank Gehry.
Autor: Bentley
Český design v Číně. SUV-kupé Škoda Kodiaq GT pózuje před slavným prstencovým hotelem Sheraton Huzhou Resort u jezera Taihu. Tuto futuristickou stavbu připomínající měsíc navrhl vizionářský čínský architekt Ma Jan-sung a jeho studio MAD Architects.
Autor: Škoda Auto
Odvaha dvakrát jinak. Porsche Taycan před s ikonickou hamburskou Labskou filharmonií. Skleněná konstrukce koncertní síně z dílny renomovaného architektonického studia Herzog & de Meuron, připomínající rozbouřenou mořskou vlnu nad historickým cihlovým základem, vytváří dramatické kulisy pro elektrické porsche.
Autor: Porsche
Setkání automobilového a architektonického umění. Rekordní přehlídka modelů Bugatti na evropské před ikonickým Guggenheimovým muzeem ve španělském Bilbau. Famózní stavbu se zvlněnými titanovými stěnami navrhl legendární architekt Frank Gehry.
Autor: Bugatti
Setkání vizionářů v Andalusii. Elektrické BMW iX3 pózuje před úchvatným muzeem olivového oleje La Almazara u města Ronda. Tuto fasádu s motivem oka a obřím rohem navrhl slavný Philippe Starck s Touza Arquitectos jako poctu španělské kultuře a surrealismu.
Autor: BMW
Francouzská exkluzivita na vodní hladině. Bugatti Chiron pózuje v Paříži před budovou muzea Fondation Louis Vuitton, kterou navrhl vizionář Frank Gehry. Její skleněné plachty jsou zahaleny do barevné instalace Daniela Burena, jež vytváří kaleidoskopický efekt.
Autor: Bugatti
Architektonický střet věků v Torontu. Mercedes-Benz Třídy S proplouvá noční ulicí kolem Královského ontarijského muzea. Tradiční historickou fasádu doplňuje dekonstruktivistická krystalická přístavba Michael Lee-Chin Crystal od vizionářského architekta Daniela Libeskinda.
Autor: Mercedes-Benz
Globální ikony v srdci Los Angeles. Dvojice vozů Ford Focus třetí generace pózuje před velkolepou Walt Disney Concert Hall. Její dramaticky prohnutou fasádu z matných ocelových plátů, která připomíná plachetnici ve větru, navrhl legendární dekonstruktivistický architekt Frank Gehry.
Autor: Ford
Český design ve futuristických kulisách. Škoda Scala pózuje ve Valencii před ikonickými stavbami Města umění a věd, jako je planetárium L’Hemisfèric připomínající lidské oko. Tento světoznámý organický komplex navrhl vizionářský architekt Santiago Calatrava.
Autor: Škoda Auto
Japonská elegance v kulisách britské avantgardy. Elektrický crossover Mazda MX-30 pózuje v Londýně před 11 metrů vysokou plastikou Paternoster Vents (známou také jako Angel’s Wings - Andělská křídla) na Paternoster Square. Tuto působivou strukturu ze skládané nerezové oceli, která slouží jako větrání podzemní stanice, navrhl proslulý architekt Thomas Heatherwick.
Autor: Mazda
Skvosty moderního designu v Algarve. Výkonný kabriolet BMW M8 Competition pózuje za soumraku před minimalistickou rezidencí Villa Amandum v Quinta do Lago. Tuto geometricky čistou budovu s unikátním nasvícením navrhl portugalský architekt João Cabrita.
Autor: BMW
Britská síla v srdci Texasu. Agresivní McLaren 600LT pózuje v Dallasu před futuristickou budovou Perot Museum of Nature and Science. Její ikonickou strukturu s proskleným tubusem eskalátoru navrhl vizionářský architekt Thom Mayne se svým studiem Morphosis.
Autor: McLaren Cars
Japonské fluidní křivky v britských kulisách. Červená Mazda 3 dokonale ladí s ikonickou budovou hudebního centra The Glasshouse v Gatesheadu. Tuto futuristickou vlnitou stavbu ze skla a oceli navrhl legendární britský architekt Norman Foster a jeho studio Foster + Partners.
Autor: Mazda
Symfonie britské vznešenosti a dubajského vizionářství. Experimentální elektrický prototyp Rolls-Royce 102EX v odstínu Atlantic Chrome pózuje před ikonickým hotelem Burj Al Arab, monumentálním inženýrským a architektonickým skvostem evokujícím vzedmutou lodní plachtu od vizionáře Toma Wrighta.
Autor: Rolls-Royce
Bavorská ikona v srdci Mnichova. Klasické BMW řady 3 (E30) pózuje před velkolepou budovou ústředí BMW. Tento světoznámý mrakodrap ve tvaru čtyř válců navrhl vizionářský rakouský architekt Karl Schwanzer pro olympijské hry v roce 1972.
Autor: BMW
Ztělesnění italského životního stylu „La Dolce Vita“. Speciální edice Fiat 500 Dolcevita v bílém laku Gelato pózuje před slavnou římskou fontánou Di Trevi. Tuto barokní architektonickou ikonu a symfonii soch z mramoru navrhl italský mistr Nicola Salvi.
Autor: Fiat
Symfonie aerodynamiky a dekonstruktivismu. Oranžový supersport McLaren 570S Coupé projíždí kolem úchvatné budovy Lou Ruvo Center v Las Vegas. Její ikonickou fasádu ze zvlněných ocelových plátů navrhl slavný architekt Frank Gehry.
Autor: McLaren Cars
Harmonie italského luxusu a toskánské tradice. Speciální edice SUV Maserati Grecale Tributo Il Bruciato v barvě zrajícího vína pózuje před moderní, geometricky tvarovanou budovou vinařství Cantina del Bruciato, kterou navrhl přední italský architekt Fiorenzo Valbonesi.
Autor: Maserati
Udržitelný styl ve futuristických kulisách. Fiat 500 Hybrid v exkluzivní edici Launch Edition pózuje ve Valencii před ikonickým vědeckým muzeem v komplexu Města umění a věd, které svými monumentálními organickými tvary navrhl světoznámý architekt Santiago Calatrava.
Autor: Fiat
Noční symfonie britského výkonu a pařížské elegance. Zlatý supersport McLaren 720S Spider pózuje na břehu Seiny před rozzářenou Eiffelovou věží, monumentálním inženýrským a architektonickým skvostem z konce 19. století od vizionáře Gustava Eiffela.
Autor: McLaren Cars
Óda na německou preciznost a dynamické vizionářství. Legendární stříbrný monopost Mercedes-Benz W196 R Streamliner pózuje v aerodynamickém hávu před futuristickou budovou Mercedes-Benz Museum ve Stuttgartu, monumentálním architektonickým skvostem s proudící strukturou inspirovanou šroubovicí DNA od vizionáře Bena van Berkela z ateliéru UNStudio.
Autor: Mercedes-Benz
Italské umění rychlosti a baroka. Čistě elektrický hypercar Pininfarina Battista s výkonem 1 900 koní pózuje na turínském náměstí Piazza San Carlo před slavnými sesterskými kostely, jejichž fasády navrhli mistři architektury Filippo Juvarra a Ferdinando Caronesi.
Autor: Pininfarina
Autor: Škoda Auto
Česká vlajková loď v srdci vídeňské moderní architektury. Škoda Superb třetí generace pózuje v areálu Ekonomické univerzity ve Vídni před ikonickou budovou knihovny Library and Learning Centre, jejíž futuristické fluidní křivky s asymetrickým převisem navrhla vizionářská architektka Zaha Hadidová.
Autor: Škoda Auto
Retro elegance v srdci staré Prahy. Ikonický kabriolet Škoda Felicia s bílým hardtopem pózuje na břehu Vltavy. V pozadí se klene historický Karlův most, architektonický klenot české gotiky od mistra Otta a stavitele Petra Parléře, nad nímž se tyčí Staroměstská mostecká věž.
Autor: Škoda Auto
Dokonalá symbióza technologií a tradice. Čisté křivky BMW řady 3 Touring před futuristickým vinařstvím Bodegas Portia ve Španělsku. Tuto unikátní stavbu z cortenové oceli a betonu ve tvaru trojcípé hvězdy navrhl světoznámý architekt Norman Foster.
Autor: BMW
Symfonie japonské inovace a moderní české architektury. Futuristická Toyota Prius čtvrté generace v kontrastu s monumentální geometrií Rezidence Kavčí Hory. Na nepřehlédnutelné architektuře této pražské dominanty pracoval proslulý ateliér Aulík Fišer architekti, jehož velkorysé dílo vytváří působivou kulisu pro pokrokový design a úspornou hybridní technologii.
Autor: Martin Mičánek, pro iDNES.cz
Dialog stuttgartské tradice a gravitaci popírajícího designu. Luxusní sportovní sedan Porsche Panamera pózuje před velkolepou budovou Porsche Museum ve Stuttgartu, monumentálním architektonickým skvostem s levitujícím monolitickým objemem od vizionářského rakouského ateliéru Delugan Meissl Associated Architects.
Autor: Porsche
Československý technický zázrak v srdci Paříže. Legendární Škoda 1000 MB pózuje na Trocidéru před monumentální budovou Palais de Chaillot z roku 1937 od architektů Boileaua, Carlua a Azémy, zatímco v pozadí se v ranní mlze tyčí Eiffelova věž.
Autor: Škoda Auto
Progresivní luxus uprostřed pouště. Nové dvoubarevné BMW řady 7 pózuje před úchvatným sídlem BEEAH Group v Emirátech. Architektonický skvost s organickými křivkami, které dokonale imitují písečné duny, navrhla vizionářská architektka Zaha Hadidová a dokončilo ji její studio Zaha Hadid Architects.
Autor: BMW
Symfonie německé elegance a drážďanské novorenesance. Porsche Taycan v dokonalém kontrastu s majestátní fasádou a oblouky Semperovy opery v Drážďanech. Na velkolepé architektuře této novorenesanční dominanty pracoval proslulý stavitel Gottfried Semper, jehož historické dílo vytváří dramatické kulisy pro pokrokovou inženýrskou vášeň a čisté linie německého designu.
Autor: Porsche
Český design ve futuristických kulisách. Modrá Škoda Scala pózuje ve Valencii před ikonickými stavbami Města umění a věd, jako je planetárium L’Hemisfèric připomínající lidské oko. Tento světoznámý organický komplex navrhl vizionářský architekt Santiago Calatrava.
Autor: Škoda Auto
Symfonie italské vášně a renesance. Výkonný sedan Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio v odstínu Rosso Villa d’Este v dokonalém dialogu s historickými freskami a arkádami paláce Palazzo Borromeo Arese, na jehož velkolepé barokní architektuře pracoval proslulý mistr Francesco Maria Richini.
Autor: Alfa Romeo
Španělský temperament v olympijských kulisách. Seat Ibiza FR pózuje v Barceloně přímo pod monumentální plastikou Peix d’Or (Zlatá ryba). Tuto ikonickou ocelovou skulpturu, která svými odlesky imituje rybí šupiny, navrhl pro olympijské hry 1992 slavný dekonstruktivistický architekt Frank Gehry.
Autor: Seat
Mazda MX-30 před ikonou brutalismu v Praze. Japonský elektromobil pózuje před architektonickým skvostem. V pozadí se tyčí pražské obchodní centrum DBK na Budějovické, ikonická brutalistická budova, kterou v 70. letech navrhla uznávaná architektka Věra Machoninová s manželem Vladimírem.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Lexus ES 300h pózuje před pražským Hotelem President. Původní dílo Karla Filsaka, Václava Hacmace a Karla Filsaka ml. z 70. let citlivě přetvořil ateliér casua Olega Hamana v nadčasovou ikonu. Výraznou přestavbu navrhl ateliér Morix pod vedením Jaromíra a Nadi Pizingerových.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Krystalická architektura v noci. Klasický Nissan Pathfinder v Torontu u velkolepé budovy Královského ontarijského muzea. Její dekonstruktivistickou a ostře řezanou přístavbu Michael Lee-Chin Crystal ze skla a kovu navrhl slavný architekt Daniel Libeskind.
Autor: Nissan
Udržitelná mobilita v srdci katalánského designu. Nové hybridní SUV BYD Atto 2 DM-i pózuje před futuristickou budovou kreativního centra Disseny Hub Barcelona, jejíž asymetrickou geometrickou siluetu navrhlo slavné architektonické studio MBM Arquitectes.
Autor: BYD
Britský luxus v zajetí ocelových vln. Bílé SUV Jaguar F-Pace pózuje před ikonickou budovou Walt Disney Concert Hall v Los Angeles. Její dynamicky prohnutou fasádu z matné nerezové oceli navrhl legendární architekt Frank Gehry, čímž vytvořil jedno z nejstěžejnějších děl dekonstruktivismu.
Autor: Jaguar
Český design ve futuristických kulisách. Škoda Scala pózuje ve Valencii před ikonickými stavbami Města umění a věd, jako je planetárium L’Hemisfèric připomínající lidské oko. Tento světoznámý organický komplex navrhl vizionářský architekt Santiago Calatrava.
Autor: Škoda Auto
Elektrická budoucnost v záři velkoměsta. Nový Ford Mustang Mach-E pózuje v nočním Los Angeles před ikonickým Petersenovým automobilovým muzeem. Jeho fasádu ze zvlněných ocelových stuh nad červeným podkladem navrhlo studio Kohn Pedersen Fox jako oslavu rychlosti a pohybu.
Autor: Ford
Noc, rychlost a čistá architektura. Černé Porsche 911 Carrera 4S pózuje v noční Valencii před velkolepou budovou opery Palau de les Arts Reina Sofía. Tuto futuristickou ikonu s organickými křivkami, které připomínají obří přilbu, navrhl slavný španělský architekt Santiago Calatrava.
Autor: Porsche
Futuristické křivky v záři reflektorů. Druhá generace crossoveru Nissan Juke pózuje ve španělské Valencii pod monumentálním mostem Assut de l’Or v komplexu Města umění a věd, který navrhl světoznámý architekt Santiago Calatrava.
Autor: Nissan