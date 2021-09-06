náhledy
Dnes je Mezinárodní den kávy a její spojení s automobily je mnohem pestřejší než jen symbol na přístrojové desce, který dává vědět, že si máte dát pauzu během jízdy. Auta se po kávě jmenují, některá ji mají i v různých dílech. Jsou však i taková, jež si kávovar vozí s sebou či na kávu dokonce jezdí.
Autor: Opel
Dejte si pauzu, je čas na kávu! Prvního října slaví milovníci kávy na celém světě „Mezinárodní den kávy“.
Autor: Mercedes-Benz
Auto přezdívané „car-puccino“, poháněné kávou, které řídil televizní moderátor BBC Jem Stansfield, ujelo v roce 2010 z Londýna do Manchesteru celkem 337 kilometrů.
Autor: BBC Press Office
Volkswagen Scirocco při cestě spotřebovalo na cestu ekvivalent více než 11 000 espress. Upravený vůz fungoval na principu zahřívání kávových granulí, které se následně rozkládaly na oxid uhelnatý a vodík, jenž následně poháněl motor.
Autor: BBC Press Office
Výsledkem spolupráce BMW Motorrad s výrobcem kávovarů ECM je Big Coffee Boxer, který vypadá jako motor boxer.
Autor: BMW Motorrad
Díky použitým originálním komponentům motoru BMW R 18 se Big Coffee Boxer stává nejen dokonalým vyjádřením nejvyšší kvality espressa, ale také designu. Komponenty potřebné k přípravě espressa jsou velmi diskrétně integrovány, takže v popředí zůstává fascinující designový dojem z motoru BMW Big Boxer.
Autor: BMW Motorrad
Ford využívá kávové slupky, které se oddělují od zrn při procesu pražení u McDonald’s, pro výrobu konstrukce světlometů Fordu Mustang.
Autor: Ford
Ford využívá kávové slupky, které se oddělují od zrn při procesu pražení u McDonald’s, pro výrobu konstrukce světlometů Fordu Mustang.
Autor: Ford
Ford využívá kávové slupky, které se oddělují od zrn při procesu pražení u McDonald’s, pro výrobu konstrukce světlometů Fordu Mustang.
Autor: Ford
Ford využívá kávové slupky, které se oddělují od zrn při procesu pražení u McDonald’s, pro výrobu konstrukce světlometů Fordu Mustang.
Autor: Ford
Malý sportovní roadster Suzuki Cappuccino z let 1991 až 1998 se svým jménem inspiroval v kavárně.
Autor: Suzuki
Dvoumístný roadster Suzuki Cappuccino byl navržen tak, aby splňoval japonské předpisy pro kategorii Kei car.
Autor: Suzuki
Lahodným nápojem se inspiroval i název modelu Suzuki S-Presso.
Autor: Suzuki
Suzuki S-Presso vyrábí automobilka Maruti Suzuki, dceřiná společnost Suzuki v Indii.
Autor: Suzuki
Ve středové konzole modelu Suzuki S-Presso nechybí odkládací prostory pro pohárky s kávou.
Autor: Suzuki
Také Opel Mokka holduje svým názvem oblíbenému posilujícímu nápoji. Verze Electric „Coffee“ vznikla jen u příležitosti Mezinárodního dne kávy, koupit ji nelze.
Autor: Opel
Místo kufrů nebo nákupních tašek designéři a inženýři Opelu umístili do zavazadlového prostoru modelu Mokka hned dva kávovary – na mletou a kapslovou kávu. Integrovaný je i napařovač mléka, mlýnek na kávu, tedy vše, co je potřeba k přípravě dokonalé kávy.
Autor: Opel
Škoda pro propagační účely proměnila vozy Elroq a Enyaq v pojízdné kavárny Škoda Coffee Car.
Autor: Jan Váca, iDNES.cz
Díky nim si fanoušci na trase Tour de France, ale i návštěvníci na výstavě Salon Rétromobile v Paříži, festivalu Metronome v Praze nebo v průběhu světového šampionátu horských kol vychutnali tisíce šálků kávy.
Autor: Škoda
Škoda Auto dodává do svých výrobních závodů a kanceláří v České republice vlastní kávu Curiosity Fuel. Ta vzniká podle zásad Rainforest Alliance, které kladou důraz na ochranu životního prostředí a podporu spravedlivého ohodnocení místních pracovníků.
Autor: Škoda
Bentley proměnilo model Bentayga v nejluxusnější mobilní kávový bar na světě. V zavazadlovém prostoru má integrovaný mlýnek, espresso kávovar a lednici.
Autor: Bentley
Peugeot se již v 19. století zabýval také výrobou mlýnků na kávu.
Autor: Peugeot
Peugeot se již v 19. století zabýval také výrobou mlýnků na kávu.
Autor: Peugeot
Syn Ferruccia Lamborghiniho Tonino po dlouhá léta používá tradiční jméno a logo na řadě luxusního zboží a vyrábí čokoládu, vodku, energetické nápoje…
Autor: Tonino Lamborghini
…a především také dva druhy kávy.
Autor: Tonino Lamborghini
Některé značky nabízejí v rámci příslušenství také přenosná espressa.
Autor: Seat
Čínský plug-in hybrid Wey Coffee 01 také svým jménem holduje kávě...
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
V kabině Wey Coffee 01 byste však místo pro pohárky s kávou marně hledali...
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Ettoreho Espresso Bar u londýnského dealera Bugatti H.R. Owen na Bruton Street ve čtvrti Mayfair
Autor: H.R. Owen/Bugatti
Ettoreho Espresso Bar u londýnského dealera Bugatti H.R. Owen na Bruton Street ve čtvrti Mayfair
Autor: H.R. Owen/Bugatti
Ettoreho dávka, tedy káva, kterou servírují v londýnském showroomu, se podává ve speciálním karbonovém hrníčku.
Autor: H.R. Owen/Bugatti
Společnost JCT600 spojila síly s designérem Jarimem Koo a výsledkem je kávovar na kapsle Barista Beetle, inspirovaný zaoblenými tvary Volkswagenu Brouk. Dodává se ve třech zářivých barvách. Zásobník na kapsle a zásobník na vodu jsou umístěny na zadní straně, aby zlepšily estetiku stroje.
Autor: JCT600
Silná káva s příchutí Martini. Porsche ve spolupráci s italským výrobcem kávovarů La Marzocco nabízeli speciální edici modelu Portafilter Linea Micra, která byla omezena na 911 kusů.
Autor: Porsche
Kávovar byl k dispozici ve dvou provedeních: v originální barvě Porsche Slate Grey Neo nebo Martini Racing, jehož design je inspirován modelem 911 Carrera RSR, se kterým Porsche v roce 1973 vyhrálo legendární vytrvalostní závod Targa Florio na Sicílii.
Autor: Porsche
Rychlá káva dostává v podání jihoafrické firmy Super Veloce nový význam. Vlajkovým modelem společnosti Super Veloce je „dvanáctiválcový“ kávovar Aurum 18CT za 1,25 milionu korun, který má kryty vaček z 18karátového zlata a titanový 12válcový blok.
Autor: Super Veloce
Tvůrcem neobvyklých kávovarů je Paolo Mastrogiuseppe (vpravo), syn italského přistěhovalce do Jihoafrické republiky.
Autor: Super Veloce
Kávovary od Super Veloce vypadají, jako by patřily do muzejní expozice Ferrari, kopírují totiž vzhled motorů formule 1 z 90. let.
Autor: Super Veloce
Espresso Veloce RS Black Edition je poctou vzduchem chlazenému motoru Porsche 911 generace 993 z let 1994 až 1998.
Autor: Super Veloce
V nabídce je i kávovar a čajovar ve formě leteckého motoru v měřítku 1: 4.
Autor: Super Veloce