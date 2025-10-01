|
Mezinárodní den kávy slaví i automobilky. Sloužila dokonce i k pohonu
Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai
Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...
KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?
Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...
Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy
O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....
Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let
Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...
Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma
Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...
Auto roku 2026 bude elektrické a čínské? Volby jsou v plném proudu
Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přestávky od roku 1964 a je zcela nezávislá. Porotci, kteří vyberou evropské auto roku z letošních novinek, se s kandidáty poprvé...
Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize
Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7 600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a...
Konec slavných černých taxíků v Londýně se blíží. Náročná profese vymírá
Sychravé počasí, dvoupatrové autobusy, Big Ben a Tower Bridge, červené telefonní budky. A jak sami nejspíš doplníte, k výčtu maličkostí, které v očích cestovatelů činí Londýn Londýnem, neodlučně...
Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy
Čínská automobilka Chery v České republice oficiálně zahájila prodej stejnojmenných modelů, a doplňuje tak již několik měsíců nabízené vozy svých dalších značek Omoda a Jaecoo. Vstup na tuzemský trh...
Škoda slaví 130 let. Založení stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním
Před 130 lety, 30. září 1895, byla založena firma Laurin & Klement, předchůdkyně dnešní automobilky Škoda. Založení boleslavské automobilky stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním.
Bosch v Česku zatím nepropouští, budoucí opatření nelze dle mluvčího vyloučit
Propouštění v německých podnicích výrobce automobilových součástek Bosch se nedotkne jeho závodů v České republice, uvedl mluvčí podniku Pavel Roman. Nevyloučil opatření do budoucna, odkázal na...
Autocentrismus stojí biliony, zrušme silnice, spočítali Francouzi
Cenovku je možné nalepit na všechno. Dobře o tom vědí lidé z francouzského institutu Forum Vies Mobiles. Ve spolupráci s odborníky z univerzit sestavili nový přehled nákladů automobilové dopravy....
Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert
Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický, říká Zdeněk Petzl exkluzivně pro podcast V autě. Výkonný ředitel českého sdružení autoprůmysl AutoSAP...