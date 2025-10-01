Mezinárodní den kávy slaví i automobilky. Sloužila dokonce i k pohonu

Vladimír Löbl
  10:00aktualizováno  15:25
Dnes je Mezinárodní den kávy a její spojení s automobily je mnohem pestřejší než jen symbol na přístrojové desce, který dává vědět, že si máte dát pauzu během jízdy. Auta se po kávě jmenují, některá ji mají i v různých dílech. Jsou však i taková, jež si kávovar vozí s sebou, či na kávu dokonce jezdí.
Auto přezdívané „car-puccino", poháněné kávou, které řídil televizní moderátor... Volkswagen Scirocco při cestě spotřebovalo na cestu ekvivalent více než 11 000... Dejte si pauzu, je čas na kávu! Prvního října slaví milovníci kávy na celém... Výsledkem spolupráce BMW Motorrad s výrobcem kávovarů ECM je Big Coffee Boxer,... Díky použitým originálním komponentům motoru BMW R 18 se Big Coffee Boxer stává... Ford využívá kávové slupky, které se oddělují od zrn při procesu pražení u... Malý sportovní roadster Suzuki Cappuccino z let 1991 až 1998 se svým jménem... Dvoumístný roadster Suzuki Cappuccino byl navržen tak, aby splňoval japonské...

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách" nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma

Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy" jsou magnetem pro „autaře". Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přestávky od roku 1964 a je zcela nezávislá. Porotci, kteří vyberou evropské auto roku z letošních novinek, se s kandidáty poprvé...

2. října 2025

Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize

Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7 600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a...

2. října 2025

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

vydáno 2. října 2025

Mezinárodní den kávy slaví i automobilky. Sloužila dokonce i k pohonu

Dnes je Mezinárodní den kávy a její spojení s automobily je mnohem pestřejší než jen symbol na přístrojové desce, který dává vědět, že si máte dát pauzu během jízdy. Auta se po kávě jmenují, některá...

1. října 2025,  aktualizováno  15:25

Konec slavných černých taxíků v Londýně se blíží. Náročná profese vymírá

Sychravé počasí, dvoupatrové autobusy, Big Ben a Tower Bridge, červené telefonní budky. A jak sami nejspíš doplníte, k výčtu maličkostí, které v očích cestovatelů činí Londýn Londýnem, neodlučně...

1. října 2025

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

1. října 2025

30. září 2025

Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy

Čínská automobilka Chery v České republice oficiálně zahájila prodej stejnojmenných modelů, a doplňuje tak již několik měsíců nabízené vozy svých dalších značek Omoda a Jaecoo. Vstup na tuzemský trh...

30. září 2025

Škoda slaví 130 let. Založení stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním

Před 130 lety, 30. září 1895, byla založena firma Laurin & Klement, předchůdkyně dnešní automobilky Škoda. Založení boleslavské automobilky stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním.

30. září 2025

Bosch v Česku zatím nepropouští, budoucí opatření nelze dle mluvčího vyloučit

Propouštění v německých podnicích výrobce automobilových součástek Bosch se nedotkne jeho závodů v České republice, uvedl mluvčí podniku Pavel Roman. Nevyloučil opatření do budoucna, odkázal na...

29. září 2025  14:14

