Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ceny ojetin rostou rychleji než mzdy. Češi potřebují na nákup nejvíc platů za 5 let

Autor: ,
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Aures Holdings

Češi, kteří si chtějí pořídit ojeté auto, na něj musejí vydělávat déle než kdykoli za posledních pět let. Zatímco v roce 2021 odpovídala průměrná cena ojetiny šesti hrubým měsíčním mzdám, letos je to 6,5.

Důvodem je rychlejší zdražování ojetých aut než zvyšování mezd. Zatímco ceny vozů se zvýšily o 42 procent, průměrná mzda o 33 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto a Mototechna.

ANALÝZA: Elektromobily na trhu ojetin raketově rostou. Frčí škody, VW a tesly

Česko na tom přesto zůstává lépe než Slovensko, kde je potřeba 8,2 platu, ale hůře než Polsko. To je jedinou zemí z trojice, kde se dostupnost ojetin výrazně zlepšila a na pořízení vozu v průměru stačí 5,3 platu.

Ojeté auto do školy: za sto tisíc nakoupíte dobře, na tachometr nekoukejte

„Srovnání tří trhů ukazuje, že samotná cenovka auta ještě nevypovídá o tom, nakolik je pro lidi skutečně dostupné. Rozhodující je, jak rychle se ceny vozidel mění ve vztahu k příjmům. V Česku i na Slovensku rostly ceny ojetin v posledních letech rychleji než průměrné mzdy, zatímco v Polsku vidíme přesně opačný vývoj. Pro domácnosti je proto při koupi auta čím dál důležitější nejen to, jaké vozidlo si vyberou, ale i jeho technický stav a budoucí provozní náklady,“ uvedla ředitelka Auresu Karolína Topolová.

Nejdůležitější škoda se představila před 30 lety. Octavii křtili v Praze

V Česku se průměrná cena ojetiny za pět let zvýšila z 228 854 Kč na 325 581 Kč, tedy o 42 procent. Průměrná mzda přitom vzrostla z 37 839 Kč na 50 282 Kč, tedy o 33 procent. Počet platů potřebných na koupi auta se tak posunul ze šesti na 6,5, přičemž letošní hodnota je nejvyšší za sledované období.

Vémola prodává svůj bestiální mercedes draho. Příplatek za slávu je skoro milion

Nejvýrazněji se však dostupnost zhoršila na Slovensku: ceny tam vyskočily o 58 procent při růstu mezd o 33 procent, takže potřebný počet platů stoupl z 6,9 na 8,2, tedy o téměř pětinu. V Polsku průměrná cena ojetého auta od roku 2021 vzrostla o 25 procent, průměrná mzda se však za stejné období zvýšila o 69 procent. Výsledkem je pokles z 7,2 na 5,3násobek měsíční mzdy.

EU zakazuje prodej ojetých aut? Hlavně klid, Unie jen definuje, co je vrak

Zdražování ojetých vozů podle statistických dat Auresu zřejmě končí. Letošní průměr 325 tisíc korun je sice vyšší než loni, na vině jsou však silné zimní měsíce. Po téměř roce nepřetržitého růstu nominálních cen začala auta z druhé ruky v létě zlevňovat. Průměrná cena na tuzemském sekundárním trhu klesla v srpnu na 319 tisíc korun, což je o 5 500 Kč méně než v červenci a o 15 tisíc Kč méně v porovnání s letošním rekordním únorem.

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Krásky u tyče i prezident ve flanelce. Harleye naposledy probublaly Prahou

Poslední, čtrnáctý ročník akce Prague Harley Days

Prahou v sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr...

Galerie pro otrlé. Policejní fotky ukazují hrozbu překračování rychlosti a mobilu

Policisté se proto rozhodli prostřednictvím autentických snímků z vážných...

Policisté, ale i záchranáři nebo hasiči neustále upozorňují na to, jak nebezpečné je nedodržování pravidel provozu a předpisů. Obzvlášť nejčastější přestupky, jako je držení mobilu za jízdy,...

KVÍZ: Poznáte auto jen podle detailu?

Auta detaily kvíz

Poznáte známá auta jen podle jejich části nebo jediného detailu? Otestujte své znalosti v našem kvízu! Ukažte, že máte auta opravdu v malíčku, a zjistěte, zda se můžete pyšnit titulem neomylného...

Nová dacia je mrňavý elektromobil. Spring zvětšili a přestěhovali do Evropy

Dacia Spring (2026)

Dacia představuje druhou generaci svého miniaturního elektromobilu. Spring je úplně nový a teď už evropský. Na některých trzích už také znají startovací ceny, 17 900 eur je asi 430 tisíc korun,...

Tatra slaví 40 let na Dakaru. Model T 815 a Karel Loprais se stali legendami

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes...

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes již legendární Rallye Paříž–Dakar. V africkém písku se poté zrodila slavná vítězství Karla Lopraise, ale i úspěchy...

Ceny ojetin rostou rychleji než mzdy. Češi potřebují na nákup nejvíc platů za 5 let

ilustrační snímek

Češi, kteří si chtějí pořídit ojeté auto, na něj musejí vydělávat déle než kdykoli za posledních pět let. Zatímco v roce 2021 odpovídala průměrná cena ojetiny šesti hrubým měsíčním mzdám, letos je to...

11. září 2026

Designový atentát 9/11. Jak Chris Bangle hodil před 25 lety do světa BMW granát

Záď vypadala, jako by k autu vůbec nepatřila. Jako by na ladnou záď někdo...

Zatímco svět po pádu newyorských dvojčat ustrnul hrůzou, v Mnichově téhož dne před 25 lety na frankfurtské výstavě IAA padla jiná modla: klasická krása BMW. V expozici mnichovské značky vybuchla...

11. září 2026

Socialistické perly i střepy. Autosraz v Hnačově je proslavený v celé Evropě

12. Sraz socialistických vozidel v autokempu Hnačov

Patří mezi největší tuzemské srazy zaměřené na vozy bývalého východního bloku. Letos na již dvanáctý ročník dorazilo do autokempu v Hnačově na Klatovsku víc než 1 200 socialistických vozů a...

11. září 2026

Italská elegance v srdci Prahy. Legenda Alfa Romeo dobyla Malou Stranu

Výstava klasických vozů Alfa Romeo na italské ambasádě v Praze

Výprava italských sběratelů klasických vozů Alfa Romeo se letos vydala za krásami České republiky a na oplátku nám ukázala to nejlepší z tvorby potomků Michelangela Buonarrotiho. Vyvrcholení na...

10. září 2026

Škoda už má přes 45 000 objednávek na nové elektromobily Epiq a Peaq

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Peaq a Epiq doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq, vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Škoda Auto eviduje 45 000 objednávek na své nové elektrické modely. Z toho je...

10. září 2026

První elektrický Range Rover. Šéf značky vysvětluje, proč pět let vývoje nestačilo

Premium
Martin Limpert, globální výkonný ředitel automobilky Range Rover

Pět let. Tolik času trvalo, než byl elektrický Range Rover připraven k představení. Martin Limpert, globální výkonný ředitel britské značky aristokratických teréňáků, v exkluzivním rozhovoru pro...

10. září 2026

Nová dacia je mrňavý elektromobil. Spring zvětšili a přestěhovali do Evropy

Dacia Spring (2026)

Dacia představuje druhou generaci svého miniaturního elektromobilu. Spring je úplně nový a teď už evropský. Na některých trzích už také znají startovací ceny, 17 900 eur je asi 430 tisíc korun,...

9. září 2026,  aktualizováno  7:17

KVÍZ: Poznáte auto jen podle detailu?

Auta detaily kvíz

Poznáte známá auta jen podle jejich části nebo jediného detailu? Otestujte své znalosti v našem kvízu! Ukažte, že máte auta opravdu v malíčku, a zjistěte, zda se můžete pyšnit titulem neomylného...

vydáno 9. září 2026

Další oběti krize autoprůmyslu: Jaguar Land Rover se zbaví desetiny lidí

Range Rover Electric

Britský výrobce luxusních automobilů Jaguar Land Rover (JLR) hodlá v příštích dvou letech zrušit po celém světě asi 4000 pracovních míst. S odkazem na sdělení firmy, která vyrábí auta i na Slovensku,...

9. září 2026

Rodinný expediční speciál brázdí Evropu. Hlavně netrčet doma

„Protože jsme panelákoví, vyhovuje nám pobyt mimo uzavřený prostor v přírodě,“ začíná své vyprávění o cestování autem upraveným na přespávání Michal Dočkal. Další čtenáři iDNES.cz se chlubí, jak svým...

9. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kde jsou kořeny krize evropského autoprůmyslu? Číňané se ukázali jako talentovaní žáci

Komentář
Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy...

Před třiceti lety jsme do Číny vyváželi technologie výměnou za přístup na trh. Dnes Číňani kupují naše prázdné továrny, lidé přicházejí o práci a my se ptáme, kde se stala chyba. Svádět vinu na...

8. září 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Krásky u tyče i prezident ve flanelce. Harleye naposledy probublaly Prahou

Poslední, čtrnáctý ročník akce Prague Harley Days

Prahou v sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr...

8. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet