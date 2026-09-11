Ceny ojetin rostou rychleji než mzdy. Češi potřebují na nákup nejvíc platů za 5 let

Důvodem je rychlejší zdražování ojetých aut než zvyšování mezd. Zatímco ceny vozů se zvýšily o 42 procent, průměrná mzda o 33 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto a Mototechna.
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Česko na tom přesto zůstává lépe než Slovensko, kde je potřeba 8,2 platu, ale hůře než Polsko. To je jedinou zemí z trojice, kde se dostupnost ojetin výrazně zlepšila a na pořízení vozu v průměru stačí 5,3 platu.
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„Srovnání tří trhů ukazuje, že samotná cenovka auta ještě nevypovídá o tom, nakolik je pro lidi skutečně dostupné. Rozhodující je, jak rychle se ceny vozidel mění ve vztahu k příjmům. V Česku i na Slovensku rostly ceny ojetin v posledních letech rychleji než průměrné mzdy, zatímco v Polsku vidíme přesně opačný vývoj. Pro domácnosti je proto při koupi auta čím dál důležitější nejen to, jaké vozidlo si vyberou, ale i jeho technický stav a budoucí provozní náklady,“ uvedla ředitelka Auresu Karolína Topolová.
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V Česku se průměrná cena ojetiny za pět let zvýšila z 228 854 Kč na 325 581 Kč, tedy o 42 procent. Průměrná mzda přitom vzrostla z 37 839 Kč na 50 282 Kč, tedy o 33 procent. Počet platů potřebných na koupi auta se tak posunul ze šesti na 6,5, přičemž letošní hodnota je nejvyšší za sledované období.
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Nejvýrazněji se však dostupnost zhoršila na Slovensku: ceny tam vyskočily o 58 procent při růstu mezd o 33 procent, takže potřebný počet platů stoupl z 6,9 na 8,2, tedy o téměř pětinu. V Polsku průměrná cena ojetého auta od roku 2021 vzrostla o 25 procent, průměrná mzda se však za stejné období zvýšila o 69 procent. Výsledkem je pokles z 7,2 na 5,3násobek měsíční mzdy.
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Zdražování ojetých vozů podle statistických dat Auresu zřejmě končí. Letošní průměr 325 tisíc korun je sice vyšší než loni, na vině jsou však silné zimní měsíce. Po téměř roce nepřetržitého růstu nominálních cen začala auta z druhé ruky v létě zlevňovat. Průměrná cena na tuzemském sekundárním trhu klesla v srpnu na 319 tisíc korun, což je o 5 500 Kč méně než v červenci a o 15 tisíc Kč méně v porovnání s letošním rekordním únorem.
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