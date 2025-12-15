Prezident vyměnil oblek za fotoaparát. Pavlovy snímky motorsportu jsou v aukci

Autor:
  10:09aktualizováno  10:45
Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové spouští aukci, ve které nabízí limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český prezident.
Část 1/5
Petr Pavel vyrazil na Dakar jako první prezident v historii tohoto slavného závodu. Nevyužíval žádná privilegia a snažil se spíš o to, aby byl přijat jako fotograf nebo běžný člen týmu. Jedl běžné jídlo jako všichni ostatní, spal ve spacáku a ve stanu. Využíval zázemí a podporu týmu Fesh Fesh, kde před startem závodu vyzkoušel i řízení jejich závodního kamionu.
Mostecké Mistrovství světa superbiků WSBK a jezdec BMW Toprak Razgatlioglu v akci na fotografii českého prezidenta Petra Pavla.
Zažít daraskou rally na vlastní kůži je neopakovatelný zážitek. I z pozice fotografa.
Na FMX Gladiator Games vyrazil Petr Pavel opět s fotoaparátem a přestože tentokrát neměl k fotografování příliš mnoho prostoru, dokázal i z tribuny pořídit fotografii zachycující ohnivou atmosféru celé akce.
Na Setkání mistrů v Sosnové Petr Pavel využil možnosti svézt v rallyovém speciálu Toyota s jezdcem Filipem Marešem. A samozřejmě také fotil.
72 fotografií

Snímky, které Pavel pořídil během roku 2025 na slavné Rallye Dakar nebo na jiných prestižních motoristických akcích, nesou jeho vlastnoruční podpis. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi.

EXKLUZIVNĚ: Prezident Pavel na dovolené na Dakaru bivakoval ve stanu a fotil

„Ačkoli veřejnost vnímá prezidenta Petra Pavla především v jeho státnické roli, jeho soukromou vášní zůstává motorsport a fotografování. Právě tyto dva koníčky daly letos vzniknout stovkám zajímavých fotografií.

Prezident zná cestu do Lán nejlíp. Závod harleyářů vyhrál na motorce z Číny

Líbí se vám motoristické snímky, které pořídil prezident Petr Pavel?



Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Má cenu několika desítek milionů korun, tolik stojí ty nejdražší supersporty světa. A toto je bílý kombík, který jezdí jen opatrně, možná byste ho i předběhli. Takové jsou autosalonové „modelky“,...

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

Prezident vyměnil oblek za fotoaparát. Pavlovy snímky motorsportu jsou v aukci

Prezident Petr Pavel na sedmačtyřicátém ročníku Rallye Dakar 2025, který se...

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové spouští aukci, ve které nabízí limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český...

15. prosince 2025  10:09,  aktualizováno  10:45

Rozhodovat má trh, ne politici. Na vrchol Evropu vrátí jen nový druh motoru, líčí expert

Premium
„Myslím, že elektromobilita bude hrát stále významnější roli v budoucnosti...

Evropské automobilky stále s těžkou hlavou řeší přechod na elektromobilitu. Stále častěji zní výzvy, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035....

15. prosince 2025

Elektromobily v USA narazily na strop, bez dotací jsou prodeje daleko za plány

Tesla Model 3 Standard

Prodeje nových elektromobilů v Evropě soustavně rostou, jejich podíl na nově registrovaných vozech dosáhl ke konci října letošního roku 16,4%. V USA se ale tento podíl zastavil zhruba na hranici 7...

15. prosince 2025

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

14. prosince 2025

Vánoce na čtyřech kolech. Inspirujte se dárky pro petrolheady

Vánoce se blíží a pro automobilové nadšence, kteří „už mají všechno“, je...

Vánoce se blíží a pro automobilové nadšence, kteří „už mají všechno“, je hledání dárku rok od roku obtížnější. Pod stromeček lze kromě obligátních ponožek a čepic dostat i tlačítka a čudlíky, ale...

13. prosince 2025,  aktualizováno  15:25

V autě: Škoda platí královsky a vydělává na nemocný VW, který pohřbívá Touareg

Průměrná mzda tarifního zaměstnance se ve Škodě Auto v roce 2025 vyšplhala na...

Po premiéře na mnichovském autosalonu dostali vybraní novináři příležitost nejen detailně prozkoumat nový koncept Škody Vision O, ale dokonce se krátce svézt v jeho plně pojízdné studii. Vision O je...

12. prosince 2025

Pozor na vánoční mejdany, policie žhaví alkotestery, chystá velkou akci

Ilustrační snímek

Většina lidí má pojem velká policejní akce spojen se Speed Marathonem, ale nejen tuzemští policisté vyrážejí na silnice hromadně mnohem častěji. Už za pár dnů začne velká akce zaměřená na drogy a...

12. prosince 2025

VW to v Indii drhne. Pracovníkům nabízí předčasné odchody, týkají se i Škody

SUV Škoda Kushaq a sedan Slavia.

Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, týkají se i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Automobilka uvedla, že se...

12. prosince 2025

Velké finále. Vyberte auto budoucnosti z designérské soutěže iDNES.cz

Ilustrační snímek

Jak budou auta budoucnosti vypadat? Redakce iDNES.cz vyhlásila designérskou soutěž, její zadání bylo jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Součástí projektu je také anketa veřejnosti, hlasování probíhá na...

11. prosince 2025

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

11. prosince 2025

Australský multitalent má v designérské soutěži iDNES.cz šestikolovou bestii

Beast

„Po deindustrializaci Evropy a kolapsu jejího kdysi hrdého automobilového sektoru vzniklo z trosek rebelské designové studio B.E.A.S.T., založené skupinou bývalých designérů a inženýrů Škody, kteří...

11. prosince 2025

Převoz vánočního stromečku není věda. Řada řidičů ale ohrožuje sebe i ostatní

Ilustrační snímek

Kolem obchodních center vyrostly prodejny s vánočními stromky. A protože nejde o nic lehkého, většina stromek domů veze autem. Stačí se ale rozhlédnout po silnicích a na první pohled je patrné, že...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.