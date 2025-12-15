Snímky, které Pavel pořídil během roku 2025 na slavné Rallye Dakar nebo na jiných prestižních motoristických akcích, nesou jeho vlastnoruční podpis. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi.
EXKLUZIVNĚ: Prezident Pavel na dovolené na Dakaru bivakoval ve stanu a fotil
„Ačkoli veřejnost vnímá prezidenta Petra Pavla především v jeho státnické roli, jeho soukromou vášní zůstává motorsport a fotografování. Právě tyto dva koníčky daly letos vzniknout stovkám zajímavých fotografií.
