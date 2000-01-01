V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně až šokující,“ láká organizátor aukce Pavel Kočí.
„Aukce nabídne jak motocykly, tak automobily. Zaměřili jsme se především na kvalitu a jedinečnost. Některé kousky aukční nabídky jsou extrémně vzácné a téměř nesehnatelné, jiné jsou třeba unikátní svým nízkým nájezdem,“ vysvětluje Pavel Kočí. „Zpozornět by tak měli všichni sběratelé a milovníci vozidel, kteří hledají unikátní stroj se silným příběhem, ojedinělou limitovanou edici nebo vozidlo po slavné osobnosti,“ láká na akci, která se na Prague Car Festivalu koní již počtvrté.
„Jedná se o sálovou aukci kombinovanou v reálném čase s online přihazováním na aukční platformě. Dražitelé se tak mohou účastnit buďto na místě fyzicky, případně mohou přihazovat diskrétně online nebo po telefonu,“ popisuje Pavel Kočí.
INDIAN BIG TWIN má vyvolávací cenu 1 090 000 Kč. „Vydražitel získá k motocyklu znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem, který určil jeho hodnotu na 1 680 000 Kč,“ láká Kočí.
Nesmírně vzácný soutěžní motocykl s dvoustupňovou převodovkou a startováním na páku, který byl vyroben jen ve velmi omezeném počtu.
Výrobce Indian dodal jednotlivým zastoupením pouze 1 až 2 kusy tohoto typu určené pro prezentaci na závodech. Do Evropy šlo jen velmi omezené množství, cca 12 ks. V tehdejším Rakousku - Uhersku byly prodány v roce 1913 celkem 3 tyto exempláře.
Na tehdejší dobu se jednalo o motocykl s velmi vysokým výkonem, právě proto byl tento typ určen pro závody.
ACE FOUR SPORTING SOLO má vyvolávací cenu 2 200 000 Kč. Podle Pavla Kočího je to nejzářivější hvězda aukce. Znalec určil jeho hodnotu na 3 700 000 Kč.
Stroj, který byl ve své době považován za nejrychlejší sériový motocykl na světě. Díky své technické vyspělosti a výkonu právem získal přezdívku „Duesenberg mezi motocykly“.
Šlo tedy absolutní špičku - ikonický symbol elegance, síly a prestiže. Byl to mimořádně drahý a exkluzivní stroj jen pro vybranou klientelu.
Bylo vyrobeno jen několik stovek kusů. Do dnešní doby se dochoval pouhý zlomek.
Dnes se modely Ace řadí mezi nejdražší historické motocykly na světě.
„Je až fascinující, že právě takový motocykl máme u nás v České republice. A co víc, je to stroj s československým původem. Současný majitel jej vlastní už od 80. let, kdy jej koupil v rozebraném, ale zcela kompletním předrenovačním stavu,“ popisuje Pavel Kočí.
Následně proběhla citlivá renovace a v této skvělé kondici se dochoval až do dnešních dní. Aktuálně byl šetrně oživen, motor je opět v chodu.
Originalitu stroje dokládá i zcela originální dobová uživatelská příručka tehdejšího československého dealera motocyklů spol. Fugo psaná v českém jazyce.
PRAGA GRAND startuje v aukci na 12,5 milionech korun. Znalec určil jeho hodnotu na 15 000 000 Kč.
Tehdejší vlajková loď automobilky, symbol luxusu a bohatství, vůz pro úspěšné podnikatele, továrníky, ale i vysoce postavené státníky.
„Není náhodou, že tento typ využíval ve svém úřadě i prezident Tomáš Garrigue Masaryk,“ zmiňuje Pavel Kočí.
Podle Kočího je majestátní praga, nesehnatelná záležitost. „Je známo, že se dochovalo jen pár exemplářů, z nichž přibližně pouhé 3 jsou pojízdné a dalších několik je v dosti nekompletních stavech. Srovnatelný vůz v obdobném stavu po takto pečlivé a detailní renovaci pravděpodobně neexistuje.“
Podle Pavla Kočího je to automobilový klenot jen pro ty nejnáročnější sběratele a zároveň mimořádná investiční příležitost.
Pod kapotou má řadový osmiválec o výkonu přibližně 70 koní, který vůz rozjede na 115 až 120 km/h.
Vůz představoval ve své době skutečný vrchol nabídky. Nabídl kapalinové tlumiče, bezvzdušné pneumatické odpružení, samočinné nastavování ventilů, dynamo akumulátorové zapalování Bosch, bezpečnostní skla, ale také kapalinové chlazení.
K vozidlu je k dispozici velký soubor dokumentace dokládající jeho historii. „Jedná se o jeden z nejlépe restaurovaných vozů v ČR v devadesátých letech. Precizní a skutečně špičková renovace,“ komentuje Pavel Kočí.
Interiér zdobí dřevěné obložení a zakázkově čalounění vyráběné v Anglii.
SMART ROADSTER “LIMITED MTV EDITION má vyvolávací cenu 250 000 Kč.
Hovoří se o pouhých 200 vyrobených kusech. MTv Edice se vyznačuje přesně danou specifikací v podobě exkluzivního černého lakování, nápadných třípaprskových 16" litých kol, CD rádia, klimatizace a sportovního paketu s perforovaným volantem.
„Naprostou výjimečností pro sběratele je Apple iPod 20GB v originálním balení v nikdy nepoužívaném stavu, který je sám o sobě dnes již horkým vyhledávaným zbožím nadšenců po celém světě,“ komentuje Kočí.
Zcela zásadními prvky této edice jsou pak plaketky MTv (Music Television) na karoserii a speciální iPod car-kit sloužící pro uchycení iPod 20GB, který byl dodáván společně s vozem. Roadster byl od nového v rukou jediného majitele. „Po celou dobu byl pečlivě uložen v soukromé expozici. Vůz je ve 100% originálním a téměř netknutém stavu. Nájezd má pouhých 323 km,“ dodává Pavel Kočí.
FIAT 128 3P BERLINETTA, vyvolávací cena: 120 000 Kč
„Legendární Fiat 128 v provedení 3p, tedy v třídveřové verzi s exkluzivním příplatkovým čalouněním interiéru, dobovým rádiem Blaupunkt a hořčíkovými koly. Jedná se o mimořádně originální a zachovalý vůz prakticky ve zcela původním stavu a laku,“ shrnuje Pavel Kočí.
Automobil patřil dlouhá léta majiteli dealerství značky Fiat v Německu (Auto Linz), který jej používal do konce osmdesátých let.
K vozu je k dispozici původní sada nářadí a servisní šeková knížka korespondující s nájezdem okolo 90 000 km.
Pod kapotou je třináctistovka o výkonu 73 koní, maximálka je 160 kmh.
Následně byl vůz rozebrán a připraven k renovaci, ke které však už nikdy nedošlo kvůli stáří prvního majitele.
JAWA 650 LIMITED EDITION „3/21" má vyvolávací cenu 300 000 Kč.
„Tato limitovaná série byla vytvořena na popud vlivných osobností tehdejší doby z politických a podnikatelských kruhů, které chtěly podpořit český průmysl a značku s tímto legendárním jménem,“ popisuje Pavel Kočí.
Většina majitelů chtěla zůstat v utajení, jiní se však k obdivu značky nadšeně a veřejně hlásili.
Mezi držiteli těchto motocyklů byli například tehdejší ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, Martin Roman (někdejší generální ředitel a předseda představenstva ČEZ), exministr financí Vlastimil Tlustý, spolumajitel J&T Patrik Tkáč, finančník Petr Kraus, Tomáš Krsek ze Škoda Holdingu či Milan Maděryč z České pojišťovny. Spekulovalo se dokonce i o Romanu Janouškovi.
Motocykl vyrobený v omezené limitované sérii pouhých 21 kusů. Oproti sériové verzi, tedy běžnému stroji Jawa 650 Classic, ze kterého vychází, má tato speciální edice typické vínové lakování se zlatými nápisy „650 Limited edition“ na bočních schránkách, chromované doplňky, speciální analogové hodiny v budících, ručně šité sedlo ze světlé kůže a její pořadové číslo je vygravírované na brýlích přední vidlice pod spínací skříňkou a na levém bočním krytu motoru.
Za tímto motocyklem stojí uznávaný průmyslový designér a konstruktér Václav Král.
„Cena tohoto stroje nebyla nikdy oficiálně zveřejněna, ale podle neoficiálních zdrojů převyšovala 300 000 Kč, což byl téměř dvojnásobek běžné ceny tehdejší Jawy 650 Classic,“ uvádí Pavel Kočí.
K motocyklu byly speciálně navrženy i náramkové hodinky Prim Rider v limitované edici 21 ks, kdy ke každému stroji náležel vždy 1 kus se stejným pořadovým číslem. Ty k draženému motocyklu dostane kupující také.
„Tento konkrétní motocykl nese pořadové číslo 3/21. Motocykl je po prvním a jediném majiteli. Je včetně platných přepsatelných dokladů. Byl provozován jen sporadicky, nájezd je pouhých 2.209 km,“ uvádí Kočí.
Prodávající chtěl zůstat v anonymitě.
JAWA 250/597 CALIFORNIAN 4T startuje v aiukci na 70 tisícíck korun.
Sběratelsky velice zajímavý motocykl, který vznikl odbornou přestavbou sériového stroje Jawa 250/597 Travel v dílně Mates Moto Servis, která se specializuje právě na motocykly značky Jawa.
Jedná se o úzce omezenou a limitovanou sérii. Vzniklo pouhých 10 ks těchto čtyřtaktních „Califů“.
Všech 10 kusů ihned po svém vzniku zamířilo typicky do soukromých sbírek majitelů, kteří touto raritou doplnili své modelové řady.
V tomto případě se jedná o stroj prvního majitele v mimořádném technickém stavu, de facto muzejní kus se zcela minimálním nájezdem pouhých 266 km.
Nová, nikdy nejetá PIAGGIO VESPA PK 50 S se draží od koruny.
„Jako dárek k pětatřicátým narozeninám si tuto Vespu pořídil konceptuální umělec George Hladik, z jehož soukromé sbírky je stroj nyní prodáván,“ uvádí Pavel Kočí.
HEINKEL TOURIST 103 A-2 se draží od koruny.
„Mercedes nebo dokonce Cadillac mezi skútry” právě tak byl často označován tento ikonický skútr ze šedesátých let. Výrobcem byla firma z německého Stuttgartu - Heinkel Flugzeugwerke, která byla původně známá především výrobou letadel.
BMW R18 HENNE TRIBUTE má vyvolávací cenu 890 000 Kč.
Je to pocta legendárnímu závodníkovi Ernstu Jakobu Hennemu, který ve 30. letech získal na motocyklech BMW neuvěřitelných 76 rychlostních rekordů.
„Motocykl je postaven podle regulí AMA Land Speed Grand Championship a FIM Land Speed World Records – stačí vyměnit registrační značku za startovní číslo a můžete se postavit na start legendárních Bonneville Motorcycle Speed Trials. Přesto je plně schválen pro provoz na běžných silnicích, takže jeho výjimečnost si můžete užívat každý den,“ láká Pavel Kočí.
tento stroje aktuálně patří do soukromé motocyklové sbírky bývalého dlouholetého hokejového reprezentanta a hráče NHL - Martina Hanzala.
OPEL KADETT 1.3 LS se draží od koruny.
Tento vůz má jedinečnou historii spojenou s významnými osobnostmi české kulturní scény. Jeho první majitelkou byla národní umělkyně, operní pěvkyně, paní Naděžda Kniplová, která automobil používala jako svůj každodenní dopravní prostředek.
Fantastický youngtimer kupovaný v tehdejším Motokovu má najeto pouhých 62 tisíc kilometrů.
Po paní Kniplové přešel automobil do rukou herce a publicisty, pana Luďka Staňka, od něhož jej nakonec zachránil před postupným dlouholetým chátráním v garáži barrandovské vily sběratel a nadšenec do historických vozů
BMW 1.8 CSL ART BIKE startuje na 890 000 Kč.
Srdcem stroje je dvouválcový motor Big Boxer o objemu 1 802 cm³.
Inspirací byl legendární závodní vůz BMW 3.0 CSL a vůbec první BMW Art Car od Alexandera Caldera z roku 1975. Díky tomu tento stroj není pouze technickým dílem, ale také uměleckým artefaktem.
BMW R nineT GASTON RAHIER TRIBUTE má vyvolávací cenu 650 000 Kč.
„Pro sběratele i dobrodruhy se zde otevírá příležitost získat unikátní přestavbu inspirovanou bohatou závodní historií BMW Motorrad – vítězstvími Gastona Rahiera na rallye Paris–Dakar v letech 1984 a 1985,“ dodývá Pavel Kočí.
