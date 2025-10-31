|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu
V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu
V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...
Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům
Příběh samostatného československého státu, to je i příběh značek Laurin & Klement a Škoda. Mladoboleslavská automobilka letos slaví 130 let. A jak nejlépe to oslavit? Tím, že vytáhnete ty nejlepší,...
Nebezpečné kliky dveří u aut skončí. Při nehodách kvůli nim uhořela řada lidí
Jsou symbolem luxusu, pokroku a špičkové aerodynamiky. Výklopné a zásuvné kliky dveří, které proslavila Tesla a jež převzaly desítky dalších značek se však za dva roky stanou minulostí. Po sérii...
Století nejdelších motorek světa. Čechie-Böhmerland jsou naprosté unikáty
Splašené lešení či jezevčík. Přezdívky, které si tyto jednostopé stroje vysloužily vzhledem k rámu z trubek i své délce. Ta totiž u třímístných exemplářů přesahuje tři metry. Majitelé motocyklů...
Znáte ferrari, která existují v jediném kuse? Podívejte se na velkou galerii
Jedno jediné auto stavět několik měsíců či dokonce let? U oddělení speciálních projektů automobilky Ferrari to je již téměř rutina. Nejnovější jednorázovka s označením SC40 spojuje současný model 296...
Nové policejní kodiaqy klamou tělem. Pod vizáží základní verze je motor z RS
Policie České republiky zahájila zásadní obměnu vozového parku. Do konce letošního roku do něj zařadí 352 kusů SUV Škoda Kodiaq ve speciální policejní úpravě. Dnes si policisté na testovacím polygonu...
Konečně záchrana pro silničáře. Britové vyvíjejí asfalt, který se opraví sám
Prodloužit životnost povrchu vozovek o třetinu, razantně snížit náklady na jejich opravy. Pro silničáře ze Spojeného království to zní jako sen. Vzdálený pravdě a neskutečný. Jenže s pomocí...
Ve finále evropské ankety Vůz roku 2026 je i škodovka. Má šest silných soupeřů
Volba evropského Vozu roku 2026 (Car of the Year) zná své finalisty. Mezinárodní porota právě oznámila sedm automobilových novinek, které se utkají o prestižní titul. A v elitní sedmičce je i jedna...
V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu
V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...
Musk je nejbohatší na světě. Teslu by mohl opustit, pokud nedostane 21 bilionů
Elon Musk by mohl odejít z pozice generálního ředitele společnosti Tesla, pokud akcionáři neschválí navrhovaný balíček jeho odměn ve výši až bilionu dolarů (téměř 21 bilionů Kč).
Zisk Porsche klesl za uplynulé tři kvartály o 95,9 procenta
Automobilce Porsche klesl za uplynulé tři kvartály zisk po zdanění meziročně o 95,9 procenta na 114 milionů eur (asi 2,8 miliardy Kč), informoval slavný výrobce luxusních sportovních vozů.
Mudrujeme V autě: Ferrari na elektřinu, Tesla skončí a Dacia vrátí rozum
Proč se Enzo Ferrari musí v hrobě obracet a jak se Tesla proměňuje z automobilky v technologickou firmu? Nový díl automagazínu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka sledujte exkluzivně na iDNES.cz....
Dacia Spring: boj s čínskými cly donutil značku auto předělat, navenek to nepoznáte
Dacia Spring, jeden z nejlevnějších elektromobilů na evropském trhu, je tu už čtvrtým rokem. Přeznačený model Renault Kwid pro indický trh, vyrábí v elektrickém provedení pro evropskou značku...
Signal festival Audi. A5 Avant umí oslnit, ale i nemile překvapit
V autech lze přenastavovat ambientní osvětlení třeba každou minutu a v poslední generaci Audi A5 Avant navíc libovolně měnit také vizuální podobu vnějšího osvětlení. Kombi z Ingolstadtu je věrným...
Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům
Příběh samostatného československého státu, to je i příběh značek Laurin & Klement a Škoda. Mladoboleslavská automobilka letos slaví 130 let. A jak nejlépe to oslavit? Tím, že vytáhnete ty nejlepší,...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Slovenský autoprůmysl ohrožují Trumpova cla a vyšší daně
Slovenskému automobilovému průmyslu hrozí ochromení kvůli kombinaci amerických cel, čínské konkurence a domácích vyšších daní. Evropský Detroit, jak se zemi někdy přezdívá, ztrácí lesk automobilové...
Spolehlivý mrňous z bazaru. Hyundai I10 nemá nic, co by se kazilo
Není tomu tak dávno, co městská supermini patřila mezi nedílnou součást evropského automobilového trhu. Prakticky každý výrobce nějaká miniauta s délkou pod 3,8 m nabízel, navíc se dala koupit velmi...