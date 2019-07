První jízda: Audi SQ8 má pod kapotou naftový reaktor

Opravdu rychle se dá jezdit už snad jen na německých dálnicích, a to ještě při značné dávce štěstí na dopravní situaci. Pak jsou tu ještě závodní okruhy, ovšem tam samozřejmě nemá smysl žádné SUV vodit, jestliže netoužíte po ostudě. Pokud tedy chcete SUV, které je schopné překonávat dlouhé vzdálenosti v maximálním možném tempu, současný zážehový agregát nedává smysl. Jeho spotřeba při rychlé jízdě roste do takových výšin, že co hodinu dvě budete stát na pumpě.

Nejde o peníze, ale hlavně o čas. Bestiální Lamborghini Urus má uhrančivé rysy s agresivní a rozevlátou přídí a zavalitou, neméně ostře řezanou zádí (prohlédněte si ho zde). Pod kapotou hostí zážehový čtyřlitrový osmiválec Porsche 478 kW/850 Nm, jenž má poprvé v dějinách sériové produkce značky Porsche dvojici turbodmychadel.

Ale nyní přichází nová hvězda. S tímto Lamborghini po technické i koncepční stránce spřízněné Audi SQ8 má rovněž čtyřlitrový osmiválec. Ale vznětový, a ne se dvěma, ale hned třemi přeplňovacími turbínami (320 kW/900 Nm). Jedno dmychadlo (usazeno je hned za levým chladičem stlačovaného vzduchu) je spolu s motorky aktivní regulace tuhosti zkrutných stabilizátorů napájeno z periferní 48V elektrické soustavy. Jeho posláním je okamžitě reagovat na pokyn plynového pedálu (pánové od Audi hovoří o 250 milisekundách) a překlenout dobu potřebnou pro plný náběh dvojice velkých konvenčních turbodmychadel umístěných v oblasti rozevření řad válců.

Audi SQ8 jsme zkoušeli na sklonku června v náročných podmínkách francouzské části Pyrenejí. Technické údaje ani ceny k SQ8 zatím nemáme k dispozici, ale tento model by se na českém trhu měl objevit již během několika týdnů. Vycházet zatím můžeme ze sesterského modelu Audi SQ7 se shodným poháněcím ústrojím, cenou „již od“ 2 602 900 korun a kombinovanou tabulkovou spotřebou 7,2 litrů na sto kilometrů.

Zmíněné Lamborghini Urus vás přitom přijde zhruba na 4,6 milionu a podle výrobce se má v průměru spokojit s 12,3 l/100 km. Jistě, Urus z 0 na 100 km/h zrychlí za 3,6 sekundy a dosáhne rychlosti 305 km/h, zatímco nové Audi SQ8 je v ohledu dynamiky o 1,2 sekundy, resp. 55 km/h pomalejší.

Lamborghini Urus

Z našich zkušeností však plyne, že s Lamborghini Urus není problém jezdit za 26 l/100 km, zatímco u nové SQ8 jsme se při prvních jízdách pohodlně vešli do 17 l/100 km. Oba vozy přitom mají palivovou nádrž na stejných 85 litrů. Takže prostoje na tankování výkonnostní převahu vymažou.

K výše uvedeným srovnáním je třeba ještě poznamenat, že oproti starší, avšak stále aktuální SQ7, má nová SQ8 ve zmíněném 48V okruhu včleněnu navíc i mild-hybridní poháněcí soustavu, kterou SQ7 dostane až s faceliftem.



Jejím základem jsou malý li-iontový akumulátor uložený vzadu a řemenem poháněný startér/generátor, jenž v konfiguraci známé například ze sedanu Audi A8 dokáže při brzdění dobíjet a při akceleraci zrychlovat.

Umožňuje též při odstavení plynového pedálu na rovině zcela odpojit a zhasnout spalovací motor, a to i při rychlostech nad 120 kilometrů v hodině. Audi hovoří o redukci spotřeby až o půl litru na sto kilometrů. Pakatel? Automobilky pod tlakem norem honí každé deci paliva, resp. gramy emisí CO2.

Nové Audi SQ8 se od standardního typu Q8 liší na první pohled především maskou chladiče s extrémně výrazným, matově stříbřitým rámem obstupujícím prakticky celou příď. Všimneme si rovněž matově stříbrných krytů zpětných zrcátek (jejich kamerová alternativa z elektrického typu Audi e-tron sem zatím naštěstí nedorazila) a vzadu pak upraveného nárazníku se stylizovaným difuzorem a dvěma páry výrazných koncovek výfuku s elipsovitým průřezem. Změny jsou to pouze decentní, nemají zřejmě odradit konvenční zákazníky značky Audi.

Už standardní podvozek typu Audi Q7/Q8 s víceprvkovým zavěšením všech kol je stavěn pro použití výkonných motorů, takže pro model SQ8 stačilo „jen“ nově odladit geometrii a pohrát si s materiálem silentbloků, jenž je zde tužší. Standardem jsou adaptivní tlumení a pneumatické pérování regulující světlou výšku v rozmezí 90 milimetrů, pohon všech kol s mechanickým mezinápravovým diferenciálem Torsen (standardně 40:60 točivého momentu mezi nápravy) i výše zmíněné zkrutné stabilizátory s měnitelným předpětím svých polovin.

Připraveny jsou ale též aktivní řízení zahrnující natáčení kol zadní nápravy a zadní elektronicky řízený zadní diferenciál, který dokáže v zatáčkách přenášet více točivého momentu k vnějšímu kolu.

Námi zkoušené vozy SQ8 byly navíc ještě osazeny uhlíko-keramickými brzdovými kotouči, jež jsou aktuálně v případě SQ7 dodávány za příplatek vskutku nemalých 246 500 korun. Vyžadují poněkud jiný přístup než brzdy s kotouči ocelovými. Obecně žádají razantnější pokyny na pedálu, nicméně se odvděčí intenzivním a neměnným účinkem.

Při sjezdech pyrenejských tratí Tour de France s vrcholky nad dva tisíce metrů jsme jejich slábnutí zaznamenali až při skutečně agresivní jízdě, kdy se však jejich vadnutí hlásilo s dostatečným předstihem v podobě známého akustického svistu. Počítejme přitom s pohotovostní hmotností okolo 2,4 tuny!

Ano, Christian Schimmel, odpovědný v tomto projektu za podvozek, nám připomněl, že kompaktnější SQ8 bude v porovnání s až sedmimístnou SQ7 vždy těžší. Už vlivem použití dveří s bezrámovými okny, jež jsou sice výrazně efektní, ale zároveň si žádají kompenzace v podobě výztuh v jiných částech skeletu karoserie.

Nové Audi SQ8 dokáže být i přes své zavalité proporce a vysokou hmotnost mimořádně rychlé. Námi zkoušené vozy, opatřené všemi myslitelnými položkami příplatkových prvků výbavy, účinně maskovaly veškeré negativní rysy kategorie SUV a přesnými elektronickými zásahy potlačovaly náklony karoserie v zatáčkách a usnadňovaly jim stáčet se do nich.

SQ8 dokáže být i díky nim až neskutečně rychlá, nicméně za volantem se cítíte spíše jako v simulátoru. A když s ní pak nájezd do zatáčky opravdu přeženete, nepomůže vám nic a vůz vás z ní nemilosrdně vynese v nedotáčivém smyku.

Zvuk motoru až do uší

Zcela bez emocí však rychlá jízda s Audi SQ8 není, zmiňme alespoň přesné řízení s proměnným převodem. K němu je třeba přičíst též impozantní akustický projev motoru, jenž se v závislosti na zvoleném režimu soustavy Audi Drive Select mění kombinací klapky ve výfuku a digitálním zvukem důmyslně odesílaným do interiéru prostřednictvím reproduktorů audiosoustavy.

Audi SQ8 je vozem schopným mimořádně rychlé jízdy, který ani při vysokých rychlostních průměrech řidiče nebude nutit k příliš častým a otravným návštěvám čerpacích stanic.