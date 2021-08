„Esko“ jak má být. Audi SQ8 s každým sešlápnutím plynu ukáže, co umí

Je to skoro přesně dva roky, co jsem v SQ8 TDI po klikatých cestách stoupal na pyrenejský Col du Tourmalet. Když byl diesel nafouknutý a ve správných otáčkách, nemohli jste proti jeho síle ani výkonu říci nic špatného. Na táhlých otevřených cestách v začátku průsmyku byla SQ8 i s naftou v nádrži skvělá a velmi, velmi rychlá. Horší to však bylo v momentě, kdy se cesta utáhla a po autě jste najednou chtěli rychlé změny tempa. V takovém režimu vám mohlo přijít S v označení auta až příliš optimistické. Ale kdeže ty předloňské sněhy jsou, s novým motorem je SQ8 v plné síle zpět.

Nárůst výkonu motoru TFSI tak nějak čekáte, ale posun výsledné rychlosti je opravdu překvapení.