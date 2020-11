Audi SQ7 a SQ8 v akci: dálniční bombardéry přecházejí z TDI na benzin

V Česku patří jejích ultimativní provedení s S na začátku jména k nejžádanějším. Vychytaný pohon všech kol nově spolupracuje s hromovým benzinovým osmiválcem.



TFSI, jak přeplňované přímovstřikové benziňáky Audi tradičně označuje, jinak ohromuje vším ostatním – hlasem, silou i chováním. Zlověstné bručení motoru slyšíte pořád, je hodně návykové. Navíc oproti turbodieselu, který se vyžíval v plutí na vlně kroutícího momentu, je benziňák točivější. Gradaci výkonu navíc podpoří bestiálním řevem.



Specifickému publiku SQ7 a SQ8 zdá se ani moc nevadí, že vozy přešly ze zvůle bruselských ouřadů z nafty na benzin. Výkony sprintera, který prostě jen narostl tak, že se pomalu nevejde do jízdního pruhu, neztratily. Samozřejmě mají větší apetit, ale taky víc elánu. Ve sprintu na stovku jsou tak skoro o sekundu rychlejší.

Mamutí silou dokáže přeplňovaný osmiválec rozpohybovat i ty dvouapůltunové mamuty. I ten, kdo nad stodolami s výkony supersportů ohrnuje nos, musí uznat, že to má něco do sebe, když se mu najednou všechno rozmaže po sešlápnutí plynu.

Audi SQ7 a SQ8 v číslech Nový motor V8 TFSI Vidlicový dvakrát přeplňovaný zážehový osmiválec 3996 ccm.

Max. výkon 373 kW (507 k) při 5500 ot/min.

Max. točivý moment 770 Nm při 20004000 ot/min.

Zrychlení 0–100 km/h za 4,1 s.

Max. rychlost je elektronicky omezená na 250 km/h.

Osmistupňová automatická převodovka (hydrualický měnič).

Pohotovostní/nejvyšší hmotnost:

2275/2925 kg (SQ7)

2345/2960 kg (SQ8)

5067 x 1970 x 1739 (SQ7)

5006 x 1995 x 1708 x 2996 mm (SQ8)

803/1890 l (SQ7)

605/1755 l (SQ8)

2 602 900 (SQ7)

2 803 900 (SQ8)

Podvozek plný techniky

Je to kus auta a v něm kus techniky. SQ7 a SQ8 se liší jen tvarem karoserie. Víc parády samozřejmě udělá „osmička“, tvarovaná jako kupé. Čistě subjektivně se zdá atletičtější i za jízdy. Aktivní stabilizátory, které při jízdě v přímém směru nechávají každému z kol volnost v pohybu (je totiž rozdělený vejpůl) a v zatáčce „předkroutí“ elektromotor tak, aby se kolos míň naklonil a projel ji co nejrychleji, dnes mají oba v základní výbavě. Stejně jako adaptivní vzduchový podvozek, který umí v rozsahu devíti centimetrů měnit světlou výšku podvozku.

Důvod, proč nejsou ty s řidičem a plnou nádrží dvouapůltunové kolosy na gumách o třičtvrtěmetrovém průměru (základní ráfky jsou 21palcové, největší 23") marné ani v zatáčkách, je ještě jeden: zadní kola se totiž umí natáčet, takže pomohou s vykroužením oblouku. V souhře se sportovním diferenciálem se dvěma lamelovými spojkami na zadní nápravě, který vektoruje točivý moment a pomáhá si v modulaci trajektorie jemnými cílenými zásahy brzd na předních kolech, dává tomu těžkoatletickému duu neuvěřitelnou zarputilost a suverenitu. Na nájezdu do oblouku se posadí na zadní běhy a vykrouží ji. Samozřejmě je stále třeba myslet na to, že to jsou spíš dálniční bombardéry než okreskoví štírci.

Svou práci odvádí samosvorný mezinápravový diferenciál, který za normálních okolností posílá na zadní kola 60 procent síly; v případě, že elektronika zachytí pokles trakce na jedné z náprav, přerozdělí distribuci momentu. Na zadní umí přenést až 85 procent síly, nebo na přední až 70 procent.

TFSI

V zájmu pofiderního snižování tabulkových emisí vystřídal u „eskového“ dua Q7 a Q8 dosavadní čtyřlitrový kompresorem a turbodmychadlem přeplňovaný osmiválec TDI stejně objemný benziňák. Namísto 435 koní a mamutích 900 Nm, které vystřelily velká SUV na stovku pod pět sekund, mají teď pod nekonečným lánem kapoty 507 koní a 770 Nm. Elán ještě vzrostl: SQ8 dosprintuje na stovku za 4,1 sekundy. Audi uvádí ještě údaj o pružném zrychlení – z osmdesáti na sto dvacet pod čtyři sekundy.

Benziňák je také oproti naftovému provedení o necelých 150 kilogramů lehčí. Hliníkový motor je osazen dvěma dvoukomorovými turbodmychadly, každé pro polovinu válců. Společně s intercoolerem je umístili doprostřed, mezi řady válců, ty pálí v pořadí 1-3-7-2-6-5-4-8. Ve výfukovém traktu jsou klapky modulující zvuk. Za pozornost stojí aktivní silentbloky motoru, které odrušují vibrace přenášené do karoserie. Jsou ovládané elektromagneticky a fungují jako reproduktory. Vysílají impulsy přes membrány, které odpovídají vibracím motoru, ale jsou fázově posunuty o 180 stupňů. Takže nežádoucí vibrace vyruší.

Kromě toho, že s dieselem nevychází emisní matematika, má přechod na jiný druh paliva ještě jeden racionální důvod: TDI se dobře prodává jen v Evropě, zbytek světa je zvyklý na benzin. Takže teď nemusí Audi vyvíjet jedno auto dvakrát a všem nabídne (až na detaily) stejné provedení.

Motor V8 TFSI se snaží snížit apetit vypínáním poloviny válců při jízdě v nízké zátěži. V praxi o tom skoro nevíte, na spotřebě se to projeví, když tolik nedupete na plyn. Reálná spotřeba se dá udržet kolem 13 litrů, ale počítejte spíš s patnácti. Pro úplnost: oproti předchozímu TDI je tedy auto o nějaké dva tři litry hladovější. Kdo má skoro tři miliony na SQ8, spotřebu pravděpodobně řeší jen když ho zdržují častější návštěvy benzinky.

Kolosu neohroženě burácejícím levým pruhem neomezené německé dálnice – svezli jsme se po ní, ještě když se to smělo – ostatní auta uhýbají. SQ7 cení chromové tesáky na černé mříži chladiče, pichlavý přimhouřený pohled SQ8 vypadá s černočerným čumákem ještě hrozivěji.



Přímé srovnání odhalí rozdíly v chování: sedmička je o něco nemotornější. Řidič má kvůli jinému „vršku“ kabiny pocit, že v ní sedí výš, ale prý to tak není, tvrdí u Audi. V osmě sedíte víc „v autě“, v sedmičce jakoby „nad“. Kombíkově tvarovaná Q7 zas umí mít vzadu třetí řadu sedadel.