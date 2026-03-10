Loni značka Audi prodala o 15 procent méně aut než v roce 2019, zatímco BMW stejně. Na jednom voze vykázala marži 3,2 procent, zato BMW 5,2 procent. Audi prodává čtyři elektrické modely, z toho jeden používá techniku od Volkswagenu a další od Porsche. BMW má šest vlastních řad. Tak kde je ten náskok? A kde je ta technika?
Tvrdili, že elektro SUV čeká boom, který zaplní celou továrnu. Ze závodu v Bruselu s kapacitou 120 000 vozů ročně odstěhovali výrobu hatchbacku A1 a celou linku přestavěli pro e-tron. Továrna před rokem zavřela, o práci přišlo na 3 tisíce lidí.