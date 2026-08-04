Svět se zmenšuje, ale auta rostou. Největší Audi všech dob nevzniklo jako jednorázový výstřelek pro arabského šejka, ale jako sériový model. Většina těchto silničních křižníků skončí v Severní Americe. Je v tom kus německé inženýrské pýchy i racionálního chladu. Q9 není jen auto, je to pojízdný obývací pokoj s elektrickými dveřmi, světelným „kobercem“ a naftovým šestiválcovým mild-hybridem pod kapotou.
Nové Audi Q9 neusiluje o nenápadnost. Tento audinosaurus je v podstatě delší verzí nové generace SUV Q7, ale liší se designem i úrovní luxusu. Svými 5,31 metru na délku překonává BMW X7 i Mercedes-Benz GLS. Oproti modelu Q7 novinka narostla o masivních 25 centimetrů. Na šířku má 2,21 metru, na výšku 1,81 metru a rozvor 3,14 metru napovídá, že hlavním tématem návrhářů byl nekompromisní vnitřní prostor.
Novinka, která se vyrábí v bratislavské továrně koncernu VW, se představila ve dvou estetických tvářích: elegantnější Advanced spoléhá na svislé lamely v obří masce Singleframe, zatímco S line přidává sportovní agresivitu a plástvovou strukturu.
Světlo je nový chrom
Zatímco dříve se status vyjadřoval nablýskanými lištami, dnes vládnou LED diody. Maska chladiče Singleframe je za příplatek podsvícená, což má evokovat ikonické první generace Q7. Skutečným technickým unikátem jsou však zadní zakřivené digitální OLED panely třetí generace. Audi tvrdí, že jde o světovou premiéru tloušťky skla pouhých 0,1 milimetru v sériové výrobě. Světla dokážou měnit grafické podpisy, a dokonce varovat auta za vámi výstražným trojúhelníkem.
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Přední Matrix LED světlomety disponují funkcí micro-LED a dokážou promítat animace na zeď nebo stylizované směrové šipky přímo na vozovku před auto. Při nastupování zase posádku přivítá podlahový světelný koberec s motivem Audi Sport. Pokud si zvolíte obří 22“ nebo 23“ kola, dostanete k nim rovnou speciální akustické pěnové vložky v pneumatikách, které tlumí odvalování gumy.
Obývák na kolech až pro sedm vyvolených
Když otevřete masivní elektrické dveře – které mají nově bezpečnostní senzory proti nárazu do překážek a široký úhel otevření až 90 stupňů – vstoupíte do palubního světa business class. Standardně nabízí Q9 sedm elektricky nastavitelných sedadel ve třech řadách. Pro náročnější je k dispozici šestimístná konfigurace s dvěma samostatnými křesly ve druhé řadě.
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Přístup do třetí řady zjednodušuje elektrický systém sklápění, díky kterému nemusíte vyjímat dětské sedačky uchycené přes Isofix. Nad hlavami se klenou 1,5 metru čtverečního panoramatické skleněné střechy s nastavitelnou průhledností a 84 integrovanými LED diodami. Palubní desce dominují zakřivené OLED displeje (12,3" přístrojový štít a 14,5" infotainment) doplněné o samostatný 12,3" displej před spolujezdcem, který má speciální filtr, aby nerušil řidiče za jízdy.
Diesel neumírá, dostal mild-hybridní pomoc
Zatímco svět tleská čistým elektromobilům, na evropském trhu Audi Q9 sází na osvědčenou a přepracovanou klasiku. Pod kapotou při zahájení prodeje najdeme výhradně vznětový třílitrový šestiválec 3.0 TDI ve dvou výkonových verzích: 180 kW (245 k) s točivým momentem 500 Nm a silnější 220 kW (299 k) s 630 Nm. Na mimoevropských trzích se objeví i benzínové šestiválce a v modelu SQ9 i brutální osmiválce.
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Naftové motory využívají pokročilou architekturu MHEV plus s lithium-železo-fosfátovou baterií a novým generátorem, který dokáže krátkodobě pomoci výkonem až 18 kW (24 k). Tajnou zbraní je však elektricky poháněný kompresor (EAV). Ten natlakuje systém za pouhých 1,2 sekundy plnicím tlakem až 3,6 baru, což eliminuje jakoukoli prodlevu turbodmychadla při rozjezdu z křižovatky. Motor spolupracuje s 8stupňovou samočinnou převodovkou a stálým pohonem všech kol quattro.
Podvozek, který žehlí silnice a natáčí zadní kola
Volitelným, ale téměř nutným doplňkem je řízení všech kol. Zadní náprava se dokáže natočit až o 5 stupňů – v nízkých rychlostech proti směru předních kol pro zmenšení poloměru otáčení, ve vysokých naopak ve stejném směru pro dokonalou stabilitu. Pro milovníky kempování nebo majitele jachet nechybí tažná kapacita až 3,5 tuny s pokročilým asistentem pro manévrování s přívěsem.
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Standardem je adaptivní vzduchový podvozek s rozsahem nastavení výšky až 90 milimetrů. Při parkování nebo nastupování se auto samo sníží o 62 mm.
Audi Q9 se v Česku začne prodávat během srpna, přičemž první vozy se k zákazníkům dostanou na podzim. Evropské ceny startují na částce 108 400 eur (v přepočtu přes 2,7 milionu korun) za základní naftovou verzi. Vzhledem k rozsáhlé technologické výbavě, elektrickým dveřím a prvotřídnímu odhlučnění je však jasné, že většina prodaných kusů s přehledem překročí hranici tří milionů korun.