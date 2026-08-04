Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Audinosaurus jde do boje. Obří SUV Q9 cení zuby na giganty od BMW a Mercedesu

Vladimír Löbl
Souboj o největší německý kolos na silnici má nového lídra. Audi se rozhodlo, že BMW X7 i Mercedes GLS potřebují lekci ze štědrosti. Nové SUV Q9 přináší nejen několik centimetrů navíc, ale i elektrické dveře a světelnou show na asfaltu.

Svět se zmenšuje, ale auta rostou. Největší Audi všech dob nevzniklo jako jednorázový výstřelek pro arabského šejka, ale jako sériový model. Většina těchto silničních křižníků skončí v Severní Americe. Je v tom kus německé inženýrské pýchy i racionálního chladu. Q9 není jen auto, je to pojízdný obývací pokoj s elektrickými dveřmi, světelným „kobercem“ a naftovým šestiválcovým mild-hybridem pod kapotou.

Zadní nárazník ukrývá nejen registrační značku, ale i difuzor a integrované koncovky výfuku.
Obří kola o rozměru až 23 palců vyžadují speciální péči. Tyto pneumatiky jsou standardně vybaveny akustickou pěnovou vložkou, která pohlcuje hluk z vozovky. Dokonce i ventily a závaží jsou barevně sladěny s disky, protože u vlajkové lodi záleží na detailu.
Přední černá maska Singleframe působí jako vstupní brána do středověkého hradu, jen s tím rozdílem, že tato dokáže na přání prostřednictvím LED diod v noci svítit.
Pohled do kokpitu odhaluje architekturu zaměřenou na řidiče i spolujezdce. Dominantou je zakřivený panoramatický displej OLED, který kombinuje přístrojový štít s multimédii.
Volitelné sportovní vzduchové odpružení v kombinaci s řízením všech kol dělá z obra překvapivě obratné auto. Zadní kola se dokážou natočit až o 5 stupňů. V městských uličkách se natáčejí opačně než přední, což výrazně zmenšuje Poloměr otáčení celého vozu.
52 fotografií

Nové Audi Q9 neusiluje o nenápadnost. Tento audinosaurus je v podstatě delší verzí nové generace SUV Q7, ale liší se designem i úrovní luxusu. Svými 5,31 metru na délku překonává BMW X7 i Mercedes-Benz GLS. Oproti modelu Q7 novinka narostla o masivních 25 centimetrů. Na šířku má 2,21 metru, na výšku 1,81 metru a rozvor 3,14 metru napovídá, že hlavním tématem návrhářů byl nekompromisní vnitřní prostor.

Novinka, která se vyrábí v bratislavské továrně koncernu VW, se představila ve dvou estetických tvářích: elegantnější Advanced spoléhá na svislé lamely v obří masce Singleframe, zatímco S line přidává sportovní agresivitu a plástvovou strukturu.

Světlo je nový chrom

Zatímco dříve se status vyjadřoval nablýskanými lištami, dnes vládnou LED diody. Maska chladiče Singleframe je za příplatek podsvícená, což má evokovat ikonické první generace Q7. Skutečným technickým unikátem jsou však zadní zakřivené digitální OLED panely třetí generace. Audi tvrdí, že jde o světovou premiéru tloušťky skla pouhých 0,1 milimetru v sériové výrobě. Světla dokážou měnit grafické podpisy, a dokonce varovat auta za vámi výstražným trojúhelníkem.

Audi Q7 je tu nanovo, má V6 TDI i Torsen. První kilometry s novou generací

Přední Matrix LED světlomety disponují funkcí micro-LED a dokážou promítat animace na zeď nebo stylizované směrové šipky přímo na vozovku před auto. Při nastupování zase posádku přivítá podlahový světelný koberec s motivem Audi Sport. Pokud si zvolíte obří 22“ nebo 23“ kola, dostanete k nim rovnou speciální akustické pěnové vložky v pneumatikách, které tlumí odvalování gumy.

Obývák na kolech až pro sedm vyvolených

Když otevřete masivní elektrické dveře – které mají nově bezpečnostní senzory proti nárazu do překážek a široký úhel otevření až 90 stupňů – vstoupíte do palubního světa business class. Standardně nabízí Q9 sedm elektricky nastavitelných sedadel ve třech řadách. Pro náročnější je k dispozici šestimístná konfigurace s dvěma samostatnými křesly ve druhé řadě.

Čína transformaci dokončila, Evropa je uprostřed, říká šéf vývoje Audi „Dr. Crazy“

Přístup do třetí řady zjednodušuje elektrický systém sklápění, díky kterému nemusíte vyjímat dětské sedačky uchycené přes Isofix. Nad hlavami se klenou 1,5 metru čtverečního panoramatické skleněné střechy s nastavitelnou průhledností a 84 integrovanými LED diodami. Palubní desce dominují zakřivené OLED displeje (12,3" přístrojový štít a 14,5" infotainment) doplněné o samostatný 12,3" displej před spolujezdcem, který má speciální filtr, aby nerušil řidiče za jízdy.

Diesel neumírá, dostal mild-hybridní pomoc

Zatímco svět tleská čistým elektromobilům, na evropském trhu Audi Q9 sází na osvědčenou a přepracovanou klasiku. Pod kapotou při zahájení prodeje najdeme výhradně vznětový třílitrový šestiválec 3.0 TDI ve dvou výkonových verzích: 180 kW (245 k) s točivým momentem 500 Nm a silnější 220 kW (299 k) s 630 Nm. Na mimoevropských trzích se objeví i benzínové šestiválce a v modelu SQ9 i brutální osmiválce.

Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku

Naftové motory využívají pokročilou architekturu MHEV plus s lithium-železo-fosfátovou baterií a novým generátorem, který dokáže krátkodobě pomoci výkonem až 18 kW (24 k). Tajnou zbraní je však elektricky poháněný kompresor (EAV). Ten natlakuje systém za pouhých 1,2 sekundy plnicím tlakem až 3,6 baru, což eliminuje jakoukoli prodlevu turbodmychadla při rozjezdu z křižovatky. Motor spolupracuje s 8stupňovou samočinnou převodovkou a stálým pohonem všech kol quattro.

Podvozek, který žehlí silnice a natáčí zadní kola

Volitelným, ale téměř nutným doplňkem je řízení všech kol. Zadní náprava se dokáže natočit až o 5 stupňů – v nízkých rychlostech proti směru předních kol pro zmenšení poloměru otáčení, ve vysokých naopak ve stejném směru pro dokonalou stabilitu. Pro milovníky kempování nebo majitele jachet nechybí tažná kapacita až 3,5 tuny s pokročilým asistentem pro manévrování s přívěsem.

V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii

Standardem je adaptivní vzduchový podvozek s rozsahem nastavení výšky až 90 milimetrů. Při parkování nebo nastupování se auto samo sníží o 62 mm.

Audi Q9 se v Česku začne prodávat během srpna, přičemž první vozy se k zákazníkům dostanou na podzim. Evropské ceny startují na částce 108 400 eur (v přepočtu přes 2,7 milionu korun) za základní naftovou verzi. Vzhledem k rozsáhlé technologické výbavě, elektrickým dveřím a prvotřídnímu odhlučnění je však jasné, že většina prodaných kusů s přehledem překročí hranici tří milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlatý věk karavaningu. Oproti Západu Východ živořil, to se vůbec nedá srovnat

Obytný přívěs značky Knaus

Za zlatý věk karavaningu v Evropě se považují šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století. Tehdy došlo k jeho masivnímu rozvoji, k čemuž dopomohly ekonomická prosperita, rostoucí životní úroveň i...

Veteránisté vyvezli své poklady, dorazily nevídané rarity

Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech

Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci...

Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve

Škoda Shortcut

Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...

Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší

Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence

Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.

Labutí píseň šestnáctiválcové ikony. Bugatti se rozloučilo s motorem W16

Inženýrský barokní epos: Motor W16 o objemu 8,0 litru se čtyřmi turby se skládá...

Bugatti dalo sbohem svému největšímu klenotu, rozloučilo se s ikonickým motorem W16. Dvě dekády technické pýchy Ferdinanda Piëcha jsou minulostí. Pojďme se ohlédnout za touto perlou techniky, ale i...

Audinosaurus jde do boje. Obří SUV Q9 cení zuby na giganty od BMW a Mercedesu

Přední černá maska Singleframe působí jako vstupní brána do středověkého hradu,...

Souboj o největší německý kolos na silnici má nového lídra. Audi se rozhodlo, že BMW X7 i Mercedes GLS potřebují lekci ze štědrosti. Nové SUV Q9 přináší nejen několik centimetrů navíc, ale i...

4. srpna 2026

KVÍZ: Auta, která dělají filmy. Motorové legendy na čtyřech a více kolech

Výbuchy, honičky, padouši, hrdinové… a někde mezi tím sviští auta. Pro někoho...

Výbuchy, honičky, padouši, hrdinové… a někde mezi tím sviští auta. Pro někoho jen rekvizity, pro jiné ty skutečné hvězdy filmového plátna. Některé modely jsou přitom slavnější než herci, kteří za...

vydáno 4. srpna 2026

Aktuální Škoda Kodiaq je hezká ojetina. Ušetříte při nákupu, servis nešiďte

Premium
Škoda Kodiaq RS

Druhá generace největšího škodováckého SUV se představila na konci roku 2023 a nyní je to jedno z nejžádanějších aut na trhu. Zákazníci zatím míří pro nové vozy, ale ojetá auta s nižšími nájezdy...

3. srpna 2026

Veteránisté vyvezli své poklady, dorazily nevídané rarity

Červencové setkání Clubu Automobilista v Bonneville Cafe v pražských Modřanech

Automobilové perly zářily v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal Club Automobilista. Každé poslední úterý v měsíci...

3. srpna 2026  10:03

DS N°7 je nejdražším tříválcem na českém trhu. Kamera čte silnici a nastavuje podvozek

Do nového DS N°7 smíte tankovat benzin.

Dát milion za tříválec? Ještě před pár lety by něco takového znělo jako vtip. Doba se však změnila, takže dnes můžete být rádi, že do nového DS N°7 ještě vůbec smíte tankovat benzin. Nabízí však i...

3. srpna 2026

Dotykový displej v autě se objevil v roce 1986. Tvůrci si s ním spálili prsty

Buick Riviera z roku 1986 jako první sériové auto na světě nabízel přelomovou...

Dnes považujeme dotykové displeje v autech za samozřejmost, v 80. letech se ale jednalo o absolutní technologický vrchol. Koncern GM se „praštil přes kapsu“ a v roce 1986 standardně osadil model...

2. srpna 2026

Labutí píseň šestnáctiválcové ikony. Bugatti se rozloučilo s motorem W16

Inženýrský barokní epos: Motor W16 o objemu 8,0 litru se čtyřmi turby se skládá...

Bugatti dalo sbohem svému největšímu klenotu, rozloučilo se s ikonickým motorem W16. Dvě dekády technické pýchy Ferdinanda Piëcha jsou minulostí. Pojďme se ohlédnout za touto perlou techniky, ale i...

1. srpna 2026,  aktualizováno  14:47

Statistika nehod na silnicích: Víme, které dny a hodiny nejezdit na dovolenou

Premium
Mladší a nezkušení řidiči působí výrazné procento závažných dopravních nehod....

Statistiky jsou dost jasné. Pokud chcete vyrazit na dovolenou autem v srpnu nebo v pátek, pak se setkáte s výrazně vyšším rizikem dopravní nehody. Faktem ovšem je, že během prázdnin roste počet...

31. července 2026

Nejbohatší Čech koupil od Číňanů velký podíl v Pirelli, zaplatil 24 miliard

ilustrační snímek

Český průmyslník a investor Michal Strnad koupil prostřednictvím své společnosti Lumina Crown 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli. Stal se tak třetím největším akcionářem italského...

31. července 2026

Manželka firmu řídí, já si hraju, říká stavitel nejrychlejších aut světa

Exkluzivně
Koenigsegg Regera

Zakladatel a šéf švédské automobilky Koenigsegg, Christian von Koenigsegg, opět posunul hranice fyziky. Poté, co jeho nejnovější megavůz překonal další sérii světových rekordů na čtvrt míle, se v...

31. července 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Po víkendu pozor na rychlost. Policisté chystají velký zátah

ilustrační snímek

Česká policie se připojuje k evropské celotýdenní akci zaměřené na kontrolu dodržování rychlostních limitů. Potkáte ji s radary u krajnic, ale i při měření rychlosti z jedoucího auta na dálnicích a...

31. července 2026

Ultralowcost dovolená: osm mladíků z Pardubic dojelo do Istanbulu feliciemi

Mladíci z Pardubicka byli ve starých feliciích v Turecku

Osm mladíků z Pardubicka vyrazilo v červenci ve třech starých feliciích na osmidenní cestu dlouhou 4 600 kilometrů. Dorazili až k Bosporskému mostu v Istanbulu, na hranici Evropy a Asie.

30. července 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.