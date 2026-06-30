Audi Q7 je tu nanovo, má V6 TDI i Torsen. První kilometry s novou generací

Nová Q7 sice mechanicky navazuje na osvědčený a suverénní základ svého předchůdce, z uživatelského, designového i technologického hlediska je to však úplně nové auto. A co je nejlepší, drží se poctivého receptu, který z něj udělal legendu, a doplňuje ho vesmírnou světelnou technikou.
Stará dobrá škola
Motor podél, mezinápravový diferenciál Torsen a šestiválcové TDI – co víc si přát. Automobilový svět masivně a (možná) bezhlavě elektrifikuje a Audi v tom jede s ostatními. Předseda představenstva Gernot Döllner vysílá jasný vzkaz: „Audi Q7 ztělesňuje již víc než dvacet let dokonalé prémiové SUV. S novou generací v realizaci této ambice důsledně pokračujeme.“
Pod kapotou tak pro začátek nenajdete nic jiného než třílitrové vznětové vidlicové šestiválce V6 TDI. Žádné čistě bateriové verze, ale starý dobrý naftový zátah, který doplňuje mildhybridní technologie (48V MHEV plus). Ta obsahuje zdokonalený elektromotor s funkcí generátoru, který dokáže krátkodobě auto pohánět čistě na elektřinu (například při parkování nebo posouvání v koloně) a spalovacímu motoru pomáhá dodatečným výkonem až 18 kW (24 koní) a točivým momentem 370 Nm.
Další technologickou lahůdkou je elektricky poháněné turbodmychadlo. To dokáže vyvinout plnicí tlak 3,4 baru během pouhých 250 milisekund (kdy se roztočí na 90 000 otáček za minutu), čímž eliminuje turboefekt. „Reakce na plyn je okamžitá a dynamika rozjezdu připomíná spíš elektromobil,“ ubezpečuje Audi. Mno, oproti předchůdci, u kterého emisní předpisy velmi otupily prvotní reakci na plyn je to určitě o dost lepší, ale stále se nemůžete zbavit dojmu, že by zpočátku mohlo tři sta koní jít za plynem z místa razantněji. Na ospalou reakci na startu z vedlejší nebo semaforu si prostě musíte zvyknout.
Motor je kabině slyšet trochu víc, protože kvůli boji s emisemi si vypomáhá nejen lehkou hybridizací, ale také častým a rychlým řazením. Osmikvalt se nerozpakuje podřadit a vyhnat otáčky vzhůru. Kvůli přísným emisním limitům má vznětový motor na plynu i tak drobnou „ekologickou“ prodlevu. Oproti jiným moderním dieselům je ta reakce skvělá.
Zajímavým ekologickým bonusem je pak oficiální schválení pro palivo HVO (hydrogenovaný rostlinný olej), které snižuje emise CO2 o 70 až 95 %. V Německu už ho na benzinkách vídáme.
Při zahájení prodejů jsou k dispozici dvě výkonové varianty: V6 3.0 TDI s výkonem 180 kW (245 k) a točivým momentem 500 Nm a pak potentnější verze výkonem 220 kW (299 k) a točivým momentem 630 Nm
Suverenitu v zatáčkách a za jakýchkoliv adhezních podmínek má na starosti motor uložený podélně, osmistupňová převodovka tiptronic a stálý pohon všech kol spoléhající na nový, ještě rychlejší samosvorný mezinápravový diferenciál Torsen. Odezva vozu na řízení a precizní ovladatelnost při rychlých změnách zatížení jsou v této třídě nevídané.
Torsen v zatáčce funguje fantasticky – jakmile přitlačíte plyn, systém okamžitě přesměruje točivý moment na vnější kola a auto projede zatáčku naprosto neutrálně. „U Quattra platí staré zlaté pravidlo: Nenajížděj do zatáčky jako blázen, ale jakmile jsi v ní, stůj pevně na plynu. Auto pak získá neochvějnou mechanickou stabilitu a vystřelí ven,“ popisuje guru přes Torsen, doyen vývojového oddělení podvozků Dieter Weidemann.
Až 23" kola
Sériově dodávaný ocelový podvozek s tlumiči FSD můžete povýšit příplatkovým adaptivním vzduchovým odpružením, které je elektronicky řízené a propojené s geoprostorovými daty navigace. Pokud auto ví, že se blížíte k rozbitému železničnímu přejezdu, podvozek se předem nastaví na maximální plavnost. K tomu můžete přikoupit řízení zadní nápravy, aktivní stabilizátory naopak v nabídce nejsou.
Q7 poprvé nabízí možnost objednat si přímo z výroby obří 23palcová kola. To byla obrovská výzva pro podvozkáře. „Udržet takto těžká kola pevně a stabilně na silnici, aby řidič v kabině necítil vibrace nebo odskakování, je umění. Pokud máte slabé tlumení, kolo si na asfaltu začne dělat, co chce,“ vysvětluje Wiedemann. “V Q7 začínáme na dvaceti palcích. Já osobně mám nejraději jednadvacítky. Nejsem velkým osobním přítelem těch vyloženě obřích ráfků, což je mezi podvozkovými inženýry celkem běžný názor. Nicméně jednadvacítky a dvaadvacítky fungují na tomto autě vážně velmi dobře.“
O bezpečné zastavení toho kolosu se stará brzdová soustava s vnitřním chlazením a šestipístkovými třmeny o průměru 400 mm vpředu a 350 mm vzadu.
Poprvé šestimístná verze
Uvnitř na posádku čeká zcela nový koncept zakřivené přístrojové desky. Panoramatický displej s technologií OLED v sobě integruje digitální přístrojový štít i hlavní dotykovou obrazovku. Novinkou je standardně dodávaný samostatný displej pro spolujezdce s privátním režimem (řidič na něj za jízdy nevidí a nerozptyluje se). Většina fyzických ovladačů se schovala do menu, ale posádku to mrzet nemusí – hlasový asistent se schopností samostatného učení nově využívá propojení s ChatGPT, takže vám hladce odpoví i na všeobecné dotazy o počasí či historii. My s ním při prvním osahání Q7 zatím nepoklábosili, raději jsme si popovídali s Dieterem Weidemann, rozhovor o tom, jak se ladí podvozky u Audi, přineseme brzy.
Z hlediska prostornosti je nová Q7, i přes zkrácení délky o pár milimetrů naprostým přeborníkem. Poprvé jsou v nabídce tři varianty uspořádání sedadel:
- Pětimístná verze: Základní provedení, kufr nabízí už tak mamutích 670 litrů (po sklopení sedadel 2 075 litrů).
- Šestimístná verze: Absolutní novinka orientovaná na manažerský komfort na dlouhých cestách. Nabízí tři řady po dvou samostatných, luxusních sedadlech. V Evropě asi úplně žádaná nebude, ale v Americe a Číně určitě.
- Sedmimístná verze: Klasická varianta se třemi řadami sedadel (objem kufru 581 až 1 980 litrů). Všechna sedadla jsou elektricky ovládaná a prostřední řadu lze sklopit jediným stisknutím tlačítka (přes multimedia nebo tlačítka v kufru a na C-sloupku).
Nastupování do vozu je neuvěřitelně pohodlné. Nový pneumatický podvozek v režimu „balanced“ automaticky sníží světlou výšku vozu o 62 mm, podlaha vozu je navíc vpředu v jedné rovině s prahem, takže do interiéru bez překračování schůdků doslova ladně vklouznete. Rodiny ocení, že do druhé řady lze vedle sebe namontovat tři dětské sedačky a funkce komfortního nastupování (naklonění sedadel dopředu) umožňuje snadný přístup do třetí řady i bez demontáže autosedaček.
Wellness a luxus
Nová středová konzola nabízí bezdrátové chlazené rychlonabíjení pro dva telefony (25 W) s magnety podle standardu Qi2, zatímco konektory USB-C na zadních sedadlech disponují výkonem až 100 W. Panoramatické střešní okno se nově obejde bez klasické rolety. Speciální vrstvené sklo odráží infračervené paprsky a blokuje 99,5 % UV záření. Navíc je rozděleno do devíti segmentů s elektrochromatickou vrstvou – průhlednost lze měnit digitálně v 9 krocích. Sklo je navíc protkáno 78 LED diodami, které svítí v barvě ambientního osvětlení.
Milovníky zvuku ohromí zdokonalený prémiový audiosystém Bang & Olufsen se 4D zvukem (22 reproduktorů, výkon 1 360 W). Ten kromě reproduktorů v opěrkách hlavy využívá vibrační prvky v předních sedadlech, které přenášejí basy jako mechanické vjemy přímo do těla, což simuluje zážitek z živého koncertu.
Světelná revoluce
Audi si rádo hraje se světlem. Nová Q7 posouvá osvětlovací techniku na zcela novou úroveň a úzce ji propojuje s asistenty. Přední digitální světlomety Matrix LED s modulem Mikro LED disponují tak vysokým rozlišením, že promítají světelné obrazce přímo na vozovku.
- Osvětlení jízdního pruhu: Pokud asistent hlídání mrtvého úhlu detekuje auto vedle vás, světlomet toto nebezpečí opticky zvýrazní přímo na asfaltu před vámi. V zúženích na dálnici zase světla vymezují šířku vozu pro snazší orientaci.
- Další funkcí je detekce náledí: Pokud senzory zaznamenají riziko náledí, Q7 na silnici na malou chvíli promítá symbol ledového krystalu.
- Absolutní novinkou jsou rozšířené ukazatele změny směru: Za tmy se po zapnutí blinkru stylizovaná šipka promítá nejen na auto, ale i na povrch vozovky před a za vozidlo, aby byli například cyklisté v těsné blízkosti vozu včas varováni.
Na zádi pracují digitální OLED svítilny, které nabízejí na výběr 8 různých světelných designů. Ty mají navíc komunikační funkci – v kritických situacích nebo při nehodě zobrazí specifický výstražný symbol. Pokud stojíte v koloně a zezadu se k vám nebezpečně rychle blíží jiné auto, OLED panely se celoplošně rozsvítí na maximum, aby řidiče za vámi varovaly.
Milou hříčkou je uvítací „koberec“ ve tvaru kosočtverce promítaný z prahů dveří. Pokud při vystupování radarový systém zaznamená zezadu se blížícího cyklistu nebo auto, začne tento kosočtverec na zemi blikat červeně, zámek fyzicky zabrání otevření dveří a vnitřní interakční světelný pás na palubní desce spustí varovné červené záření.
Bratislavské audi
Nové Audi Q7 se bude i nadále vyrábět výhradně v koncernovém závodě v Bratislavě, kde se v předchozích dvou generacích vyrobilo již přes 1,3 milionu kusů tohoto úspěšného modelu.
V České republice bude možné novou generaci už objednávat, přičemž fyzické uvedení na trh a první dodávky odstartují na podzim. Součástí standardní výbavy pro český trh je prodloužená tovární záruka na 4 roky nebo 120 000 kilometrů.
- Audi Q7 3.0 TDI (180 kW / 245 k) stojí od 2 087 900 Kč
- Audi Q7 3.0 TDI (220 kW / 299 k) startuje na 2 168 900 Kč