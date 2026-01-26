Jakkoli Češi mají ve větší oblibě ta největší SUV Q7 a Q8, tak celosvětově patří Audi Q3 mezi nejprodávanější modely značky. Nejprodávanějším modelem se skoro tisícovkou kusů bylo loni Q3 i v Česku, což však bylo dáno hlavně speciální akcí na odcházející generaci, což potvrzuje František Šepelák, ředitel značky Audi ve společnosti Louda Auto: „Předchozí generace byla velmi úspěšná a její úspěch byl u nás nejvíce zaznamenán v rámci prodeje limitované edice Audi Q3 Perfection. Prodeje této limitované edice předčily naše očekávání.“
A úspěch očekává importér i v nejnovější třetí generaci, a to dokonce takový, že kromě hlavní výroby v maďarském Győru plánuje také doplňkovou montáž přímo v Ingolstadtu.
Opticky je nová generace Audi Q3 menším sourozencem loni uvedeného Audi Q5. Podobné svalnaté proporce, široká maska chladiče s výrazným orámováním, úzké světlomety, výrazně méně chromovaných prvků, které nahrazují černé doplňky, a rovněž dvě verze karoserie – klasické SUV a sportovnější SUV-coupé Sportback. To vše jen v menším vydání – zatímco Q5 je dlouhá 4717 mm, Q3 4531 mm, což je o malinko víc než dřív. Mezigeneračně se moc nezměnil rozvor, který je 2681 mm. Sportback má jiný tvar zádě a je o 29 mm nižší než SUV.
Audi u nové generace Q3 zdůrazňuje hlavně zcela novou světelnou techniku. Do auta se poprvé dostávají digitální světlomety Matrix LED, a to za příplatek 35 tisíc Kč. V každém modulu o šířce 13 milimetrů se nachází 25 600 mikro LED diod. Umí tedy nejen skvěle svítit, neoslňovat protijedoucí vozidla, ale zároveň světelnými animacemi umí upozornit na namrzlou vozovku nebo auto ve slepém úhlu. Dozadu si pak za dalších 30 tisíc korun můžete koupit ještě OLED světlomety s 36 segmenty s lepší svítivostí a různými animacemi.
Ačkoli je Q3 o 20 centimetrů kratší než Q5, velikostí zavazadlového prostoru zaostává minimálně. Q5 SUV nabídne 520, Sportback 515 litrů, u Q3 Audi uvádí 488 litrů pro obě karosářské verze se spalovacím motorem. Zadní sedadla jsou navíc posuvná a pokud se dají úplně dopředu a opěradla do vzpřímené polohy, zvětší se prostor na 575 litrů. U minulé generace to ovšem bylo až 675 litrů. U plug-in hybridu je pak základní objem jen 375 litrů. Liší se i schopnost tahání přívěsu – u spalovacích verzí je to 2,1 tuny, u plug-in hybridu 1,4 tuny. Zatížení na kouli je pak maximálně 90 kg.
Zbytečná revoluce
Ale zatímco nových funkcí světel si všimnete jenom v noci, tak další změnu budete vnímat za volantem neustále. V Audi Q3 má totiž premiéru nový systém ovládacích páček pod volantem. Základ už se objevil v mnoha jiných autech – pravá páčka slouží k ovládání automatické převodovky, ovšem nikoli otáčením jako u jiných vozů koncernu VW, ale trochu přirozeněji nahoru a dolů. Levá páčka teď slouží všemu ostatnímu, co bylo dříve na obou páčkách. Ale samotný systém ovládání levé páčky je nový a neobvyklý, ale hlavně na pohled.
Páčka je poměrně široká a na první pohled vypadá jako dvě páčky přes sebe s malým překryvem. Ta část bližší k volantu zůstává pevná, druhá se však pohybuje nahoru a dolů jako klasické páčky, čímž se ovládají směrová světla. Na dalších prvcích se snadno nastaví světla nebo stěrače, které jediné mají poněkud zvláštní samostatné kolečko v horní části páčky. Vypadá to složitě, ale když si nastavíte automatické stěrače, všechno ostatní se mi pak povedlo po chvíli ovládat zcela intuitivně.
Na druhou stranu se nelze zbavit dojmu, že – subjektivně – spíš nevzhledný mohutný modul je hlavně samoúčelnou změnou, která nic převratně pozitivního nepřináší. Jednotlivé ovladače působí dost subtilně, pokud máte kratší prsty, dosáhnete na ně hůř. Když jsme nad tím mudrovali, dopracovali jsme se k tomu, že tato novinka by mohla být pravděpodobně výrobně jednodušší a levnější než modul s klasickými dvěma páčkami. Jiný důvod, proč to chtít, jsme neobjevili.
Jinak palubní deska je vrcholem modernosti reprezentované hlavně tzv. digitálním pódiem, které je složeno z 11,9“ displeje sdružených přístrojů a 12,8“ centrálního dotykového displeje do jedné zakřivené plochy. Systém běží na platformě Android Automotive, ovšem s vlastní Audi grafikou. Všechno funguje přehledně a hlavně rychle. Posunem ovladače převodovky vedle volantu vznikly na středové konzole větší odkládací prostory se dvěma držáky pro nápoje a chlazenou přihrádkou pro indukční nabíjení výkonem 15 W. Kromě toho jsou dva USB-C vstupy vpředu a dva pro zadní sedadla.
Pro pohon můžete stále zvolit jak benzin, tak diesel. Základem je benzinová jednotka 1.5 TFSI o výkonu 110 kW. Silnější je pak dvoulitrový benzinový motor 2.0 TFSI s výkony 150 kW a 195 kW. Naftu pak reprezentuje známý motor 2.0 TDI 110 kW. Obě nejslabší motorizace jsou spojeny pouze s pohonem předních kol, ostatní pak naopak pouze jako quattro. Novinkou je pak plug-in hybrid, označovaný u Audi jako e-hybrid. Ten nabídne systémový výkon 200 kW a pohon pouze předních kol. Díky velké baterii s využitelnou kapacitou 19,7 kWh slibuje výrobce čistě elektrický dojezd až 119 km. Baterii lze nabíjet výkonem až 50 kW, což mi však u plug-in hybridů přijde zbytečné.
Základ za 1,1 milionu
Automobilka to sice nepotvrdila, ale je pravděpodobné, že nabídka motorizací se bude ještě rozšiřovat. „Ze strany klientů cítíme velký zájem o novou generaci modelu Audi Q3 díky modernímu designu, ovládání a mnoha dalším highlightům, ale zatím nám v nabídce chybí silný TDI motor s pohonem quattro, který byl u předchozí generace velmi oblíbený,“ říká František Šepelák z Louda Auto.
Každý motor vyhoví trochu jinému typu zákazníka. Základní benzinový agregát 1.5 potěší spotřebou mezi 6 a 7,5 litry a také nejnižší cenou od 1 107 900 Kč. Klidným řidičům skvěle poslouží i dieselový 2.0 TDI, s kterým půjde jezdit mezi 5,5–6 litry a vyjde na 1 145 900 Kč a víc. Dynamičtějším šoférům vyhoví víc dvojice benzinových dvoulitrů, z nichž slabší vyjde na nejméně 1 292 000 Kč, silnější zatím v českém ceníku není. No a kdo má možnost domácího nabíjení z přebytků fotovoltaiky, ale nechce se na delších cestách omezovat nabíjením, pro toho je tady plug-in hybrid s překvapivě nižší cenou od 1 266 900 Kč. Tyto částky platí pro verzi SUV, v případě Sportbacku připočítejte necelých 40 tisíc Kč navrch.
Nejvíc času jsme strávili s dvoulitrovým turbodieselem s pohonem předních kol. Jakkoli by se mohlo zdát – a statistiky to vlastně potvrzují – že dieselů se kupuje stále méně, tak tento pohon není v SUV vůbec špatný, zvlášť ten v podání koncernu Volkswagen. 110 kW úplně stačí, auto s ním jede plynule, ale když chcete, tak i dynamicky. Díky skvělému odhlučnění o něm nebudete většinu času vůbec vědět, a reálná spotřeba kolem 6 litrů také zaslouží pochvalu.
Ovšem v celkovém dojmu velmi podobně působí i benzinový motor 1.5 TFSI se stejným výkonem, který nabídne nejen velmi podobnou dynamiku, ale nečekaně i spotřebu. Platí to o něco více pro klidnější jízdu, protože během té dynamičtější poroste víc spotřeba benzinového motoru, a také automatická převodovky bude častěji řadit a někdy si s tím úplně rychle neví rady. 195kW benzinový motor je pak určen pro opravdu dynamické jezdce, kterým nabídne zrychlení na stovku za 5,7 sekundy a nejvyšší rychlost 240 km/h. Ovšem také s průměrnou spotřebou 9 litrů a víc. Automobilka evidentně i cenovou politikou sází na plug-in hybrid, kterým jsme se však projeli jen krátce. Dává sice nejvyšší výkon 200 kW, ale kvůli vyšší hmotnosti je zrychlení o sekundu pomalejší než u nejsilnějšího benzinu a kila navíc jsou znát i na jízdních vlastnostech.
Proměnou prošel i podvozek, který kromě standardní a snížené sportovní verze nabízí i variantu s elektronicky řízenými tlumiči, které kontinuálně reagují na stav vozovky a jízdní situaci. Systém zvaný DCC+ má proti dřívější verzi širší rozsah nastavení a rozdíl mezi tužším režimem pro jízdu po dálnici, a naopak komfortním pro rozbité cesty je tak mnohem výraznější. Progresivní řízení pak zajišťuje snadné ovládání během jízdy i během parkování či manévrování po městě. Jízdní vlastnosti jsou zkrátka ideálně vyladěné. Kdo by se chtěl vydat i do lehčího terénu, má k dispozici jízdní režim Offroad. Ovšem jde hlavně u úpravu elektroniky, světlá výška měnit nelze.
Pohon všech kol funguje na jedničku, a když navolíte sportovní režim a omezíte aktivitu stabilizačního systému, dá se s Q3 na sněhu projet zatáčka bokem, ...když to umíte.
Audi Q3 je určitě silným hráčem v segmentu prémiových SUV. Nabídne skoro stejně velký kufr jako větší Q5, jízdní vlastnosti má na jedničku a nabízí široký výběr motorů. Ty jsou u Q5 umístěny podél (model stojí na platformě určené pro větší, prémiovější modely koncernu VW), to Q3 má přece jen plebejštější techniku s motorem napříč. Ano, uhádli jste, novinka Audi je vlastně blízkým příbuzným Škody Kodiaq.
Bude zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet prodeje tohoto modelu. Audi se v Česku kupují skoro jen s pohonem všech kol, což dvě nejslabší verze nemají. Cenově je pak důraz kladen na plug-in hybridní verzi, která nabídne větší výkon za méně peněz.
Za audi se platí
ANALÝZA
Daniel Prostějovský, zástupce technického ředitele společnosti Drivalia Lease Czech Republic
Třetí generace Audi Q3 do našich kalkulačních programů dorazila v září 2025. Jak vyplývá z našich dat o vozidlech provozovaných v režimu operativního leasingu, v rámci produkce Audi nejde o nosný model pro firemní flotily, těmi jsou modely A6, A4 a Q7. A vzhledem k formátu vozu Q3 je jasné, že pravidla pro užívání služebních vozidel, takzvaná car policy, by na úrovni jednotlivých společností musela projít zásadními změnami, aby Q3 mohlo do flotil proniknout vyšší měrou.
Z hlediska zůstatkových cen patří vozy Audi k těm úspěšnějším, přesto dosahují dlouhodobě přibližně o 15 až 20 % horších výsledků než modely značky Škoda. Bereme přitom v potaz poměr prodejní ceny ojetého vozidla vztaženou k ceníkové ceně nového auta.
Pokud se podíváme výhradně na zůstatkové ceny Q3, jde o typický model, který může být citlivý na aktuální množství vozidel na trhu ojetých aut. To znamená, že když půjdete prodávat automobil ve chvíli, kdy hromadně končí operativní leasingy vašeho modelu z nějaké akce, která proběhla v minulosti, může zůstatková cena značně zakolísat. K takovému ovlivnění stačí i nižší desítky kusů, které se v jeden moment objeví na trhu.
Když se zaměříme na motorizace, ve flotilách historicky kralovaly ty dieselové, ještě dnes jich máme nejvíce. Hybridní pohon je u Q3 zatím popelkou a benzinové varianty jsou v minoritě. Lze říct, že na čtyři diesely v naší zákaznické flotile připadne jeden benzinový model. Ale předpokládám, že třetí generace vozu nám v tomto ohledu přinese novinky pod vlivem protiemisní evropské politiky.
Náklady na údržbu modelu Q3 nevybočují ze zaběhnutého standardu značky, vozidla nejsou významně servisně úsporná. Když posuzuji celkové výdaje na údržbu v průběhu operativního leasingu, průměrná částka se blíží sumě, jakou evidujeme například u modelu A6. Přitom platí, že na servis A6 vynaložíte přibližně o pětinu více peněz než v případě Škody Superb.