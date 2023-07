Náskok díky čínské technice. Audi naskočí na skateboard SAIC

Na první pohled to může působit jako velké ponížení pro značku, která se pyšní hrdým marketingovým sloganem „Náskok díky technice“. Byznys je ale veskrze pragmatická záležitost a naskočit do již rychle jedoucího vlaku je pro Audi zásadní. V globální konkurenci elektromobilů totiž zaostává nejen za BMW a Mercedesem, ale i čínskými automobilkami. To ostatně stálo i za vyhazovem dosavadního šéfa Audi Markuse Duesmanna.

Objevily se různé spekulace ohledně jména čínského dodavatele čínského dodavatele. Na dotazy médií Audi neoznámilo jeho jméno, ale dokonce i zcela popřelo jakákoli jednání. Nákup externí platformy pro elektromobily ale již podle vždy dobře informovaného serveru Automobilwoche odsouhlasil šéf koncernu Oliver Blume.

Podle zdrojů britského magazínu Autocar má značka z Ingolstadtu údajně blízko podpisu dohody s čínským státním koncernem SAIC Motor, s nímž má v Číně společný podniky pro výrobu modelů německého koncernu včetně škodovek, o právech na používání jedné z jeho modulárních platforem pro elektromobily. Podle všeho se má jednat o tu, kterou využívá luxusní značka IM Motors (známá také jako Zhiji Motor), jež je společným podnikem SAIC Motor s čínskými technologickými společnostmi Zhangjiang a Alibaba.

V obrácené roli

Je to paradoxní situace. V roce 1988 totiž Audi podepsalo smlouvu o transferu svých technologií s čínskou státní automobilkou FAW, a o 35 let později se naopak samo změní z prodávajícího na kupce.

Audi zatím na vysoce konkurenčním čínském trhu nabízí jen dva středně velké elektromobily Q4 e-tron a Q5 e-tron. Od konce roku 2024 se k nim přidají společně se značkou FAW v Changchunu vyráběné modely Audi A6 e-tron a Q6 e-tron na bázi Premium Platform Electric (PPE) s 800V architekturou.

V případě svých největších modelů značka z Ingolstadtu dlouhou dobu spoléhala na vlastní síly koncernu VW. Projekt škálovatelné luxusní platformy Artemis ale byl uložen k ledu a platforma SSP (Scalable Systems Platform), která má znamenat velký pokrok v oblasti autonomního řízení a softwaru, má zpoždění. Audi si ale nemůže dovolit čekat, neboť nyní to vypadá, že první na ní postavené vozy vyjedou podle optimistické předpovědi nejdříve v roce 2029.

Podle britského magazínu Autocar se prý navíc objevily informace, že tato SSP je pro zamýšlené produkční verze konceptů Activesphere, Urbansphere, Skysphere a Grandsphere nevhodná. Budou tedy jezdit na koupené čínské základně.

Náskok díky čínské technice

Značka IM Motors od roku 2022 využívá platformu s 800voltovou elektrickou architekturou pro sedan IM L7 a nově i pro SUV LS7. Ta sdílí klíčové prvky své struktury s platformou Nebula používanou značkami MG, Roewe a Rising, která byla společně s britskou vývojářskou společností Williams Advanced Engineering navržena tak, aby podporovala jednomotorové i dvoumotorové hnací ústrojí s výkony v rozmezí od 201 do 805 koní.

Je vybavena bateriemi s vysokou hustotou od firmy CATL a technologií NVIDIA Drive pro autonomní řízení. Model IM L7 existuje ve verzi s pohonem zadních nebo všech kol a výkon elektromotorů 400 kW. Zajímavostí je funkce bezdrátového nabíjení, kterou lze tento vůz nabíjet kapacitou baterie přibližně 10,5 kWh za hodinu, což může nabídnout dojezd podle NEDC 70 až 80 km.

Audi ale pravděpodobně využije spíše pohonné ústrojí nové generace 800V SiC, kterou společnost SAIC Motor představila zkraje července na své akci „Tech-Show 2023“. A zřejmě také její polovodičové baterie se zvýšeným výkonem, delším dojezdem a zlepšenou nákladovou efektivitou. Jejich sériově vyráběná verze bude poprvé k dispozici pro modely IM Motors v roce 2024. A následně asi i pro modely Audi. Uvidíme, jak bude nový základ chystaných velkých elektrických modelů z Ingolstadtu vypadat, a zda se vše výše uvedené potvrdí.

Velká platformová „půjčovna“

Spolupráce v oblasti elektrických platforem celosvětově nabírá na obrátkách. Pro jejich tvůrce znamená úspory z rozsahu, pro druhou stranu zase možnost jejich rychlého využití bez nutnosti vlastního finančně i časově náročného vývoje. Volkswagen takto poskytl svoji platformu MEB, na které již postavil milion koncernových vozů včetně škodovek, Fordu pro jeho elektrický Explorer pro Evropu.

Firem, které nabízejí své „skateboardy“ pro volné využití, je stále více. Honda využije pro své některé budoucí modely platformu General Motors Ultium EV. Geely při představení své elektromobilní platformy SEA uvedlo, že ji chce zpřístupnit ostatním jakožto open-source řešení. Také smluvní výrobce Foxconn je připraven vyrábět auta založená na své elektrické platformě MIH třetím stranám. Čínská značka BYD zase umožní dodávat prostřednictvím nové divize FinDreams elektrické pohony (podobně jako Bosch či Schaeffler), ale i baterie dalším výrobcům.