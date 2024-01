Česká firma staví neprůstřelná audi. Opancéřované auto lumpům neprodají

Pancéřované Audi Q7, které nyní importér představil, je zvenku běžný sériový vůz. Jediná odlišnost se objeví, když stáhnete okénko. Sklo má víc než dvojnásobnou tloušťku, místo standardních 6 mm je to 14 mm. Firma SVOS, která se pancéřování vozidel věnuje už od roku 1992, vymění tímto způsobem skla ve všech dveřích včetně těch pátých, stejně jako čelní sklo.

Vrstvená balistická skla jsou vyrobena z několika laminovaných vrstev vysoce odolného skla a polyvinylbutyralových (PVB) fólií s vysokou odolností vůči degradaci vlivem UV záření. Čelní a zadní skla jsou vyrobena technologií umožňující zachovat použití optických asistenčních systémů vozidla. Neztratí ani možnost vyhřívání.

Balistickou ochranu dostanou i výplně bočních dveří a vertikální opěrná část druhé řady sedadel. Výplň je na bázi kevlaru, jaký je třeba v neprůstřelných vestách. Díky tomu celková hmotnost vozidla naroste jen o 80 kilogramů. Toto opancéřování dokáže odolat střelám z pistole ráže 9 mm, na větší zbraně by už nestačilo.

Lepší opancéřování samozřejmě umí ve SVOS udělat, ale vůz váží minimálně o tunu víc a cena se zvedne několikanásobně. Takové vozy Audi A8, které před rokem vozily politiky během českého předsednictví Rady EU, sice odolaly i střelbě z kulometu, ale jejich cena se pohybovala mezi 15–20 miliony korun. Cena lehce balisticky upraveného Audi A7 vzroste „jen“ o 750 tisíc korun bez DPH.

AUDI RS Q 7

Marcel Archleb, šéf českého importéra Audi, vidí v nabídce lehce pancéřovaných aut potenciál především u privátních zákazníků, kteří chtějí větší míru bezpečnosti: „Nabídka by mohla oslovit ty, kteří si zatím nedokázali představit, že lehkou balistickou ochranu může mít rodinné auto. Proto jsme jako první vybrali právě model Q7. Úprava by šla namontovat do prakticky každého většího vozu Audi s výjimkou těch, které mají bezrámová okna.“

Pancéřované Audi si můžete objednat přímo z výroby nebo si ho nechat dodatečně upravit, aniž by se muselo znovu homologovat. Ale není to pro každého. SVOS má poměrně přísná interní pravidla. „Chceme, aby svět byl bezpečné místo k životu, pancéřovaná auta nabízíme hlavně jako prevenci, aby se nikomu nic nestalo,“ říká Radomil Blažek, manažer prodeje.

„Vlivní a bohatí lidé mnohdy bydlí na odlehlých místech a chtějí mít větší pocit jistoty a ochrany své rodiny. Auto je nejzranitelnější prostor, z něj nemáte kam utéct.“ Firma si ovšem vyhrazuje právo zákazníka nejdříve prolustrovat, a odmítá poskytovat svoje služby třeba lidem stíhaným za trestnou činnost a podobně.

AUDI RS 7 performace

Kdo chce naopak být na silnici nápadný, může využít služeb Audi Exclusive, kterou sice značka nabízí už od roku 1995, ale teď chce, aby byla víc vidět. Patří sem hlavně lakování na přání, vybírat můžete buď z palety nabízené výrobcem, nebo si můžete říct vlastní barvu, například oblíbeného laku na nehty, nebo nějakou, kterou používá konkurence.

Výrobce prověří, zda je taková barva vyrobitelná a je homologovaná, případně se musí homologovat. Upozorňuje ale na to, že některé speciální barvy obsahují částečky, kvůli kterým pak nemusí přesně fungovat některé elektronické asistenční systémy závislé na čidlech v lakovaných částech auta.

Další úpravy se týkají čalounění sedadel nebo dřevěných dekorů v interiéru. Za poslední dva roky si individuální lakování objednala zhruba dvě procenta českých zákazníků Audi, interiérovou výbavu dokonce 11 %. Podle informací iDNES.cz dokonce drží kupci audi od českého zastoupení světový primát v průměrné ceně objednaných doplňků z programu Audi Exclusive na jedno objednané auto.