Audi odpálilo bombu. V Monaku před víkendovou Velkou cenou Formule 1 představilo hypersport Nuvolari, které sice formálně navazuje na tradici modelu R8, ale v reálu je to úplně jiná liga. Technický ředitel Rouven Mohr ho měl hotový za pouhých 409 dní. Vzal totiž základy z nového Lamborghini Temerario, přisypal německou posedlost aerodynamikou z formule 1 a stvořil hybridní bestii, která z nuly na stovku vystřelí za 2,6 sekundy. Zapomeňte na korektní elektroauta pro úředníky z Bruselu. Toto je čistokrevný, karbonový predátor za patnáct milionů korun, kterého si koupí jen vyvolených 499 šťastlivců.
Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku
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