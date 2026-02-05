Audi platí malé daně, není na čtivo. Knihovna trpí kvůli krizi autoprůmyslu

Krize německého automobilového průmyslu doléhá i na města, například na bavorský Ingolstadt, který je domovem značky Audi. Kvůli výpadku příjmů ze živnostenské daně radnice snížila rozpočet pro místní knihovnu, jež se rozhodla vyhlásit sbírku. Lidé mohou ve vybraných knihkupectvích nové knihy zakoupit a knihovně je věnovat.

Bavorská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice Bayerischer Rundfunk (BR) uvedla, že podobnou akci uspořádala knihovna zhruba před dvaceti lety, kdy Ingolstadt čelil podobným finančním problémům.

Propad ve výběru živnostenské daně, která se odvádí na úrovni spolkových zemí, znamená, že Ingolstadt se 140 000 obyvateli takto v letošním roce získá asi 70 milionů eur (1,7 miliardy Kč). Za dostačující, jak město uvedlo, se přitom považuje zhruba 150 milionů eur (3,7 miliardy Kč).

Audi Q3: diesel není mrtvý, favoritem je však plug-in hybrid

Například v roce 2012, který byl v tomto ohledu rekordní, městská kasa obdržela 242 milionů eur (5,9 miliardy Kč). Hlavním zdrojem těchto financí byla dosud automobilka Audi, respektive mateřský koncern Volkswagen, který se ale potýká s krizí, poznamenala stanice BR.

stadtbuecherei_in

Gemeinsame Spendenaktion von Bürgerinnen und Bürgern zugunsten der Stadtbücherei – ein Gewinn für alle: Aufgrund der Finanzlage der Stadt Ingolstadt kann die Stadtbücherei nicht mehr alle notwendigen und von den Lesern gewünschten neuen Bücher und andere Medien kaufen. Deshalb wird die Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der Bürger ab 2. Februar 2026 in den Ingolstädter Buchhandlungen der Innenstadt aktuelle Bücher von allgemeinem Interesse kaufen und über die Buchhandlung spenden. Die Stadt Ingolstadt erstellt eine Spendenquittung über den Ladenpreis mit Neuwert des Buches und schickt sie den Spendern zu.

Die Buchhandlungen Hugendubel in der Theresienstraße, Stiebert in der Schrannenstraße und Rupprecht in der Ludwigstraße nehmen teil. Bücher für Kinder, Jugendliche, Romane und Sachbücher für Erwachsene, Brettspiele, Tonies sind willkommen. Von Büchern für Experten, spezialisierten Fachbüchern oder Büchern, die älter als 1 Jahr sind, bitten wir abzusehen.
Und so geht's:

Kaufen Sie in einer der teilnehmenden Buchhandlungen das Buch Ihrer Wahl.
In der Buchhandlung füllen Sie ein vorbereitetes Spendenformular mit Ihrem Namen, Anschrift und Unterschrift aus
Das Buch wird mit dem Formular von der Buchhandlung direkt an die Bücherei geliefert. Sie nehmen es nicht sofort mit!
Nach spätestens 1 Woche werden Sie von der Bücherei informiert und leihen das Buch in der Bücherei als Erstleser aus. Bitte bringen Sie Ihren Leseausweis mit.
Die Spendenbescheinigung wird von der Stadtverwaltung Ingolstadt erstellt und wird Ihnen nach einigen Wochen an Ihre Postanschrift geschickt.

#buchspende #bücher #buchhandel #bücherei #stadtbücherei #ingolstadt

29. ledna 2026 v 13:31, příspěvek archivován: 4. února 2026 v 15:31
Město nyní musí šetřit a v rámci úsporných opatřeních omezilo výdaje především v sociální a kulturní sféře. Týká se to nejen knihovny, ale třeba také městského divadla, jehož oprava byla odložena na neurčito.

Dieselgate nebere konce, v Mnichově začal nový soud s manažery Audi

„Šetřit musí všichni,“ prohlásila šéfka knihovny Heike Marxová-Teykalová, která ale zároveň chce udržet rozvoj knižního fondu. Řešení proto vidí v dobročinnosti, ze které podle ní budou mít prospěch všichni. Uvedla, že knihovna dostane nové knihy, u kterých bude mít jistotu, že je o ně mezi čtenáři zájem, a z prodeje budou mít prospěch i místní knihkupci.

Signal festival Audi. A5 Avant umí oslnit, ale i nemile překvapit

Akce funguje tak, že lidé v určených knihkupectvích mohou knihy zakoupit a obchody je poté dodají přímo knihovně. Kupující jako poděkování dostanou právo první výpůjčky. Mohou rovněž požádat o potvrzení o daru, které pak mohou uplatnit v daňovém přiznání pro snížení odvodů.

Knihkupectví uvedla, že o akci je zájem, podle BR ale nejsou všechny reakce pozitivní. Někteří lidé v anketě stanice uvedli, že považují za smutné, že se taková sbírka vůbec musí konat.

„Hodně čteme a já chodím do městské knihovny, jinak bychom si to nemohli dovolit,“ řekla jedna z obyvatelek města. Podle ní je politováníhodné, že Ingolstadt musí takto šetřit, protože to dopadá především na mládež a mladé lidi. Už loni město kvůli chybějícím milionům eur snížilo dotace spolkům a sportovním klubům.

Revoluce u Audi. Brutalistní kupé ukazuje budoucnost designu značky
