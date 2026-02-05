Bavorská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice Bayerischer Rundfunk (BR) uvedla, že podobnou akci uspořádala knihovna zhruba před dvaceti lety, kdy Ingolstadt čelil podobným finančním problémům.
Propad ve výběru živnostenské daně, která se odvádí na úrovni spolkových zemí, znamená, že Ingolstadt se 140 000 obyvateli takto v letošním roce získá asi 70 milionů eur (1,7 miliardy Kč). Za dostačující, jak město uvedlo, se přitom považuje zhruba 150 milionů eur (3,7 miliardy Kč).
Například v roce 2012, který byl v tomto ohledu rekordní, městská kasa obdržela 242 milionů eur (5,9 miliardy Kč). Hlavním zdrojem těchto financí byla dosud automobilka Audi, respektive mateřský koncern Volkswagen, který se ale potýká s krizí, poznamenala stanice BR.
Město nyní musí šetřit a v rámci úsporných opatřeních omezilo výdaje především v sociální a kulturní sféře. Týká se to nejen knihovny, ale třeba také městského divadla, jehož oprava byla odložena na neurčito.
„Šetřit musí všichni,“ prohlásila šéfka knihovny Heike Marxová-Teykalová, která ale zároveň chce udržet rozvoj knižního fondu. Řešení proto vidí v dobročinnosti, ze které podle ní budou mít prospěch všichni. Uvedla, že knihovna dostane nové knihy, u kterých bude mít jistotu, že je o ně mezi čtenáři zájem, a z prodeje budou mít prospěch i místní knihkupci.
Akce funguje tak, že lidé v určených knihkupectvích mohou knihy zakoupit a obchody je poté dodají přímo knihovně. Kupující jako poděkování dostanou právo první výpůjčky. Mohou rovněž požádat o potvrzení o daru, které pak mohou uplatnit v daňovém přiznání pro snížení odvodů.
Knihkupectví uvedla, že o akci je zájem, podle BR ale nejsou všechny reakce pozitivní. Někteří lidé v anketě stanice uvedli, že považují za smutné, že se taková sbírka vůbec musí konat.
„Hodně čteme a já chodím do městské knihovny, jinak bychom si to nemohli dovolit,“ řekla jedna z obyvatelek města. Podle ní je politováníhodné, že Ingolstadt musí takto šetřit, protože to dopadá především na mládež a mladé lidi. Už loni město kvůli chybějícím milionům eur snížilo dotace spolkům a sportovním klubům.
