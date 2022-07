Při české „vládě nad Evropou“ poslouží obrněnci Audi i starý jaguar

Po tuzemských silnicích se zase tolik pancéřovaných automobilů nepohybuje. Většinou je využívají jen banky a velké korporace. V minulosti služeb pancéřovaného sedanu BMW 750iL E32 využíval prezident Václav Havel. V 50. letech pak komunističtí papaláši jezdili speciálními pancéřovanými limuzínami Škody VOS. Vozidla současných tuzemských nejvyšších ústavních činitelů, kteří mají nárok na osobní ochranku (prezident republiky, předseda vlády, šéfové obou parlamentních komor a ministři zahraničí, vnitra a spravedlnosti), však pancéřováním nedisponují.

Dva silně pancéřované sedany již české orgány pořídily v minulých letech pro přepravu významných zahraničních hostů. V roce 2016 koupilo ministerstvo obrany za 14 milionů korun Audi A8 L Security druhé generace a v témže roce ochranná služba policie pořídila za 11 milionů korun neprůstřelný Jaguar XJ Sentinel. Tyto dva vozy ovšem pro české předsednictví Radě EU samozřejmě nestačí. Zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů pro zahraniční státníky si tak vyžádalo obstarání dalších podobných aut.

Čtyřicet bezplatně zapůjčených civilních Volkswagenů Multivan a pětapadesát elektromobilů Škoda Enyaq iV 80x tak pro vrcholné akce doplňuje jedenáct neprůstřelných sedanů Audi A8 L Security, které vyjdou na nemalé peníze. V červenci budou vozit unijní ministry spravedlnosti a vnitra, koncem srpna poté evropské ministry zahraničí a obrany. V září či říjnu se černé audiny blýsknou při pražském summitu premiérů a prezidentů všech členských států.

Zahájil to Sentinel

Slavnostní zahájení českého předsednictví začalo oproti původním plánům o týden dřív a vozy Audi A8 L Security ještě nebyly připravené. Policejní Útvar pro ochranu ústavních činitelů tedy pro akci v Litomyšli vytáhl z garáže silně pancéřovaný Jaguar XJ Sentinel a druhý stejně vypadající vůz bez nadstandardní ochrany, který působí jako jakási volavka.

Tento britský model se sice již nevyrábí, ale patří k tomu nejlepšímu, co mezi továrně vyráběnými neprůstřelnými vozy existuje. Ostatně využívá ho i britský premiér Boris Johnson. Auta, pořízená ochrannou službou v roce 2016, přišla přibližně na 11 milionů korun a slouží při přepravě významných zahraničních návštěv. Tentokráte neprůstřelný Jaguar XJ vezl z pardubického letiště do Litomyšle na slavnostní zahájení českého předsednictví Radě EU předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Litomyšli, v pozadí Jaguar XJ Sentinel

Sentinel je, jak je u podobných aut obvyklé, vizuálně k nerozeznání od standardního provedení. Premiéru měl v roce 2010 na mezinárodním autosalonu v Moskvě. Ruský trh je tradičně pro tyto verze jako stvořený.

Jaguar je jednou z mála automobilek, která si své vozy upravuje sama. Pozadu však není ani německá prémiová trojice. Mercedes má v nabídce nový S 680 Guard, který je i oficiálním autem německého kancléře Olafa Scholze, BMW zase model 760 Li High Security a Audi v pořadí již třetí generaci modelu A8 L Security.

Jak zjistila redakce MF DNES z veřejně přístupného registru smluv, tak si Úřad vlády pronajal celkem 11 vozů Audi A8 L Security s nejvyšší balistickou ochranou (čtěte zde). Auta mají být v akci 32 dní, přičemž deset vozů je určeno pro samotný provoz a jedno plní funkci záložního vozidla. Zápůjčka vyjde na 12 milionů korun, což se může zdát jako hodně peněz. Cena jednoho takového nového vozu je však téměř 19 milionů korun, a na nemalou částku vyjde i samotné pojištění. V předpokládaných nákladech ve výši 2 miliard korun, které má stát české předsednictví, se tedy jedná jen o kapku v moři.

Téměř čtyřtunová pevnost

Celá řada detailů dělá z třetí generace Audi A8 L Security jedno z nejbezpečnějších aut na světě. Neprůstřelnost podle specifikace VR9 znamená, že tento model odolá většině ručních zbraní, útočných pušek a lehkých kulometů, ale i útoku ručním granátem. Skla splňují požadavky třídy ochrany VR10.

Drobné rozdíly oproti běžné prodloužené verzi lze vypozorovat pouze okolo rámů oken, jejichž mohutnost ve vnitřní části prozrazuje skutečnou tloušťku skel. Ta se skládají z více vrstev tvrzeného skla a elastického plastu z polykarbonátu, které případnou kulku bezpečně uvězní a ochrání posádku před případnými skleněnými třískami. Samotné dveře jsou vybaveny pyropatronami, které v případě v případě nouze rychle zpřístupní kabinu a umožní evakuaci chráněných osob.

Již ve fázi vývoje A8 L Security totiž konstruktéři mysleli na to, jak co nejlépe umístit ochranné prvky, a jak s ohledem na zvýšenou hmotnost vozu upravit strukturu karoserie, převodovky, podvozku a brzdového systému. Se všemi svými bezpečnostními prvky a pancéřováním váží 3,9 tuny, tedy o 1,7 tuny více než běžný model. A8 L Security je tedy nejen nejdražší, ale i nejtěžší vyráběné audi současnosti.

Implantaci ocelových plátů do dveří, do střechy nebo do přepážky za motorem a před zavazadlovým prostorem na první pohled doplňují aramidová vlákna, která se používají i pro neprůstřelné vesty. Vůz navenek nesmí vzbuzovat zbytečný rozruch. Opatřen je jen přídavnými modrými LED světly v krytech vnějších zpětných zrcátek, přední masce a za zadním oknem. Oproti jiným zástupcům řady mají zevnitř zakrytá malá okénka v zadních sloupcích.

Se změnou generace se pod kapotou Audi A8 namísto již nevyráběného dvanáctiválce W12 6,0 l objevil dvěma turbodmychadly přeplňovaný osmiválec 4,0 l s výkonem 420 kW (571 k) z modelu Audi S8. Obrněné A8 je však mnohem těžší než jakákoli S8, což se projevuje na dynamice. Zatímco model S8 zvládne zrychlit na stovku za 3,8 s a jeho nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h, pancéřovaný model akceleruje za 6,3 s a jeho maximální rychlost byla omezena na 210 km/h tak, aby byl zajištěn konzistentní brzdný výkon. Poháněna jsou samozřejmě všechna kola.

S prostřílenými pneu může jet až 80 km/h

Vůz je opatřený pneumatikami systému PAX, na kterých je vůz i po úplné ztrátě tlaku schopen ujet 80 km rychlostí až 80 km/h. Dojezdové pláště mají zesílené bočnice, které umožní pneumatice zachovat si tvar a zabrání tím kontaktu ráfku s vozovkou.

Pro případ ostřelování je samozřejmě chráněna také palivová nádrž. K dispozici je i protipožární systém s tryskami okolo ní, ale i v podbězích kol a v motorovém prostoru. Nouzový systém ventilace se spoléhá na senzor kvality vzduchu, který neustále kontroluje venkovní vzduch a automaticky zavře vzduchové klapky, pokud dojde k chemickému útoku a jsou detekovány dráždivé plyny nebo znečišťující látky s vysokou koncentrací. Když k tomu dojde, do interiéru začne proudit čerstvý vzduch ze speciálního zásobníku v zavazadlovém prostoru.

Každé Audi A8 L Security je vybaveno čtyřzónovou klimatizací s ionizátorem vzduchu, zvukovým systémem Bang & Olufsen o výkonu 730 W šitým na míru pancéřovanému modelu a tabletovými monitory namontovanými za předními opěrkami hlavy. Prémiový charakter volitelných doplňků dokreslují prvky, jako je chladnička v zadní části zadního sedadla a elektrický výsuvný držák s vyhříváním a funkcemi masáže nohou pro pasažéra na pravé straně.

Kvůli vyšší hmotnosti byl dokonce upraven i algoritmus pro aktivaci airbagů, neboť chování těžšího vozu je při nehodě odlišné. Normální řidičák pro toto auto nestačí, ale tyto vozy mají patrně celou řadu výjimek. Obrněná auta se vzhledem ke své hmotnosti chovají jinak než běžné verze a jejich řízení vyžaduje speciální trénink. Řidiči musí být vyškoleni, jak se chovat při krizových situacích. A připraveni zahrát si tak trochu na Jasona Stathama, který dělá s audinou ve filmu Kurýr opravdové divy. Tak snad to při českém předsednictví nebude potřeba.