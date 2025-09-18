Revoluce u Audi. Brutalistní kupé ukazuje budoucnost designu značky

Audi říká, že je to „konkrétní výhled na design budoucích modelů Audi“. Nová designová filozofie, která se prezentuje právě prostřednictvím Conceptu C, má být součástí „zásadních změn ve strategii značky“. Audi se podle svých slov zaměřuje na to nejpodstatnější – jak v produktech, tak v procesech a firemních strukturách – aby vytvořilo prostor pro inovace a technologické vedení.
Radikální jednoduchost
Za novým vzhledem Audi stojí Massimo Frascella, od loňska nový šéfdesignér značky. Italský designér v minulosti působil u Kie či Fordu, k Audi přišel od automobilky Jaguar Land Rover, kde se těsně před odchodem podepsal pod design silně kontroverzně přijatého Jaguaru 00. Že by toto auto mohlo mít stejného designéra jako Audi, napadne snad každého.
Nyní tedy přináší do Audi nové pojetí v podobě radikální jednoduchosti a formální čistoty. „Středobodem naší činnosti je radikální jednoduchost. Čistoty dosahujeme redukcí na podstatné,“ říká Frascella o kupé – vlastně roadsteru – až brutalistních tvarů.
Tato filozofie se promítá jak do vnějšího vzhledu vozidla, tak do jeho interiéru. Audi tak sází na „minimalismus, geometrickou přesnost a technickou důslednost“. Monolitičnost exteriéru dává konceptu dojem robustnosti, italskou lehkost v něm nenajdeme. Proporce jsou ovšem perfektně vyvážené. Jako by auto Frascella vytesal z jednoho kusu kamene, bez zbytečných příkras, je v tom jakási teutonská strohost. Stejně jako kdysi dokázal jen Bruno Sacco dát mercedesům tu správnou boubelatost, jeho krajan Frascella dokázal zachytit a zhmotnit ducha Audi v jeho robustnosti a majestátu.
Slabikář
Dominantním prvkem přídě je svislá maska chladiče, inspirovaná legendárním závodním vozem Auto Union Typ C. Design je „redukční“, ale ne fádní. Jde o zjednodušení ve prospěch elegance a technické síly. Auto má ztělesňovat „pevnost, solidnost a důvěru“, bez zbytečných ozdob či komplikovaných tvarů.
Mottem je: „technicistní estetika“. Místo složitosti sází na elegantní jednoduchost a technický řád. Podle Frascelly je tento koncept vlastně učebnicí designového jazyka, kterým se budou řídit budoucí modely Audi.
„Značka se čtyřmi kruhy dělá progresivní krok. Ve stále složitějším světě sází Audi nekompromisně na čistotu. Nová filozofie designu symbolizuje nový začátek,“ vysvětluje Jiří Rozkošný, mluvčí českého zastoupení Audi.
Audi Concept C není jen designová studie – je to vize, manifest a strategická ukázka toho, jak chce značka působit na zákazníky v příštích letech. Jde o transformaci celé identity značky, která má být postavena na technické dokonalosti, čistotě forem a důrazu na podstatné prvky.
„Je to prostě Audi. Vždycky jsem ho obdivoval. Nyní jsem vytvořil design, který odpovídá duchu značky – solidní, impozantní, technický,“ vysvětluje pro iDNES.cz Massimo Frascella. Jeho nový slabikář designového jazyka značky reduktivní design - ve smyslu jednoduchosti a čistoty ploch. Frascella uvádí, že na konceptu pracoval déle než rok. Dívá se do historie, zdůrazňuje technické prvky, ale jsou to jednoduché, jasné, čisté linie, které mají vytvářet, zhmotňovat a zdůrazňovat sílu a solidnost.
„Je důležité neohlížet se na to, co se dělalo v minulosti, a pak se k něčemu vracet a jednoduše je reinterpretovat moderním způsobem. To je retrospektivní přístup, který nepatří Audi, protože je to velmi progresivní značka. Pohled do minulosti je pro značku s tak silným dědictvím ovšem nezbytný k pochopení jejího ducha,“ vysvětlil Frascella pro magazín Motor1
Pro italský deník La Repubblica italský designér vzpomíná, jak si ho před téměř třemi dekádami uhranulo Audi TT. „V roce 1998, když dorazilo první Audi TT k prodejci, jsem si vzal den volna, abych si ho prohlédl. Zůstal jsem tam celé hodiny, prohlížel si ho ze všech úhlů, dotýkal se každého povrchu.“ Personál si pravděpodobně myslel, že tento zvláštní zákazník je trochu blázen komentuje La Repubblica, ale Frascellovi to bylo jedno: „Pro mě bylo TT víc než jen auto: bylo to poselství. Dnes, s využitím kvalit naší minulosti, je čas se znovu odvážit: nemusíte křičet, abyste byli slyšet. Potřebujete jen jednoduchost.“
„Audi, nebo spíše celé odvětví, prochází obdobím transformace. V posledních letech prošel automobilový průmysl obrovskými změnami. Viděli jsme to jako příležitost přehodnotit, kdo jsme, a vytvořit transformační program pro značku. Toto je ideální čas na přehodnocení hodnot Audi. ...Je to tedy příležitost k restrukturalizaci způsobu, jakým pracujeme, kultury, mentality. Nejde jen o design, ale o mnohem víc,“ dodává.
Chystá se výroba
Concept C je předzvěstí elektrického kupé, které má v roce 2027 navázat na dnes už nevyráběné modely TT a R8. To znamená, že by se do nabídky značky mělo opět vrátit čistokrevné kupé. Už zaznělo, že vzhled Audi bude z 87 % odpovídat konceptu. Zatím není jasné, jak bude nový model velký. Mluví se o tom, že by velikostně mělo mezi tyto dva modely zapadnout. Ovšem koncept je velký nejen na fotkách, ale i v reálu. Na délku má 4,835 metru (šířka 1 885 mm, výška 1 375 mm, rozvor 2 645 mm, hmotnost 1626 kg), přitom R8 byla na poměry supersportů malý, měla pod 4,5 metru.
Audi neřeklo oficiálně nic o pohonu, je ale víceméně jasné, že to bude elektromobil. Audi pro jeho stavbu - jak je u něj zvykem - bude sdílet architekturu s Porsche. To staví nástupce příští generací Porsche 718 Boxster a Cayman na 800voltové architektuře pro auta s pohonem zadních, případně všech kol. Výkon by se podle spekulací měl dostat až někam k 500 koní. Proslýchá se také, že auto dostane umělý zvuk motoru a také simulaci řazení, které podle mínění značky více vtáhne řidiče do děje.
Na pohled to není poznat, ale Concept C má skládací střechu, je to tedy o roadster s elektricky skládanou střechou. Spekuluje se o tom, že Porsche nabídne obě karosářská provedení svého chystaného elektrického sporťáku, kdežto Audi vystačí jen s jedním, pravděpodobně kupé.
Nové audi by se mělo vyrábět v Heilbronnu, kde se nyní montuje model e-tron GT (bratr Porsche Taycan). Model má nové jméno, sahat pro ikonická označení blízké minulosti (R8, TT) šéf značky Gernot Döllner prý nechce. V rozhovoru pro britský Autocar ovšem přiznal, že „občas je snazší vyvinout samotné auto, než pro něj vybrat jméno“.