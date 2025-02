Audi zavřelo svoji výkladní skříň elektromobility v Bruselu, výrobu stěhuje do Mexika

Automobilka je součástí skupiny Volkswagen a už dříve uvedla, že závod má problémy s nadměrnou kapacitou a že výroba elektromobilů Q8 e-tron je v něm drahá. Proto ji přesune do závodu v San José Chiapa v Mexiku.

Konec produkce byl oznámen již loni v červenci, a to kvůli zpomalení celosvětové poptávky po velkých elektrických SUV, ale i vysokým nákladům na výrobu v Belgii. Poté, co se ingolstadtské značce nepodařilo najít kupce pro svůj nepotřebný bruselský závod, přišlo o práci 3 000 zaměstnanců. Tři stovky z nich budou ovšem ještě několik měsíců provádět demontáž vybavení. Audi přislíbilo podporu v procesu rekvalifikace a propuštěným dá odstupné ve výši dvojnásobku zákonného limitu.

Rozhodnutí automobilky vyvolalo v Belgii protesty, odboráři odchod nesou s nelibostí. Jednu chvíli hrozilo, že se napětí vymkne kontrole, zaměstnanci tak přechodně neměli do závodu přístup. Tisíce demonstrantů vyšly do ulic Bruselu, aby vyjádřily solidaritu s pracovníky automobilky. Do Bruselu jezdili protestovat také odboráři Škody Auto, která patří stejně jako Audi do koncernu Volkswagen. Firma se snažila najít zájemce, který by továrnu koupil, nikoho však nenašla. Po měsících nejistoty proto rozhodla, že továrna Audi činnost ukončí 28. února 2025.

Začalo to amerikami

Základní kámen bruselského závodu byl položen 27. září 1948, a to pro účely výroby vozů americké značky Studebaker. U zrodu továrny stál Pierre D’Ieteren z rodinného podniku D’Ieteren, který vznikl v 19. století. První auto sjelo z výrobní linky bruselského závodu 7. dubna 1949. D’Ieteren se později stal dovozcem aut německého koncernu Volkswagen pro belgický trh. Šest let poté, co Volkswagen v březnu 1948 uvedl na belgický trh svého legendárního Brouka, začal se v továrně vyrábět i tento vůz.

V té době zhruba 750 zaměstnanců montovalo kolem 75 vozidel denně. Továrna brzy začala vyrábět další modely Volkswagenu, koncem roku 1970 ale Volkswagen závod převzal a začal poprvé modernizovat. Zvýšila se výrobní kapacita a součástí areálu se kromě bývalé továrny Citroën staly i další okolní oblasti. Expanze pokračovala až do roku 1991, výroba se postupně modernizovala a továrna byla vybavena novým zařízením. V roce 1997 skončila výroba vozů Volkswagen Passat a začala výroba různých modelů značky Seat.

První Audi, a sice model A3, sjelo z výrobní linky v roce 2004. Do té doby továrna zaměstnávala přibližně 5300 lidí. V roce 2006 hrozilo uzavření závodu, protože Volkswagen se rozhodl přesunout výrobu modelů Golf a Polo do německých poboček. V roce 2007 továrnu převzala dceřiná společnost Volkswagenu Audi a přejmenovala ji na Audi Brussels N.V./S.A. V Bruselu byla postavena nová budova pro výrobu karoserií a v roce 2010 byl bruselský závod jedinou továrnou Audi, která zahájila výrobu nového vozu Audi A1.

Potíže se znovu objevily na začátku roku 2016, když automobilka Audi oznámila, že nový model A1 se bude v roce 2018 vyrábět v jejím závodě ve španělském městě Martorell. Pak byl však bruselský závod požádán, aby se ujal vedoucí role v elektrifikaci aut. Sériová výroba Audi e-tron, prvního plně elektrického SUV této značky, začala v roce 2018. V roce 2022 začala výroba vozů Q8 e-tron a v roce 2023 byla továrna přizpůsobena také výrobě elektrického modelu Q4 e-tron.

V důsledku uzavření závodu Audi v Bruselu tedy zanikne více než 3000 přímých i nepřímých pracovních míst. Konzultace mezi odbory a vedením o společném plánu propouštění byly napjaté a trvaly měsíce. Letos v lednu se nakonec odbory a vedení dohodly a pak začaly přípravy na hromadné propouštění.