Koncept Audi připomíná výsadkový modul vesmířanů. Místo světel má drony

Automobilka Audi představila na autosalonu ve Frankfurtu studii terénního elektrického vozu AI:Trail, který místo konvenčních světel využívá ke svícení pětici bezpilotních letounů. Bezrotorové elektrické drony využívají LED světlomety a dobíjejí se na střeše auta.



Létající objekty s označením Audi Light Pathfinder mohou díky lehké konstrukci letět před vozem s relativně nízkou spotřebou energie a osvětlovat cestu. Kamery na bezpilotních strojích poskytují na přání řidiče obraz, který se prostřednictvím wifi přenáší na displej před řidiče.

Drony vzlétají zpravidla ve dvojici. V případě potřeby však mohou během letu vytvářet i skupiny až pěti létajících objektů, které poskytují ještě větší intenzitu světla nebo zajišťují osvětlení ploch kolem vozu. Cestující mohou funkce dronů ovládat prostřednictvím příslušného softwaru na chytrém telefonu. Jakmile AI:Trail zastaví, mohou drony také osvětlovat okolí ze svého místa na střeše, například během pikniku v blízkosti auta. Transparentní panoramatickou střechou osvětlují interiér, pokud se chtějí cestující zdržovat uvnitř vozu.

Čtyřmístná studie Audi AI:Trail quattro kombinuje funkci automatizované jízdy s vynikající průchodností terénem. Kabina, prosklená až k podlaze, umožňuje dosud nevídaný výhled všemi směry. Velkorysá kapacita akumulátorů zajišťuje dostatečný dojezd i mimo oblasti s dobrým pokrytím sítěmi nabíjecích stanic.

Krátký a široký

Šéfdesignér Audi Marc Lichte popisuje možnosti použití nového vozidla: „AI:Trail je náš koncept terénního vozidla s bezemisním elektrickým pohonem pro nové zážitky z jízdy mimo asfaltované silnice. Monolitické základní těleso karoserie jsme proto důsledně opatřili maximálním prosklením, abychom vytvořili intenzivní spojení posádky s okolím. Je to koncept trvale udržitelné mobility podle požadavků zákazníka.“

Koncept je 4,15 metru krátký, šířka je ovšem velkorysých 2,15 metru, výška je 1,67 metru. Obrovská 22“ kola jsou obutá do balonových pneumatik o vnějším průměru 850 mm . Světlá výška je 34 centimetrů. Vozidlo se chlubí brodivostí více než půl metru.

Karoserii má AI:Trail vyrobenou z kombinace materiálů, která zahrnuje ocel i hliníkové povrchové panely a kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny. Hmotnost se podařilo srazit na pouhých 1750 kilogramů.

Interiér je minimalistický, stačí pedály, řídicí páka místo volantu, několik tlačítek a k tomu chytrý telefon, připevněný k sloupku řízení a sloužící jako displej a ovládací centrála pro funkce vozidla a navigaci.

Minimalismus

V interiéru je pod bočními okny nejvíce volného místa tam, kde ho cestující nejvíce potřebují – v oblasti ramen a loktů. A tam, kde také subjektivně nejintenzivněji vnímají zvětšení volného prostoru. Proto poskytují hluboko dolů protažená boční okna volný výhled na zem, až mezi kola. Přední okno je stejně jako v kokpitu vrtulníku protaženo hluboko dolů. Cestující mají při pohledu vpřed i do stran ničím nerušený výhled. Prosklené a průhledné jsou nejen příď a boční stěny. Dokonce i svislá maska je průhledná.

Druhou řadu míst tvoří sedadla koncipovaná jako houpací síť. Textilní pruhy napnuté v přenosném trubkovém rámu tvoří sedáky a opěradla. Sedadla lze z vozu dokonce vyjmout a používat jako přenosný nábytek.

Do nárazníku je integrovaný oddělený prostor pro znečištěné propriety, jako je turistická obuv nebo mokré oděvy. Boční prahy pod dveřmi, které se otevírají od sebe, jsou koncipovány jako výsuvné schůdky. Díky tomu lze snadno nakládat zavazadla na střešní nosič nebo je vykládat.

„Na pneumatikách je již na první pohled vidět, že mají nevšední konstrukci. Jejich dezén vyvolává dojem, že přesahuje až do vysokých bočnic. Za tím se však skrývá struktura nosných výztuh, které jsou integrovány do běhounu a povrchové vrstvy. Pneumatiky díky této konstrukci prodlužují dráhu propružení o dalších 60 milimetrů. Kromě vylepšených terénních vlastností to také znamená enormní zvýšení komfortu pro cestující,“ popisuje automobilka.

Pneumatiky jsou navíc vybavené variabilní regulací tlaku. Optické senzory detekují ve spolupráci se stabilizačním systémem stav povrchu vozovky a podle toho mění tlak v pneumatikách. Například snížením tlaku se zvětší styčná plocha, lze tak zvýšit trakci na písečném povrchu. Naopak zvýšení tlaku po přejetí na asfaltovanou silnici posiluje jízdní stabilitu.

Čtyři elektromotory

Audi AI:Trail má čtyři elektromotory, každý pohání jedno kolo. Nejvyšší celkový výkon dosahuje 320 kW, maximální točivý moment je 1000 Nm. Z toho je zpravidla zapotřebí jen zlomek, a často postačuje pouze pohon jedné nápravy.

Díky individuálně poháněným kolům bylo možné upustit od diferenciálů a uzávěrek, protože i tyto komponenty spotřebovávají energii. Díky přiměřeně kalkulované nejvyšší rychlosti může být převod i bez vícestupňové převodovky koncipován tak, aby byl na každé kolo vždy přenášen dostatečný točivý moment.

Elektronika koordinuje jízdní stabilitu a trakci. Lze-li zabránit prokluzu kol, který je spojený s energetickými ztrátami, sníží točivý moment přenášený na příslušné kolo. Je-li naproti tomu prokluz žádoucí, například ve stoupání s kluzkým povrchem, pak jej systém automaticky umožní. Maximální rychlost na silnici je v zájmu co nejdelšího dojezdu omezena na 130 km/h. V Li-ion akumulátorech je schovaná energie na až 500 kilometrů, v terénu to má být polovic.