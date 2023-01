Audi kříží kupé s pickupem. Elektrický koncept hlavně nepotřebuje volant

„Studií Audi activesphere concept završuje značka se čtyřmi kruhy své kvarteto koncepčních vozů Sphere. Po roadsteru Audi skysphere z roku 2021, limuzíně Audi grandsphere z roku 2021 a velkoprostorovém koncepčním vozu Audi urbansphere z dubna 2022 debutuje nyní čtyřdveřový crossover kupé,“ popisuje Jiří Rozkošný, mluvčí českého zastoupení značky.

Na délku protáhl tým designérů activesphere na 4,98 metru a posadil jej vysoko nad zem na 22palcová kola (pneumatiky rozměru 285/55), do šířky přerůstá dva metry (207 cm) a na výšku má 1,6 metru, rozvor náprav je 2,97 metru. Záď ve stylu Sportbacku lze stisknutím tlačítka proměnit na otevřenou ložnou plochu, například pro převoz sportovního náčiní. Zadní okno se přesune nad střechu, současně se sklopí spodní díl. Tím se otevře ložná plocha, do níž jsou již zapuštěny držáky například pro kola elektrických bicyklů. Přepážka za zadními sedadly chrání kabinu před větrem a dalšími povětrnostními vlivy. Zda se na korbu pick-upu vejde balík slámy nebo paleta Audi nezmiňuje. Zato upozorňuje na držák pro přepravu lyží integrovaný do prostřední části střešní konstrukce, který je téměř neviditelně zapuštěný do oblouku střechy. V případě potřeby se vysune a může sloužit k upevnění sportovního náčiní.

Návrh koncepčního vozu vznikl v designérském studiu Audi v Malibu, které se nachází v blízkosti legendární dálnice Pacific Coast Highway vedoucí podél kalifornského pobřeží. Za jeho tvary nese odpovědnost vedoucí studia Gael Buzyn se svým týmem.

Ráfky obří studie obsahují pohyblivé segmenty, které se při jízdě v terénu otevřou, aby zajišťovaly ideální průchod vzduchu, zatímco v uzavřeném stavu na silnici optimalizují aerodynamiku. Pro minimální aerodynamický odpor byla tvarovaná také tenká ramena kamer s funkcí zpětných zrcátek. Zajímavým nápadem je prosklená plocha nízko na přídi, která tvoří zvenčí variaci na charakteristickou audinovskou mřížku chladiče (tzv „singleframe“), zevnitř je vlastně dalším oknem, kterým posádka vidí silnici – otázkou je, jestli by takový pohled byl každému příjemný. „Také při pohledu ze strany jsou ve spodních segmentech dveří konkávně tvarované skleněné plochy, které symbolicky odstraňují hranici mezi přírodou a interiérem, když activesphere jede v terénním režimu. Rovněž široké zadní výklopné víko klenutého tvaru je vybaveno rozměrným sklem, aby byl zajištěn optimální přívod světla do interiéru. A dokonce i střecha je transparentní a nechává do interiéru proudit hodně denního světla,“ popisuje Audi.

Terénní vlastnosti stvrzuje elektronicky řízený pohon všech kol s variabilním rozdělováním hnací síly. Variabilní je také světlá výška, kterou lze ze základní úrovně 208 milimetrů zvýšit o 40 milimetrů, nebo ve stejné míře zase snížit pro jízdu po zpevněné silnici. Nájezdové úhly jsou 18,9 stupně vpředu a 28,1 stupně vzadu.

Víc než virtuální realita

Oliver Hoffmann, člen představenstva značky odpovědný za technický vývoj vyzdvihuje jako nejdůležitější technickou inovaci adaptaci rozšířené reality: „Audi dimensions vytváří dokonalou syntézu z okolí a digitální reality. Možnost předat ve vhodném terénu řízení automatickému ‚řidiči‘ poskytuje posádce nový rozměr svobody. Ve studii activesphere lze získaný volný čas aktivně využívat prostřednictvím nové zobrazovací a ovládací technologie.“

Audi dimensions je inovativní koncept ovládání, který propojuje fyzický a virtuální svět, čímž vytváří tzv. „smíšenou realitu“, v níž jsou digitální informace v reálném čase promítány do zorného pole příslušného člověka. „High-tech brýle přitom umožňují sledování reálného okolí a cesty, ale současně do zorného pole promítají trojrozměrně ztvárněné informace a interakční prvky. Vše lze navíc individuálně nakonfigurovat jak pro řidiče, tak i pro spolucestující,“ popisuje Jiří Rozkošný. „Tímto způsobem lze zobrazovat všechna důležitá provozní data – například jízdní stav a navigaci. A v interiéru vidí uživatel brýlí ovládací panely a další virtuální ukazatele, které jinak zůstávají pouhému lidskému zraku v čistě uspořádaném, minimalizovaném designu skryty. Prostřednictvím vizuálních funkcí smíšené reality lze dokonce ovládat i bodově přesnou interakci s těmito reálně existujícími, ale bez brýlí neviditelnými zónami citlivými na dotek. Brýle totiž zobrazují funkce a jejich realizaci v reálném čase v reakci na dotek rukou.“

Srdcem nového systému jsou tedy brýle se smíšenou realitou, které jsou připravené pro řidiče i každého cestujícího. „V rané fázi svého vývoje se brýle s virtuální realitou omezovaly na zobrazování umělé, ‚virtuální‘ reality bez zahrnutí reálného světa. Později se však tato technologie rozvinula v ‚rozšířenou realitu‘, v níž jsou do reálného světa vkládány virtuální obsahy. Smíšená realita je nyní dalším vývojovým krokem. V ní jsou virtuální obsahy zobrazovány trojrozměrně v prostorové souvztažnosti s reálným světem,“ vysvětluje Audi.

„Systém dokáže uživateli brýlí za volantem zobrazovat do jeho zorného pole jinak neviditelné ovládací plochy a ukazatele. Uživatel vidí také virtuální detaily, které mají prozatím výhradně informativní funkci. Zaostří-li uživatel svůj zrak na tyto prvky, a signalizuje tím systému svůj zájem, objeví se detailnější obsahy – jako při manuálním kliknutí, které otevře podřazené menu. Interakční prvek se aktivuje, jakmile uživatel zaostří a reaguje gesty. Ruka pak intuitivně následuje pohled a ovládá funkce vozidla – a uživatelské rozhraní – virtuální ukazatel v brýlích – reaguje jako konvenční ovládací prvek v reálném čase na změny. Uživatelskou přívětivost zvyšuje také přiblížení virtuálního ovládacího prvku k uživateli, aby mohl komfortně ovládat uživatelskou plochu nezávisle na poloze svého sedadla. Na rozdíl od analogového, fyzického ovládacího prvku – tlačítek nebo otočných ovladačů – se nemusí předklánět, ani natahovat ruku.“

Uživatel tedy vidí určitý prvek pouze v případě, že jej opravdu potřebuje, a může jej pak ovládat stejně intuitivně jako v analogovém světě. Zobrazované ovládací prvky se vznášejí před funkčními elementy, k nimž patří - například ovladač klimatizace se objeví před výdechem ventilační soustavy, interaktivní ovládací panel zábavních a akustických funkcí zas nad reproduktorem.

Například v terénním režimu lze do reálné krajiny promítat prostorová topografická zobrazení nebo řidiči poskytovat navigační pokyny či informace o cílové oblasti. Stejně lze využívat také data pro bezpečnost silničního provozu – upozornění na dopravní kolony nebo úseky s námrazou.

Konec klasických aut

„Mezi největšími požadavky při vývoji této nové generace automobilů již nebyly kilowatty a km/h, ani příčné zrychlení. Výchozím bodem byl interiér, životní a zážitková sféra pro cestující,“ popisuje realitu dnešního světa aut značka. „Jejich požadavky a přání utvářejí prostor, uspořádání a funkce. S touto změnou hodnot se změnil i samotný proces tvorby designu. Na začátku všech diskuzí se pozornost zaměřila na interiér a jeho úpravu. Teprve poté bylo navrženo uspořádání exteriéru, jeho proporce a linie.“

Dominantním prvkem interiéru je vysoká středová konzola v celé délce kabiny. Ta již v elektromobilu samozřejmě neslouží k uložení spojovacího hřídele (kardanu), ale nabízí odkládací prostory a palubní bar – chlazený nebo vyhřívaný.

Závěrem tedy Audi zmiňuje i něco málo o pohonu. Koncept activesphere spočívá na elektrické platformě Audi PPE (Premium Platform Electric), která díky 800V technice nabízí superrychlé nabíjení. Tento modulární systém vyvíjený pod vedením značek Audi a Porsche se představí v podobě sériového vozu v letošním roce. Audi mimo jiné naznačuje, že čistě elektrický ekvivalent stěžejního modelu A6 dorazí právě na architektuře PPE.

Audi activesphere concept s pohonem všech kol má po jednom elektromotoru na přední a zadní nápravě, jež dohromady poskytují nejvyšší výkon 325 kW a točivý moment 720 Nm. Přední a zadní kola mají pětiprvkové zavěšení. Podlahu vyplňuje nízký akumulátor s kapacitou 100 kWh. Nechybí vzduchové odpružení s adaptivními tlumiči.

S osmisetvoltovou architekturou bude možné superrychlé nabíjení až 270 kW. K doplnění elektrické energie pro ujetí více než 300 kilometrů bude stačit 10 minut, slibuje Audi. A za méně než 25 minut půjde dobít s dostatečně výkonným zdrojem z 5 na 80 procent. Audi slibuje konceptu na jedno nabití dojezd výrazně přesahující 600 kilometrů.