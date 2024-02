Aluminiový koráb po českých ministrech je na prodej, prozkoumali jsme ho

A8 představené před třiceti lety na autosalonu v Ženevě tak definitivně posunulo německou značku mezi prémiovou automobilovou smetánku.

Budoucnost patří aluminiu

V roce 1982 podepsalo Audi smlouvu s Aluminium Company of America, umanutý génius, skvělý technik, vizionář a šílenec Ferdinand Piëch chtěl pro automobilku, kterou se rozhodl popostrčit do klubu prémiových značek, vyvinout vůz, který by byl podstatně lehčí než jakákoli jiná vozidla ve své třídě a zároveň kompenzovat to, standardní pohon všech kol přidá další asi metrák hmotnosti oproti konkurenci zůstávající u tradičního pohonu zadní nápravy.

Nástupce vlajkové lodi V8 značky představené v roce 1988 dostal finální podobu v roce 1990, autory designu byli Chris Bird a Dirk van Braeckel, ano to jméno znáte ze Škodovky.

V září 1993 byl na frankfurtském autosalonu představen koncept Audi Space Frame, prototyp z leštěného hliníku ohromoval publikum. To nejzajímavější se ovšem skrývalo pod hliníkovými panely karoserie.

Vývoj skončil na začátku roku 1994, kdy Ferdinand Piëch mohl udělat sumu na účtu za svůj první velikášský projekt, koncern VW to stálo 700 milionů dolarů.

Finální Audi A8 (Typ 4D) debutovalo v březnu roku 1994 na autosalonu v Ženevě v roce 1994, výroba se rozjela v červnu. Oproti předchůdci, modelu Audi V8 spočívajícím na ocelové platformě, tvořil základ A8 celohliníkový monokok, slavný „Audi Space Frame“. Vysoce tuhá struktura prostorového rámu byla svou koncepcí odlišná od všeho ostatního. Od tehdy už převládajících samonosných karoserií se ASF lišil. Podívejte se do galerie na fotografie rámu z muzea značky, je fascinující, jak jsou trubičky, které ho tvoří, tenké. O to náročnější musela být práce konstruktérů s možnostmi tehdejší výpočetní techniky při jeho konstrukci. Výhodou oproti oceli je také možnost libovolně tvarovat odlévané díly a složité profily. Nevýhodou je složitá (tehdy spíš nemožná) opravitelnost v případě nehody.

Prezidentská limuzína byla k mání ve se standardním rozvorem s délkou přesahující o tři centimetry pět metrů, v české inzerci je nyní na prodej varianta, která přidává mezi nápravami 127 milimetrů prostoru prodlužující místo pro nohy vzadu. Audi A8 mířilo hlavně proti německé konkurenci - Mercedesu třídy S a BMW řady 7. S odstupem pak exotičtějšímu Jaguaru XJ a Lexusu LS .

Audi A8 a A6 byly v roce 1997 podle wikipedie prvními vozidly s pohonem všech kol (quattro využívající Torsen) se speciálně odladěným elektronickým stabilizačním systémem a měly být také prvními sériové vyráběnými vozy na světě s předními i zadními bočními airbagy. K mání byla ovšem i jednodušší varianta s pohonem předních kol, ta mohla mít i šestiválcový motor (190 k), jinak byl ovšem standardem samozřejmě osmiválec (230 koní u 3,7litru nebo 300 koní u 4,2 litru).

„V roce 1998, po nástupu do úřadu, si německý kancléř Gerhard Schröder vybral A8 jako svůj oficiální státní vůz, čímž se vymykal z tradice, protože jeho předchůdci preferovali modely Mercedes-Benz třídy S,“ popisuje wikipedia, tím se stvrdily kvality nejvýše postaveného audi, které tak zaparkovalo definitivně mezi smetánku prémiové kategorie.

V roce 2000 se představilo faceliftované provedení. Rok na to se představila královská verze s motorem W12, který konstruktéři postavili na Piëchův příkaz spojením dvou jím milovaných motorů exotické řadovo-vidlicové konstrukce VR6. Až do konce produkce první generace A8 v srpnu 2002 postavilo Audi prý jen 750 dvanáctiválcových provedení. Celkem Audi vyrobilo 105 092 "á-osmiček“ první generace.

Kočár pro ministra

České ministry vnitra vozili v prodloužené variantě z úplného závěru produkce z posledního roku výroby (2002), která ten rok dostala do standardní výbavy xenonové světlomety, vyhřívaný volant nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách.

Auto s větším z osmiválců má najeto 350 tisíc kilometrů. „Vůz zakoupilo ministerstvo vnitra v roce 2002,“ popisuje Jan Řezáč, který má auto se zajímavou historií od roku 2015. Za necelých deset let ním ovšem najel jen nějakých dvanáct set kilometrů. „Od roku 2008 využívalo auto krajské ředitelství policie jihočeského kraje,“ dodává.

Řezáč zdůrazňuje, že auto vozilo tehdejšího ministra vnitra Františka Bublana, šestý ministr samostatné České republiky byl ovšem ve funkci pouze dva roky od srpna 2004 do září 2006. Byl však velmi viditelný, protože mimo jiné musel řešit kauzu CzechTek z léta 2005. Auto však sloužilo na ministerstvu vnitra déle, už za ér Bublanova předchůdce Stanislava Grosse i nástupce Ivana Langera. Audi A8 s registrační značkou 1A0 9152 se ovšem proslavilo právě za Bublanova působení, když se ním jeho řidič brázdil dvoustovkou republiku.

„Na vozidle jsou původní SPZ, tyčky na vlajky s koženým pouzdrem a druhá sada zimních kol,“ popisuje Řezáč v inzerátu, který nyní auto nabízí za 250 tisíc korun. „Zvenku se kosmetické vady najdou, má odřený zadní nárazník, promáčklý přední blatník a víko kufru.“

Z pravého zadního místa lze ovládat přední sedačku spolujezdce. Auto má roletky v zadních bočních a oknech, ta na zadním okně je pak ovládaná elektricky.

„Auto jezdí velice hezky a tiše, do patnácti litrů se člověk vejde,“ komentuje spotřebu benzinu Řezáč.