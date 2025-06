Audi A5 je nástupce modelové řady A4 a výsledkem snahy Audi nevzdat se spalovacích motorů. Kromě benzinových a dieselových agregátů včetně těch se šesti válci teď nově rozšiřuje nabídku i o nový plug-in hybridní pohon, s kterým jsme se mohli jako první z České republiky svézt na silnicích v okolí Ingolstadtu.

Samotná A5 nahrazuje v nabídce Audi nejen stávající modely A4 a A4 Avant, ale i A5 Coupé a A5 Sportback, proto došlo ke změně, kdy dřívější sedan nově nahradila karoserie typu liftback s výklopnou zádí včetně zadního skla. Kombík zvaný Avant pokračuje dál. Jako první koncernový model dostalo auto novou platformu PPC (Premium Platform Combustion), která byla vyvinuta pro spalovací motory. Umožňuje ale i zástavbu plug-in hybridního pohonu, který v předchozí modelové řadě A4 nebyl. Dostal také úplně nové označení „e-hybrid“.

Základem nabídky pohonů jsou dva nehybridní benzinové čtyřválce TFSI o výkonech 110 a 150 kW, které doplňuje oblíbený naftový dvoulitr TDI o výkonu 150 kW a pro sportovnější verzi S5 určený benzínový třílitrový šestiválec s nejvyšším výkonem 270 kW. „Zájem o model A5 je v zásadě obdobný, jako byl o model A4. Pokud jde o motorizace, je to zhruba napůl mezi naftovými motory o výkonu 150 kW a benzínovými o výkonu 110 kW. Evidujeme zájem také o sportovnější variantu Audi S5,“ říká František Šepelák, ředitel značky Audi ve společnosti Louda Auto.

Dva nové plug-in hybridy

Nás ale tentokrát zajímají dvě úplně nové motorizace v této modelové řadě, a to plug-in hybridy. Ty momentálně zažívají zvýšený zájem zákazníků, hlavně těch firemních. „Plug-in hybridy tvoří dnes součást flotil firemních vozidel u řady našich klientů,“ potvrzuje Pavel Kadeřábek, šéf konzultantů společnosti Arval CZ. „Podíl plug-in hybridů na objednávkách nových vozidel u nás setrvale roste v souvislosti s čím dál větším odklonem firem od vozidel se spalovacím motorem. V letošním roce má tento typ pohonu cca 7 % našich nově objednaných aut. Pokud se správně přidělí vhodným uživatelům, kteří je mohou pravidelně dobíjet, a maximalizuje se nájezd na elektřinu, mohou přinášet výhody nízkoemisního provozu bez strachu z omezení celkového dojezdu auta. Mezi našimi klienty však najdeme též společnosti, které, vědomy si časté absence dobíjení ze strany uživatelů, riziko vysoké spotřeby vozu při jeho provozu jen na spalovací motor nechtějí podstupovat a tento typ pohonu kompletně ze svých flotil vynechávají.“

Plug-in hybridy jsou v Audi A5 určeny pro obě karosářské verze a nabídnou dva výkony. Základem je benzinový motor 2.0 TFSI o výkonu 185 kW (252 k), který doplňuje synchronní elektromotor s permanentními magnety. Celkově může mít tato soustava výkon 220 nebo 270 kW. Baterie má proti té v modelu A6 TFSI e o 45 procent navýšenou kapacitu na 25,9 kWh (využitelná 20,7 kWh). Audi používá novou technologii kompletace baterií nazývanou „cell-to-pack“.

Místo samostatných modulů akumulátorových článků jsou články integrovány lepením přímo do schránky baterie. Vyrábí je přímo v továrně Audi v Ingolstadtu. Tato vyšší hustota montáže jednak zvyšuje kapacitu a hustotu energie vysokonapěťového systému, zároveň zmenšuje rozměry celého kompletu. Lepidlo ale údajně není překážkou při budoucí výměně jednotlivých modulů.

Maximální nabíjecí výkon se střídavým proudem byl zvýšen z dvoufázových 7,4 kW na třífázových 11 kW. To zkrátilo dobu nabíjení akumulátorů z 0 na 100 procent na 2,5 hodiny. DC nabíjení vyšším výkonem Audi nenabízí. Rychlé nabíjení zní sice lákavě, ale plug-in hybrid se nejlépe hodí pro nabíjení doma nebo na firmě, při občasné delší cestě je nepraktické hledat rychlou nabíječku a mít zaplacený paušál na jedné nebo více aplikacích nebo čipech energetických firem. Pro občasné nabíjení mi to nedává ekonomický smysl, a zjevně ani Audi, protože technicky by to určitě nebyl problém vyřešit.

Zájem o plug-in hybridy roste

„Klienti se na tuto variantu ptají hlavně z důvodu nízkého CO 2 (pod 50 g) u obou motorových verzí (220 kW a a 270 kW) v případě modelu Audi A5 Limuzína. Rozhodující ovšem bude vyzkoušení vozu,“ popisuje František Šepelák z Louda Auto. „Celkově se dá říci, že zájem o plug-in hybridní motorizace je vyšší než v předchozích období. Na popularitě tedy teprve stoupá a díky novým technologiím a vyšším dojezdu se prodeje zvyšují napříč modelovou řadou, kde byl tento pohon inovovaný.“

Hodnoty spotřeby nejsou důležité, protože budou záviset od toho, jak pravidelně budou nebo nebudou uživatelé nabíjet. Audi ale slibuje, že i při vybité sadě akumulátorů bude průměrná spotřeba paliva 6,5-7,4 l/100 km. Pokud řidič nezvolí vysloveně výhradně elektrický režim, systém funguje jako klasický hybrid. Ve městě upřednostňuje elektrický pohon, ve vyšších rychlostech přidává spalovací motor, aby bylo dosaženo co nejnižší spotřeby.

Zároveň systém zvýšil účinnost rekuperace. Ta funguje manuálně i automaticky. K manuální změně intenzity slouží páčky pod volantem, ovšem pouze ve zvoleném elektrickém režimu. V hybridním se páčkami řadí převodové stupně.

A auto umí inteligentně naplánovat i využití elektrické energie. Pokud řidič zvolí režim EV, tak samozřejmě vůz spotřebovává elektřinu do úplného vybití baterie. Pokud ale jede v režimu Hybrid, tak vůz sám volí, kdy je lepší zvolit který pohon a chová se jako klasický full hybrid. Když řidič zadá do navigace cíl, auto vyhodnotí trasu a případný požadovaný stav nabití baterie, a určí si, v kterých úsecích pojede na elektřinu a kdy se bude chovat jako full hybrid, aby výsledná spotřeba byla co nejnižší.

Ceny plug-in hybridního sedanu začínají v Česku od 1 538 900 Kč, plug-in hybridní A5 Avant lze pořídit od 1 580 900 Kč.