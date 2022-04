Mondeo mají nahradit neuvěřitelné elektrofordy a digitální zážitky

Ford předpokládá, že od roku 2026 bude na starém kontinentu prodávat více než 600 000 elektromobilů ročně. Počítá se i s plug-in hybridy? A co nahradí Mondeo?

Ford chce do roku 2030 vyrábět osobní vozy výhradně na elektrický pohon. Jaké to má praktické důsledky?

V březnu letošního roku oznámil Ford několik klíčových prvků tohoto ambiciózního plánu. Zaprvé rozdělujeme naše podnikání na tři samostatné, ale v konečném důsledku vzájemně propojené divize – Ford Blue, Ford Model e a Ford Pro.

Zatímco divize Ford Model e bude naším centrem inovací a růstu, který se pustí do vytváření skutečně neuvěřitelných elektromobilů a digitálních zážitků pro nové generace zákazníků Fordu, posláním divize Ford Blue je zajistit ziskovější a energičtější byznys v oblasti automobilů poháněných spalovacími motory, posílit naše úspěšné a ikonické modelové řady a získat větší loajalitu poskytováním fantastické zákaznické zkušenosti. Obě tyto divize budou úzce spolupracovat s obchodní jednotkou Ford Pro, která je zaměřena na poskytování komplexního servisu pro firemní a institucionální zákazníky.

Mě by spíš zajímalo, jaký to bude mít dopad na modelovou paletu. Které modely přibudou a které zaniknou?

Do roku 2024 uvedeme na trh sedm nových elektromobilů a do roku 2024 rozšíříme jejich nabídku na devět. Kromě velmi úspěšného osobního modelu Mustang Mach-E a nového užitkového modelu E-Tranist nabídneme další tři osobní vozy s elektrickým pohonem – SUV střední velikosti, sportovní crossover a náš nejúspěšnější model v Evropě, Ford Puma, který v roce 2024 dorazí v elektrické verzi. Pokud jde o užitkové vozy, vedle E-Transitu elektrifikujeme portfolio nové generace Transitu a Tournea Custom i malých dodávek Transit a Tourneo Courier. V Evropě Ford navyšuje investice do výrobního závodu v německém Kolíně nad Rýnem až na dvě miliardy USD a oznámil nový projekt společného podniku na výstavbu gigafactory v Turecku s kapacitou až 45 GWh.

Elektromobily jsou obecně kritizovány za vysoké ceny a krátký dojezd. Tyto dvě věci jdou proti sobě, protože delší dojezd znamená větší baterii, a tedy vyšší cenu. Jaká je podle vás v současné době správná cesta z pohledu výrobce – snažit se stlačit cenu i za cenu krátkého dojezdu (model Dacia Spring), nebo naopak nabízet prémiové produkty s delším dojezdem (např. Kia EV6)?

Myslím, že pokud jde o dojezd, odkazuje to víceméně na „historický“ status elektromobilů. Vývoj nové generace elektromobilů probíhá velmi rychle a mnoho lidí zatím nemělo možnost si všimnout nebo zažít, že dojezd nových modelů je ve většině případů více než dostatečný. Existuje několik analýz, které uvádějí, že průměrný nájezd evropského řidiče je do 50 km za den. Samozřejmě, že elektromobil není řešením pro každého, ale pro mnoho lidí nyní už dnes je a v budoucnu se to bude dále zlepšovat. Naším závazkem je poskytovat zákazníkům co nejlepší produkt a zákaznickou zkušenost. A dosáhnout v těchto dvou věcech odpovídající úrovně s nízkými náklady nelze.

Cenu pro zákazníka lze optimalizovat také pomocí státních dotací. Je to podle vás správná cesta? Dotace sice krátkodobě zvyšují poptávku, ale po skončení dotací obvykle dojde k poklesu zájmu, a to se automobilce z dlouhodobého hlediska těžko plánuje.

Myslím, že je stále důležité, aby do rozvoje ekologické mobility investovali nejen výrobci vozidel. K rychlému progresu nás tlačí i regulační požadavky, přičemž zákazníci na to ještě nejsou plně připraveni. Rychle jednat je třeba i proto, abychom nevyčerpali čas, který nám zbývá na záchranu planety. Na druhou stranu nevidím riziko, že by se poptávka bez pobídek zhroutila. Zákazníci se dozvědí a pochopí, jak skvělé jsou nové, digitálně vyspělé elektromobily s vyšší autonomií a například i osmiletou zárukou na baterii.

Jak si Ford aktuálně vede z hlediska ziskovosti jednotlivých typů pohonných jednotek? Jsou pro vás elektromobily ziskové?

Ziskovost jednotlivých modelů nebo modelových řad nekomentujeme. Divize Ford Model e však bude, jak již bylo řečeno, oddělenou obchodní jednotkou a očekává se, že bude zisková, takže přirozeně musí být ziskové i produkty této divize.

Ford Mustang Mach-E se zapsal hned třikrát do Guinnessovy knihy rekordů.

Co si myslíte o prohlášeních šéfů VW, Stellantisu a dalších, že současný přehnaný tlak na přechod na elektromobily je nereálný a že je třeba pokračovat i ve vývoji dieselových pohonů?

Myslím, že kostky jsou vrženy. A bateriové elektromobily budou mít v budoucnu účinnější baterie, ještě vyšší autonomii, takže o jejich atraktivitě pro zákazníky nemůže být pochyb. A když vidíme nadšení zákazníků užitkových vozidel z elektrických modelů e-Transit a F-150 Lightning Pro (v USA), je jasné, že lehké užitkové automobily se touto cestou vydají rychle. Na druhou stranu, pokud jde o velký nákladní automobil, spalovací motor pravděpodobně zůstává lepší odpovědí, protože vozidlo by s velkou baterií ztratilo příliš mnoho ze své funkčnosti. Ale nevím, k čemu v této kategorii vývoj povede. Vodík? Syntetické palivo? Ještě čistší nafta? Uvidíme.

Jak vidíte budoucnost plug-in hybridů? Výrobci v nich spatřovali značný potenciál, ale v praxi se ukázalo, že drtivá většina zejména firemních řidičů je nenabíjí a jezdí s vysokou spotřebou benzinu. EU se chystá změnit u těchto typů aut metodiku měření spotřeby a emisí, což by je mohlo připravit o výhody například elektrických značek a parkování v centrech měst.

V roce 2021 si Ford zpracoval interní výzkum s využitím dat z vozů vybavených online připojením. Z něj vyplynulo, že zákazníci Fordu Kuga, nejprodávanějšího PHEV v Evropě, nabíjejí svá vozidla v 71 % těch dnů, kdy s vozem vyjedou. Málokdy nechají baterii zcela vybít, většinou nabíjejí z průměrných 30 % zbývající kapacity. To ukazuje, že zákazníci si plně uvědomují výhody PHEV a snaží se maximalizovat počet kilometrů ujetých na elektřinu. Naše data navíc ukazují, že Kuga PHEV zůstává velmi úsporná, i když je baterie vybitá – pak spotřebuje v průměru 5,2 až 6,0 l benzinu na 100 km.

Které modely značky Ford, ať už osobní nebo užitkové, budou nyní vybaveny plug-in hybridním pohonem?

V současné době je v nabídce již zmíněná Kuga PHEV a velké SUV Explorer PHEV. Existují plány na rozšíření portfolia plug-in hybridních modelů, nicméně v této fázi nemohu být konkrétní.

Kuga PHEV měla před časem problémy se samovolným vznícením. Byl tento problém odstraněn? Kolika zákazníků v České republice se svolávací akce týkala?

Tento problém jsme rozpoznali krátce po zahájení výroby, proto byl počet postižených vozidel v ČR velmi nízký – asi 30, pokud se nepletu. Vozy jsme dohledali podle VIN a poskytli zákazníkům řešení, díky tomu nebyl v Česku hlášen žádný závažný případ. Kuga PHEV je stále velmi oblíbená. I díky vylepšeným parametrům s dojezdem až 89 km na elektřinu ve městě se stala nejprodávanějším plug-in hybridem v Evropě.

Skupina Stellantis nedávno přestala nabízet osobní dodávky se spalovacími motory a prodává je pouze jako elektrické. Plánuje Ford něco podobného?

Neplánujeme být tak radikální. Stále vidíme poptávku po užitkových vozidlech se spalovacím motorem a chceme, aby naši zákazníci měli tuto možnost. V našich plánech říkáme, že do roku 2024 budou naše užitkové modely schopné bezemisního pohonu, což v podstatě znamená využití plug-in hybridního či čistě bateriového pohonu. Očekáváme, že do roku 2030 budou tyto verze představovat dvě třetiny celkových prodejů užitkových vozidel v Evropě.

Plánované elektromobily Ford

Jezdíte vy sám elektromobilem? Jak vypadá vaše cesta z centrály v Budapešti do Prahy? Jak dlouho trvá a kolikrát musíte dobíjet?

Můj služební vůz je v současné době Explorer PHEV. Pravidelně ho nabíjím, když jsem doma nebo v kanceláři, což znamená, že ať už v Budapešti nebo v Praze, cestování mezi mým domovem a kanceláří probíhá s nulovými emisemi. S Mustangem Mach-E mám zkušenost z letošní zimy, když jsem s ním vyrazil do Rakouska. Na trase dlouhé více než 600 km jsem dobíjel tuším dvakrát. Vzhledem k tomu, že jsme cestovali na dovolenou a zastavovali jsme na jídlo a krátký odpočinek, byl pro nás časový rozdíl prakticky zanedbatelný.

Nový Ford Mondeo je v podstatě modifikovaným provedením speciálně pro Čínu postaveného crossoveru Evos.

Ford je v České republice dlouhodobě spojován zejména se třemi modely – Focusem, Mondeem a Transitem. Jaká je budoucnost těchto tří modelů? Čínské Mondeo do Evropy nepřijde, vyklidí Ford zcela pozice ve střední třídě?

Ano, a Focus a Transit zůstávají našimi silnými nástroji zejména pro fleetové zákazníky. V letošním roce uvádíme na trh modernizovaný Focus a do portfolia Transitu přidáme i dříve zmíněnou 100% elektrickou verzi. Pokud jde o Mondeo, uvedli jsme, že nemáme v plánu žádného přímého nástupce. Věřím, že nově ohlášené elektromobily pro roky 2023 a 2024 nabídnou v budoucnu důstojné řešení pro současné majitele Mondea, protože nabídnou špičkové parametry, technologie i zcela novou zákaznickou zkušenost.

Modernizovaný Focus už dorazil do České republiky. Máte nějaké problémy v dodávkách?

První vozy můžete u prodejců potkat již nyní. Kvůli ukrajinské krizi však nyní dochází k určitým omezením výroby jednotlivých verzí a výbav. Předpokládáme, že výroba se vrátí k plnému tempu okolo července letošního roku.