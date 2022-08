I design lze spočítat. Počítač vybral nejatraktivnější auta posledních dekád

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Vnímání designu a krásy je záležitost značně subjektivní a jen těžko najdete auto, na kterém by se všichni pozorovatelé shodli. Seřadit tak do tabulky nějaké hodnoty pro vyjádření krásy a elegance je opravdu obtížné. Nicméně britský srovnávač pojištění Confused.com zřejmě objevil metodu, jak design aut vyjádřit matematicky a zařadit ho do tabulky.