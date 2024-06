Konec uzavírkám. Švýcaři nad stavbou vybudují mobilní most

Frézování povrchu vozovky, výměna dilatačních spár, pokládka nového asfaltu anebo komplexní rekonstrukce mostu. Ať to inženýři ze správy silnic nazývají, jak chtějí, pro řidiče to znamená jediné. Komplikace. Zpomalení, zdržení anebo ještě o něco výživněji silniční uzávěry. Které bez slitování bludištěm objížděk provedou cestovatele těmi nejzapomenutějšími vesničkami Česka.

Pokud se skutečně jen frézuje a pokládá nový asfalt, tou původní plánovanou trasou pojedete nejdřív za týden. Jestli je to něco složitějšího a komplexnějšího – jako třeba most – s průměrným tempem průběhu silničních prací ten výsledek možná jednou ukážete vnoučatům. Jisté je, že za tuhle překážku v cestě, byť sama měří třeba jen desítky metrů, budete hodně dlouho platit desítkami kilometrů objížděk.

Jenže co kdybyste ten opravovaný úsek projeli skoro normálně, šedesátkou, bez ohledu na přítomnost dělníků a těžké techniky, kteří by kvůli vám ani nemuseli přerušovat práci a skákat do příkopu? Že to zní nemožně?

Ve Švýcarsku nad věcmi, které působí nemožné, rádi přemýšlí jinak. A proto se také mohou světu pochlubit jednou praktickou vychytávkou. Mobilním mostem ASTRA, s nímž je možné překonat silniční staveniště, a přitom neměnit naplánovanou trasu.

Ten most je totiž sestaven přímo nad opravovaným úsekem vozovky. A vy po něm normálně můžete projet, zatímco dole duní stroje. Je to světový unikát.

Dvanáct let k ostré zkoušce

Takový nápad zní sice slibně, nicméně za jeho praktickým provedením se dá odtušit spousta zádrhelů. Však také Švýcaři začali koncept mobilní násuvné rampy, která by se vznášela nad opravovaným úsekem cesty, poprvé rozvíjet v roce 2010. Aby na něm pak následujících dvanáct let ladili mouchy.

Jak dobře se jim povedlo, to v roce 2022 ukázala praktická zkouška na dálnici A1.

Tehdy bylo nad opravovaný úsek dálnice, přibližně mezi městy Recherswil a Luterbach, nasunuto vyzdvižené těleso s nájezdovými rampami, které řidiče vynesly „nad horizont“. Pochopitelně, že si mobilní most ASTRA vyžádal určitý čas na sestavení. Ale sehranému týmu ta montáž nezabrala více než osm hodin.

Poté už na daném úseku dálnice nebyla zapotřebí další významná omezení provozu, nebo dokonce silniční uzávěry a odklony.

Pojezdová rampa je testována na běžnou zátěž i provoz plně naložených kamionů.

Síla mobilního mostu tkví v tom, že když je pod ním dílo hotové, není až tak těžké celou tu konstrukci posunout o dalších pár desítek metrů kupředu – rychlostí přibližně půl kilometru za hodinu – a pokračovat v silniční práci dál. Dálnice tak může být průběžně opravována, postupně v celé své délce, aniž by to zásadně snižovalo její průjezdnost.

Most totiž z hlediska nosnosti nemá problém ani s plně naloženými kamiony. Otestovali to odborníci ze švýcarských Federálních laboratoří pro vědu a technologii materiálů (EMPA), kterým pomáhali i lidé z různých dopravních sdružení.

ASTRA ustojí nízké sportovní automobily, přívěsy po karavany i nákladní vozy s návěsy. Všechna vozidla byla schopna přejíždět most rychlostí 60 km/h bez potíží. Umožnilo to jedno z klíčových zlepšení. Proti minulým prototypům mobilního mostu tu byl snížen počáteční sklon nájezdové rampy z 6,1 % na 1,25 %.

Výhody na všech stranách

Výhody pro řidiče jsou zjevné. Žádný odklon na trase, jen mírné zpomalení průjezdu. Obvykle není nutné, mimo vlastní čas stavby mobilního mostu, uzavírat jízdní pruhy nebo snižovat jejich šířku, a ovlivněna není ani rychlost na protějším jízdním pruhu. Určitým negativním prvkem je nedůvěra řidičů, kterým se na mobilní most – protože je to věc dosud nevídaná – moc nechce. Takže se rychlost průjezdu někdy snižuje víc, než by bylo třeba. Je to ale otázka zvyku.

První prototypové verze ponechávaly dělníkům nad hlavou jen 160 centimetrů výšky. Dnes už je světlost třímetrová.

Benefity přináší mobilní most především pro samotné dělníky.

Asfaltovat vozovku v horký letní den je i v pekle práce za trest, ale pod mostem se pracuje ve stínu. Není to úplná výhra, povrchové membránové vrstvy při asfaltování vozovky jsou pořád rozpálené na 180° Celsia, ale ve stínu je to o cosi snesitelnější.

Podobně se pak do průběhu stavebních prací nepromítá špatné počasí. Pracovat se může za deště i sněžení. Je to skoro pod střechou. Dělníci pracující pod mostem nad sebou mají světlou výšku tří metrů (starší prototypy byly nižší) a pětimetrovou šířku pracovního prostoru po stranách.

Ovšem přiznanou nevýhodou je tu o trochu vyšší hlučnost pracovního prostředí.

Ve Švýcarsku se často opravné práce musely realizovat za šera až tmy, kdy je průjezdnost nižší. Tady ovšem dělníci mohou v klidu pracovat za dne, bez nějakého omezení průjezdnosti. A mobilní most si mohou pochvalovat i lidé žijící v okolí.

Těleso mostu, dlouhé dnes 257 metrů, ale schopné v případě potřeby dalšího rozšíření, tlumí hluk a snižuje prašnost, takže průběh stavebních prací tolik nenarušuje kvalitu života v okolí.

„Četa devíti dělníků tak v řádném čase, od sedmi ráno do pěti odpoledne, urazí kompletní úpravou povrchu sto metrů dálnice,“ popisuje projektový manažer Jürg Merian. „Není to dokonalé, ale výhody tu pořád převažují nad nevýhodami. Už proto, že alternativou by byla uzávěra celého pruhu dálnice, a to by bylo velmi nákladné.“

Bez patentu do světa

O tom, jestli se mobilní most ASTRA Švýcarům vyplatí, se od roku 2022 ve Švýcarsku zatím poměrně bouřlivě debatuje.

Na pořízení první verze mobilního mostu, který byl před čtrnácti lety dodán výrobci z Rakouska, padlo 10,6 milionu franků (v přepočtu 275 milionů korun). Tento prototyp byl ale přehlídkou inženýrských a konstrukčních nedostatků, jež bylo třeba v následujících letech odstranit.

Vývoj upravené verze, která byla v roce 2022 osazena na dálnici A1, stál dalších 26 milionů franků.

„Lidem to přijde jako velké peníze, ale v podstatě na tolik by se dala vyčíslit ekonomická ztráta, kdybychom dálnici A1 kvůli opravám uzavřeli,“ mírní stížnosti Merian. Mobilní most ASTRA už od té doby asistoval na řadě dalších zakázek v zemi, a o jeho zapůjčení si už Švýcarům řekli správci silniční sítě v Norsku.

Aktuálně měří souprava mobilního mostu ASTRA na délku 275 metrů. Podle potřeby může být i delší, modulů je dost.

Stížnosti plynou i z toho, že mobilní most je primárně nástroj využitelný jen v rovných úsecích dálnic a páteřních cest.

Jenže takových je v hornaté zemi, jakou je Švýcarsko, jen 13 procent z celkového podílu silniční sítě. Je to sice „jejich“ vynález, ale o dost efektivněji by se možná uplatnil v trochu rovinatějších zemích.

Jak prozrazuje Merian, o pořízení vlastního mobilního mostu projevuje velký zájem například Holandsko a Německo. A potěšující je, že si vývojáři z Astra ke svému objevu nepodali žádný patent, a jsou ochotni se s nimi o své know-how se světem podělit.

S mobilními mosty bychom se tak mohli brzo setkat i na dálnicích v okolních státech. A kdo ví, možná jednou budou usnadňovat cestu bez zbytečných objížděk i nám, v Česku.