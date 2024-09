Aston Martin na downsizing nehraje. Nový Vanquish má mocný dvanáctiválec

Novinka ze slavné řady aston martinů s motorem vpředu dostala dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec 5,2 litru s výkonem 835 koní (614 kW) a tisíci kroutícími newtonmetry. Ten dělá s nového vanquishe nejrychlejší sériový aston martin historie, maximálka je 345 km/h.

GranTurismo z britských ostrovů zvládne sprint na stovku za 3,3 sekundy.

„Představením modelu Vanquish jsme portfoliu sportovních vozů Aston Martin nové generace dali nový vrchol,“ komentuje Lawrence Stroll, majitel automobilky, jež ovšem slibuje, že v novém vanquish dovede v pohodlí kupé formátu GT zvládat dlouhé trasy napříč kontinentem, a stejně tak nabídnout zážitek z jízdy odpovídající supersportu. První vanquish uvedla automobilka v roce 2001 jako nástupce modelu Virage, druhá generace se pak vyráběla v letech 2012–2018.

Aston Martin se rozhodl pokračovat ve 25leté tradici vlajkových lodí poháněných dvanáctiválcem, nový vanquish tak má nejvýkonnější motor V12, jaký kdy značka použila u sériových sportovních vozů. Hodnotou 160 k/l poskytuje nejvyšší měrný výkon v historii dvanáctiválců Aston Martin. „Vanquish se nachází na samém vrcholu neúnavné evoluce, která od představení prvního konceptu Project Vantage v roce 1999 vedla k téměř zdvojnásobení výkonu a točivého momentu dvanáctiválcové vlajkové lodi značky Aston Martin,“ komentuje Simon Newton, ředitel oddělení jízdního výkonu britské značky.

„Nedokázali jsme si představit, že by nová vlajková loď automobilky Aston Martin měla být poháněna něčím jiným než nejmodernějším motorem V12. Proto vývojový tým kompletně přepracoval stávající 5,2litrový motor Twin-Turbo od bloku až po hlavy válců,“ komentuje ředitel technického vývoje Roberto Fedeli.

Motor má oproti předchůdci zesílený blok a ojnice, přepracované hlavy válců obsahující jinak profilované vačkové hřídele a nové sací a výfukové potrubí. Přemístěné zapalovací svíčky a nové palivové vstřikovače s vyšším průtokem zajišťují optimalizované spalování. Nová turbodmychadla s vyššími otáčkami a sníženou setrvačností navíc poskytují zvýšený výkon a odezvu na plyn, otáčkami vyššími o 15 % využívají zvýšenou energii z výfuku k tomu, aby poskytla vyšší plnicí tlak. Nové vstřikovače paliva s o 10 % vyšším průtokem umožňují motoru dosáhnout maximálního výkonu a zároveň splnit emisní požadavky.

Vanquish získal funkci Boost Reserve, která zvyšuje plnicí tlak turbodmychadla nad hodnotu, která by byla běžně vyžadována pro danou polohu plynového pedálu. Funkce se aktivuje při jízdě s částečně sešlápnutým pedálem plynu, aniž by ji řidič postřehl, a to vyvážením polohy škrticí klapky (pro omezení průtoku sání) a inteligentního obtokového ventilu v turbodmychadle (pro jemné doladění zvýšeného plnicího tlaku). Když řidič požaduje plný výkon a točivý moment, škrticí klapka uvolní nahromaděný plnicí tlak pro okamžitou reakci.

U partnera týmu formule 1 Aston Martin, společnosti Valvoline, si vývojáři vyžádali speciální plně syntetický olej protékající větším chladičem motorového oleje s o 50 % vyšší schopností odvodu tepla.

Poprvé je u sportovního astonu s vpředu uloženým motorem 8stupňová automatická převodovka ZF spárována s elektronickým zadním samosvorným diferenciálem. Na rozdíl od konvenčního mechanického samosvorného diferenciálu může elektronický systém přejít z plně otevřeného do 100% uzavřeného za 135 milisekund.

Vanquish má hliníkovou konstrukci karoserie s dvojitým lichoběžníkovým zavěšením předních kol a víceprvkovými závěsy vzadu. Panely karoserie jsou z hliníku, z karbonu jsou prvky kapoty, vnější části dveří a boky karoserie. Je to pořádný kus auta, 1 774 kg hmotnosti bez náplní rozdělili mezi nápravy v poměru 51 : 49, na délku má 485 centimetrů, nízký je ovšem jen 129 cm. Šířka přesahuje dva metry (se sklopenými zrcátky 2 044 mm). Kufr je 248litrový, nádrž 82litrová,

Rozvor 2 885 mm, prodloužený oproti předchůdci přibližně o 80 mm (daný větší vzdáleností mezi sloupkem A a přední nápravou), si vynutil tužší příčnou výztuhu motoru, která poskytuje větší torzní tuhost a tuhost mezi horním uložením předních pružin. Podvozek dostal tlumiče s měnitelnou tuhostí, ve standardní vybavě jsou také brzdy s karbon-keramickými kotouči, které lépe odolávají „vadnutí“ při vysoké teplotní zátěži. Soustava se skládá ze 410mm kotoučů vpředu (6pístkové třmeny) a 360mm vzadu (čtyřpístkové), oproti tradičním litinovým kotoučům ovšem ušetří 27 kilogramů neodpružené hmotnosti. Specialitou je systém Corner Braking integrující funkce systémů jízdní kontroly, prediktivní systém pomáhá vozu zachovávat stabilitu při brzdění v zatáčce. „Model Vanquish proto umožňuje zvolit v zatáčce vnitřní stopu a využít více brzdění zadních kol bez rizika ztráty stability. S větší účinností zadních brzd může řidič brzdit později, přičemž vektorování prokluzu usnadňuje plynulou jízdu, s lepším pocitem na pedálu a v případě potřeby s rychlejším přechodem ze smyku,“ popisují konstruktéři.

Speciálně odladit si Aston Martin nechal i pneumatiky, u Pirelli objednal unikátní specifikaci jedenadvacetipalcových gum pro letní i zimní variantu.

Vanquish jde rovnou objednávat, první vozy získají zákazníci ve čtvrtém čtvrtletí letoška.