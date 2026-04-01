Při této příležitosti se konala i recepce pro klienty, během níž se na místě sešly dva unikátní automobily: supersportovní vůz Valhalla s výkonem 1 079 koní jednoho z českých zákazníků a vzácný historický vůz Aston Martin DB 2/4 Mark III v úpravě pro závody od slovenského majitele. Jako jediní jsme měli možnost po skončení akce krátce servis navštívit a se souhlasem majitelů nafotografovat exkluzivní vozy. Za zpřístupnění vozů a podrobných informací děkujeme jak nadšeným majitelům, tak servisu.
Přítomnost veterána ovšem nebyla jen tak náhodná: Aston Martin Prague se totiž pyšní tím, že se dokáže postarat jak o nové modely, tak o starší vozy, a to od roku výroby 1948, počínaje modelem Aston Martin 2-Litre Sports (DB1). Pražský servis je tak schopen zajistit péči o vzácné exempláře se sběratelským potenciálem, včetně legendárního vozu DB5 známého z filmů o agentu Jamesi Bondovi.
Mimochodem zobrazený Aston Martin DB 2/4 Mark III – někdy označovaný jen zkráceně DB Mark III – je jedním z předchůdců tohoto modelu. V románu Goldfinger z roku 1959 James Bond jezdí právě v tomto voze, ovšem pro natáčení stejnojmenného filmu (1964) o několik let později už tvůrci sáhli po čerstvě uvedeném DB5. Filmová sláva tak připadla novince. Pojďte se s námi dozvědět více v exkluzivní fotogalerii, tyto fotky nikde jinde neuvidíte.