Britský hypersport, na jehož designu má významný podíl český automobilový designér Ondřej Jirec, který u značky Aston Martin působí od roku 2016, patří na absolutní špičku soudobé automobilové techniky. Valhalla je jedním z absolutních vrcholů v bohaté historii slavné značky.
Valhalla vznikla v těsné spolupráci s oddělením Aston Martin Performance Technologies (AMPT) – konzultační divizí týmu formule 1 Aston Martin. Pomáhali s laděním jízdních vlastností, aerodynamiky a materiálů. Cílem bylo vytvořit vůz, který exceluje na silnici i na závodní trati. Více se dozvíte v naší komentované fotogalerii.
lug-in hybridní pohonná jednotka (PHEV) s výkonem 1079 koní a točivým momentem 1100 Nm využívá na míru navržený 4,0litrový vidlicový osmiválec s plochou klikovou hřídelí a dvěma turbodmychadly, poskytující výkon 828 koní, se třemi elektromotory dodávajícími dalších 251 koní.
Maximální rychlost je elektronicky omezena na 350 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h proběhne za 2,5 sekundy
Celkem vznikne pouhých 999 kusů, první exempláře Valhally již jsou u zákazníků v České republice.
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Hypersport Aston Martin Valhalla v českém servisu. Pustili nás tam s foťákem