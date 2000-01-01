náhledy
Aston Martin představuje na přehlídce automobilové smetánky v Monterey velké překvapení. Projekt nejvýkonnějšího vozu s motorem vpředu na světě se podařilo do poslední chvíle utajit. Je to také nejvýkonnější supersport s motorem V12 vpředu ve své 113leté historii, jmenuje se Valen. Výroba je omezena na 150 vozů. Už ho můžete objednávat.
Autor: Aston Martin
Aston Martin Valen je nejnovější speciální model s motorem V12 z řady zakázkových vozů od oddělení Q by Aston Martin. Pod kapotou má dvanáctiválec 5,2 l twin-turbo s výkonem 850 k a 1 000 Nm, což zajistí zrychlení z 0 na 96 km/h za 3 sekundy a maximální rychlost 345 km/h.
Autor: Aston Martin
Nejnovější přírůstek do řady limitovaných dvanáctiválcových speciálů se jmenuje Valen, má karoserii z uhlíkových vláken a pohání jej nejvýkonnější verze 5,2litrového motoru V12 s dvojitým přeplňováním (twin-turbo), který nyní vyvine výkon 625 kW/850 k a točivý moment 1000 Nm (už při 2500/min).
Autor: Aston Martin
„V kombinaci s úpravami konstrukce a rozsáhlou softwarovou kalibrací řízení, pérování a brzdové soustavy nabízí Aston Martin Valen vlastnosti, které odpovídají jeho mimořádnému výkonu a potěší i ty nejnáročnější řidiče,“ naparuje se automobilka.
Autor: Aston Martin
Model Valen získal jméno, které je odvozeno od latinského slova valens, které znamená „silný“ nebo „mocný“. „Název Valen se proto stal dokonalou volbou pro nejvýkonnější model značky Aston Martin s motorem V12 vpředu, který navazuje na dlouhou tradici pojmenování začínajících na písmeno V,“ vysvětlují v Gaydonu.
Autor: Aston Martin
Nejnovější speciální model navazuje na sběratelské unikáty, jako byly například Valour, Valiant nebo DBR22. „Novinka však vznikla i díky jedinečným odborným znalostem nově zřízeného oddělení Special Vehicle Operations (SVO) společnosti Aston Martin,“ vysvětluje mluvčí značky Dan Connell.
Autor: Aston Martin
„S vyšším výkonem, nižší hmotností a spektakulárním zvukem je výrazný design podpořen stejně působivými jízdními vlastnostmi,“ komentuje Adrian Hallmark, generální ředitel společnosti Aston Martin.
Autor: Aston Martin
Osmistupňová převodovka ZF s ostřejším nastavením využívá na okruzích režimy řazení vyvinuté pro závodní Aston Martin Vantage GT4. „Díky rychlejšímu řazení ve všech jízdních režimech se zkrátila doba zrychlení modelu Valen z 0 na 60 mil za hodinu (96 km/h) na pouhé 3,0 sekundy,“ tvrdí vývojáři. Nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 345 km/h.
Autor: Aston Martin
„Všechno, co jsme udělali s pohonnou jednotkou a podvozkem, bylo vedeno jediným cílem: zintenzivnit charakter a veškeré schopnosti, abychom řidičům poskytli skutečně vzrušující zážitek, bez ohledu na jejich jezdeckou zkušenost – ovšem nadšení jezdci si jízdu vychutnají dosytosti,“ doplňuje Simon Newton, ředitel oddělení jízdního výkonu vozidel ikonické britské značky.
Autor: Aston Martin
Konstruktérům se podařilo významně snížit hmotnosti až o 110 kg oproti základní platformě V12. „Toho je dosaženo použitím řady lehkých materiálů inspirovaných motoristickým sportem, včetně uhlíkových vláken, hliníku, titanu a hořčíku. Volitelný balíček pro snížení hmotnosti, který zahrnuje ramena a čepy vyfrézované z hliníku a titanové šrouby, přináší díky pečlivé výrobě a extrémní pozornosti věnované detailům úsporu hmotnosti 16,9 kg,“ popisuje Dan Connell.
Autor: Aston Martin
Karoserie z uhlíkových vláken je uchycena na rámu z extrudovaného lepeného hliníku.
Autor: Aston Martin
Konstruktéři upravovali softwarové nastavení systémů ESP, tlumičů, řízení, odklonu kol a brzdového systému. „Zesílená boční tuhost vpředu i vzadu zajišťuje přesnou odezvu a jisté chování při změně směru jízdy. Omezení náklonů v reakci na zásahy řidiče zvyšuje agilitu oproti základní platformě V12, přičemž zachovává hravou rovnováhu při ovládání pro maximální požitek z jízdy,“ slibuje Newton. „Síla potřebná k řízení byla upravena s ohledem na odezvu, což umožňuje modelu Valen chovat se jako kratší a lehčí vůz.“
Autor: Aston Martin
Valen využívá tuhý zadní pomocný rám spolu s pružinami specifickými pro tento model, pomocnými pružinami a poloaktivními tlumiči Bilstein DTX. „Aby byl řidič s vozem co nejlépe sžitý a pociťoval konzistentní reakce, úprav doznal i posilovač brzd. Ten zajišťuje pevný chod brzdového pedálu pro výjimečnou přesnost a naprostou jistotu jezdce, což umožňuje přesné dávkování karbon-keramických brzd (s průměrem kotoučů vpředu 410 mm a vzadu 360 mm) při vysokých i nízkých rychlostech,“ dodává Simon Newton
Autor: Aston Martin
Aston Martin Valen
Autor: Aston Martin
Aston Martin Valen
Autor: Aston Martin
Vůz se představuje v saténově červeném odstínu Andromeda z nabídky zakázkových laků. „Matný vrchní nátěr zdůrazňuje výrazné linie designu a barevný přechod odstínu červené Andromeda zůstává velmi působivý. Barva Andromeda kombinuje sytě červenou, měděné a bohaté zlaté odlesky, které přecházejí do intenzivních modrých podtónů,“ popisují deignéři. Valen půjde ovšem také objednat s exteriérem z plně přiznaných uhlíkových vláken.
Autor: Aston Martin
Aston Martin Valen
Autor: Aston Martin
Výroba nejvýkonnějšího supersportu Aston Martin s motorem V12 vpředu je striktně omezena na 150 kusů, první dodávky jsou naplánovány na 2. čtvrtletí roku 2027. Na webových stránkách Aston Martinu už si můžete hrát s konfigurátorem nového exkluzivního modelu.
Autor: Aston Martin
Kupé Valen je dlouhé 4830 mm, výška je 1 290 mm. šířka včetně zrcátek je 2 120 mm, se sklopenými zrcátky 2 044 mm, rozvor je 2 885 mm, objem zavazadlového prostoru je 170 litrů.
Autor: Aston Martin
Do zavazadlového prostoru (170 litrů) je za příplatek k mání sada zavazadel na míru (Touring Pack). Při nakládání a vykládání kufrů lze rozložit měkký, na míru ušitý potah, který chrání lak.
Autor: Aston Martin
„Vůz se výrazně liší od všeho, co tu bylo dosud: ostře vyřezávané linie odrážející agresivní dynamiku, útočný postoj zdůrazňující uspořádání s motorem vpředu a pohonem zadních kol a na míru navržený interiér, který vytváří sportovnější pojetí palubní desky. Valen je provokativní supersport s motorem vpředu, který vyzařuje větší sílu a sportovní ambice, ale zároveň předvádí vytříbený luxus, pečlivé detaily a nezaměnitelné designové prvky, jaké se od vlajkové lodi značky Aston Martin očekávají,“ komentuje Marek Reichman, dlouholetý šéfdesignér Aston Martinu.
Autor: Aston Martin
„Standardně se dodávají nová lehká hořčíková kola, která minimalizují neodpruženou hmotnost, čímž dále zlepšují odezvu řízení a dodávají vozu Valen ještě větší preciznost při řízení a kultivovanost jízdy,“ doplňuje Connell. Tyto ráfky jsou obuty do pneumatik Pirelli P Zero R (275/35 ZR 21 vpředu, 325/30 ZR 21 vzadu) vyladěných pro Aston Martin nebo do pneumatik P Zero Winter 2 (275/35 R 21 vpředu, 325/30 R 21 vzadu), které byly vyvinuty speciálně pro model Valen. Výrobce tvrdí, že byly vyladěny tak, aby zajistily optimální rovnováhu mezi každodenní použitelností a dynamickými schopnostmi na okruhu.
Autor: Aston Martin
Výfukový systém z titanu vznikl speciálně pro Valen. „Je vybaven novými mikrotlumiči, které zajišťují soulad s homologačními předpisy; zároveň šetří hmotnost a vylepšují kvalitu zvuku,“ popisuje automobilka. Čtyři koncovky jsou vyrobeny z titanu pomocí 3D tisku. Horní koncovky jsou trvale otevřené, zatímco spodní jsou vybaveny klapkami, které se otevírají v závislosti na jízdním režimu. „Optimalizované rozměry celé výfukové soustavy zajišťují postupné dramatické zesílení zvuku, zatímco horní výfukové koncovky jsou vyladěny podobně jako píšťaly varhan, aby při vyšších otáčkách motoru vytvářely rezonanci, což vede k výraznému nárůstu charakteristického projevu,“ popisuje Newton.
Autor: Aston Martin
„Vysoce výkonné pneumatiky vyrobené na míru poskytují vynikající příčnou i podélnou přilnavost, která je nastavena tak, aby řidiči zajistila snadné ovládání a kontrolu nad vozem, a nabízí maximální rozsah výkonových možností. Valen rovněž využívá nejnovější technologii schopnou sdílet data o pneumatikách v reálném čase s elektronikou ovládající dynamiku vozidla,“ popisuje Simon Newton. „Tento systém, vyvinutý ve spolupráci se společností Bosch Engineering, je plně integrován do digitální architektury vozu, což umožňuje systémům ESP a ABS i protiprokluzovému zařízení neustále přizpůsobovat své limitní hodnoty a optimalizovat tak ovladatelnost a bezpečnost.“
Autor: Aston Martin
Dvoumístné kupé má motor umístěný vpředu uprostřed, přes osmistupňovou převodovku pohání karbonovým kardanem zadní kola, kde tvrdí muziku elektronicky ovládaný samosvorný diferenciál.
Autor: Aston Martin
Tradičně velkou péči věnovali vývojáři aerodynamice. Ostře pilovité vyvíječe víření před zadními koly nasávají při vysokých rychlostech vzduch zpod vozu, čímž snižují vztlak a vytvářejí přítlak. Zadní křídlo funguje jako tzv. Gurneyho klapka, která generuje významný přítlak při minimálním odporu vzduchu, čímž eliminuje potřebu nápadných přítlačných ploch.
Autor: Aston Martin