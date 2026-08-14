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Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů si odvezete i porsche
Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří...
Trabanty, které určitě neznáte. Návrhy od Giugiara, Colaniho a nové retrovize
Východoněmecká legenda má mnohem bohatší historii, než je obecně známo. Trabant existoval v řadě zajímavých verzí, v jeho pokračovateli měl prsty i hvězdný Giorgetto Giugiaro a svéráznou úpravu...
Když formule 1 prorazila železnou oponu. A trhla rekord v návštěvnosti
V létě roku 1986 se odehrála událost, která byla ještě o několik let dříve téměř nepředstavitelná. Nejprestižnější automobilový šampionát světa poprvé zavítal do země východního bloku. Nově...
Oslava hrdinů všedního dne. Festival obyčejných aut dojímá víc než sraz ferrari
Festival výjimečně obyčejných aut na anglickém zámku Grimsthorpe oslavil hrdiny všedního dne. Auta, která vozila rodiny na dovolené, prohýbala se pod nákupy ze supermarketů, dostávala zabrat od...
Na sraz dorazilo všechno, co má kola a vrčí, i myška s mravencem
Sraz veteránů v německém lázeňském městečku Jonsdorf probíhá každoročně v rámci velkého víkendového festivalu historických parních vlaků a techniky Historik Mobil na Žitavské úzkokolejce. Akce se...
Stovky motorek proburácely noční Prahou. Je to akce světového formátu
Praha již poosmnácté zažila noční jednostopou kochačku s názvem Prague Night Ride. Na hromadnou projížďku do tmy zahalenou českou metropolí vyrazily z Čestlic opět stovky motocyklů.
Bez blinkru, bez zrcátka. Reportérka se po 30 letech vrátila do autoškoly, neprošla by
Získání řidičského oprávnění na automobil trvá dva až tři měsíce a můžou se o něj pokusit už sedmnáctiletí. Nároky na řidičské schopnosti s houstnoucím provozem rostou, s tím i přísnost komisařů u...
Překvapení týdne: Aston Martin má nejvýkonnější supersport s motorem vpředu
Aston Martin představuje na přehlídce automobilové smetánky v Monterey velké překvapení. Projekt nejvýkonnějšího vozu s motorem vpředu na světě se podařilo do poslední chvíle utajit. Je to také...
Vodíkové auto stanovilo světový rekord. S motory z bagrů jelo 654 km/h
Britský strojírenský gigant JCB napsal novou kapitolu v rychlostním zápolení. Jeho vodíkem poháněný speciál Hydromax s motory ze stavebních strojů dosáhl na slavných solných pláních v Bonneville...
První jízda: Nissanu X-Trail zůstal unikátní hybrid, který funguje výborně
Nissan nepatří mezi nejprodávanější značky na českém trhu, ale s modelem Qashqai dokázal udělat díru do světa. Teď má podobné ambice s větším modelem X-Trail, jehož omlazená verze právě vstoupila do...
Podcast V autě: Škoda je šampionem, Češi na ni mají být hrdí
Jedna z nejúspěšnějších firem střední Evropy po pádu železné opony hlásí rekordní pololetí. Škoda vydělala za půl roku 33 miliard. Proč na ni Češi nejsou pyšní jako Italové na Fiat, zamýšlí se v...
Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů si odvezete i porsche
Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří...
Kolik vydělávají automobilky na vyrobeném autě? Budete překvapeni, jak málo
Patnáct velkých automobilek vydělalo v prvním pololetí na každém prodaném vozidle v průměru výrazně méně než před rokem. Analýza německého Centra pro automobilový management (CAM) potvrzuje, že...
Mamataxi od Volva popírá zákony času. Propaguje trend slow fashion
Žijeme v éře automobilové rychlé módy, kde mnohé modely zestárnou dřív, než splatíte leasing. Volvo XC90 však propaguje spíše slow fashion a po dekádě na trhu přijíždí s další modernizací. Bez...
Na sraz dorazilo všechno, co má kola a vrčí, i myška s mravencem
Sraz veteránů v německém lázeňském městečku Jonsdorf probíhá každoročně v rámci velkého víkendového festivalu historických parních vlaků a techniky Historik Mobil na Žitavské úzkokolejce. Akce se...
Prodej rodinného domu Kletné
Suchdol nad Odrou - Kletné, okres Nový Jičín
2 990 000 Kč
Vespa je spíš součástí šatníku než garáže. Není jen pro holky
Český trh s motocykly roste a importér skupiny Piaggio pro Českou republiku to pocítil víc než kdokoli jiný: letos předběhli CFMoto a drží pozici, o které se před pár lety nikomu nesnilo. Ivo Řehák,...
Trabanty, které určitě neznáte. Návrhy od Giugiara, Colaniho a nové retrovize
Východoněmecká legenda má mnohem bohatší historii, než je obecně známo. Trabant existoval v řadě zajímavých verzí, v jeho pokračovateli měl prsty i hvězdný Giorgetto Giugiaro a svéráznou úpravu...