Šílené superluxusní SUV vypadá nevyrobitelně, Lagonda to chce zkusit

Na to, jak bude za tři roky sériové superluxusní SUV od značky Lagonda vypadat, jsme opravdu zvědaví. Koncept, který má chystanou novinku naznačit, totiž pokračuje v silně futuristickém pojetí, které loni ukázala netradiční limuzína Lagonda Vision Concept.

Auto, které se tentokrát jmenuje Lagonda All-Terrain Concept, je totiž opět velmi neobvykle pojaté. Obří karoserie má netradiční profil se silným zkosením přídě i zádě, v obou případech vlastně ve zcela opačném směru, než je dnes obvyklé. Auto díky tomu působí nejen hodně nezvykle, ale tato vizáž také výrazně odlehčuje jinak obrovskou hmotu vozu. Veliká 22palcová kola sice maskují skutečné rozměry, ale zkoumavý pohled odhalí, že si SUV variace od Lagondy v rozměrech určite v ničem nezadá s největšími modely na trhu.

I když působí příď auta vzhledem k proporcím vlastně docela krátká (a proč by nebyla, to je totiž elektromobil, a tak by tomu mělo být i v sériové podobě), posádka sedí ve zkosené kabině posunuta docela vzadu.

Vynikne to obzvlášť po otevření obrovských dveří, kde se zadní otevírají proti směru jízdy a tak vznikne jeden obří vstupní otvor do kabiny vozu. Ty zadní mají ještě jednu specialitu: po jejich otevření se vyklopí vzhůru i část střechy, to aby měli pasažéři na zadních sedadlech nastupování a vystupování snazší.

Kabina je čtyřmístná a nabízí pohodlná křesla. I pojetí interiéru je hodně fururistické, včetně detailu, jakým je levitující klíček od vozidla. Miniaturní volant s velkým displejem uprostřed, který nahrazuje klasický přístrojový štít, naznačuje, že Lagonda do budoucna počítá s autonomním řízením. Kamery místo zrcátek jsou pak detaily, které určitě nikoho u takového konceptu nepřekvapí.

Otázkou je, co si bude moci ze studie budoucí vůz značky Lagonda vzít do sériové podoby. Tvary i mnohá technická a praktická řešení jsou tak neobvyklé, že se až nechce věřit, že by téměř cokoli z toho mohlo přejít do praxe. Nicméně Lagonda by i tak mohla být jakousi protiváhou luxusního Rolls-Royce Cullinan, který i přes veškeré své novátorství ve vztahu ke značce přece jen sází na konzervativní pojetí.