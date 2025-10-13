A ještě u toho bude vypadat, jako že jste právě dorazili z rudého koberce filmového festivalu.
Je to pětimetrový obr, ale když ho rozpohybujete v zatáčkách, jako by kila odhodil, zostra se prosmykuje oblouky a osmiválec pod kapotou zpívá. Když pak zvolníte, hladce proplouváte krajinou a ten osmiválec si jen tak spokojeně přede. Jediným neduhem je v tu chvíli opravdu opulentní šířka, umocněná boubelatými tvary – v DBX opravdu není jízda po úzkých okreskách s hustým provozem kdovíjaký zážitek; chvílemi to chce pevné nervy. Je poznat, že je lehký, ale stále je obrovitý. Má fantastické řízení, úžasný motor a skvělou převodovku; a ten zvuk! Chuligánský výfuk si v tunelech poprskává, burácí. Pak stisknete tlačítko, pohladíte plyn… a je z něj kultivovaný beránek, tichý společník na dlouhé cesty. Z auta, co umí sprint na stovku za 3,3 sekundy, se rázem stane pohodový společník na projížďku krajinou, osmiválec si pak jen tak přede. Auto všedního dne.
Speciální verzí svého luxusního SUV navazuje Aston Martin na dávnou tradici v označování výjimečných verzí písmenem „S“, sahající až do roku 1927. Není to jen o znáčku na blatníku – „S“ přináší řadu technických vylepšení, která přinášejí více výkonu a sportovní fleur. Písmeno S znamená v jazyce Aston Martinu lehkost a rychlost.
Nižší hmotnost, lepší aerodynamika
Celková hmotnost vozu klesla o 47 kg oproti standardnímu modelu DBX707 a to nešlo jen o nějaké škrty v jídelníčku. Klíčový je karbon. Jedním z prvků, který k tomu přispěl, je karbonová střecha, která nahradila skleněnou a sama o sobě ušetřila 18 kg. Střešní díl je se svými téměř třemi metry čtverečními největším karbonovým prvkem, jaký kdy byl na voze Aston Martin použit. „Specifikace karbonové střechy znamená odstranění střešních ližin, což nejen ušetří 18 kg hmotnosti, ale navíc se tak děje v nejvyšším bodě vozu, čímž se snižuje jeho těžiště a dále zvyšuje stabilita i agilita,“ dodává automobilka.
Nový zadní difuzor znamená úsporu dalších 7 kg.
Poprvé se v SUV této kategorie objevují (příplatková) 23palcová hořčíková kola, která ušetřila dalších 19 kg neodpružené hmotnosti – což je pro jízdní dynamiku obzvláště přínosné. Přidá to přesnosti a citlivosti řízení, vnímavější řidiči poznají také bezprostřednější reakce vozu na pokyny volantem. Hořčík je přibližně o 75 % procent lehčí než ocel; o polovinu lehčí než titan a o třetinu lehčí než hliník.
Příplatkové karbon-keramické kotoučové brzdy mají průměr 420 mm vpředu a 390 mm vzadu.
Díky úsporám hmotnosti se podařilo dostat pohotovostní hmotnost pod 2,2 tuny, což je na vůz této velikosti výjimečné. Hmotnost se šetřila cíleně hlavně na koncích auta (předek a zadek), kde má největší vliv na chování karoserie při jízdě.
Nová maska i lepší chlazení
Přední maska vozu dostala zcela nový design inspirovaný mřížkami klasických astonů – tvoří ji 25 tisíc malých plošek, lépe propouštějí vzduch a zároveň efektně odrážejí světlo. Je navíc o 3 kg lehčí než standardní verze.
Přední nárazník má přepracované vstupy vzduchu, které zlepšují chlazení motoru, jenž nyní nabízí o 20 kW vyšší výkon. Vylepšena byla i převodovka, která má nově překalibrovanou řídicí jednotku, a řízení je o 5 % strmější, což zlepšuje agilitu vozu. DBX umí přenést 50 % točivého momentu na přední a až 100 % pouze na zadní kola.
Pod kapotou zůstává čtyřlitrový osmiválec twin-turbo od AMG (Mercedes-Benz), spolupracující s automatickou převodovkou. Mercedes ovšem z motoru dodává jen základní blok, zbytek si podle svého vyvinul a dodává Aston Martin. Vývojáři uvádějí, že kupříkladu turba si vypůjčili z tisícikoňového hypersportu Aston Martin Valhalla, což přináší nejen vyšší výkon, ale i lepší odezvu motoru. Výkon se tedy u „eSka“ zvýšil na 727 k, točivý moment činí 900 Nm. Osmnáctilitrová spotřeba je tak nějak očekávatelná, když budete dovádět, počítejte s čísly nad dvacet. Zrychlení 0–100 km/h zvládne za 3,3 sekundy, maximálka je 310 km/h.
Podvozek je vybaven třemi vzduchovými komorami, které umožňují měnit světlou výšku. K tomu přidává aktivní potlačování náklonů a aktivní zadní diferenciál, které zajišťují, že i přes rozměry přesahující 5 metrů je DBX S v zatáčkách agilní a stabilní. S úpravami na podvozku a řízení se zmenšil poloměr otáčení o téměř půl metru na 12,0 m, což se hodí při korzování ve městě.
Nově kalibrované vzduchové měchy i elektronické tlumiče zvýšily kontrolu nad pohyby karoserie. Cílem bylo snížit přenášení hmotnosti při dynamické jízdě. Aston Martin uvádí, že na samém limitu se DBX S díky elektronické kontrole náklonu auto naklání maximálně o 1,5 stupně, což vede „k vytvoření přirozeného pocitu z jízdy v zatáčkách“. V závislosti na zvoleném jízdním režimu se také mění tuhost pružin, které aktivně mění náklon v zatáčce, aby se zlepšila přilnavost a odezva řízení.
A to je u auta téhle velikosti skoro magie. Výsledkem je přirozený, čitelný pocit z jízdy, jako byste řídili velký hatchback.
Milionářský superhatchback
Design vozu působí díky nízké kapotě a opticky snížené karoserii překvapivě kompaktně. I když jde o velké SUV, ve skutečnosti připomíná spíše velký hatchback nebo kombi – a to byl záměr. Aston Martin chtěl vytvořit vůz, který bude mít výkony superauta, ale formát a luxus SUV. Napjaté linie dávají siluetě na dramatičnosti. Jen na okraj: šéfdesignérem Aston Martinu je už dvacet let Marek Reichmann a už deset let má ve svém týmu extrémně talentovaného Čecha Ondřeje Jirce.
Zajímavým detailem DBX jsou bezrámová okna, která nejsou u SUV zcela běžná. V tomto případě však nejde jen o estetiku – pomáhají snižovat hmotnost v horní části karoserie, což příznivě ovlivňuje těžiště a jízdní vlastnosti.
Na voze si také všimnete, že nemá klasické blatníky. Přední část je tvořena jako celistvá kapota, která plynule navazuje na nárazník a odkrývá podběhy, jež jsou zakryté lehkou textilií a tlumicími plastovými panely.
Prostorný a zároveň útulný interiér DBX S je standardně čalouněný Alcantarou, která je na sedadlech, čalounění stropu, středové konzole, spodních dílech přístrojové desky a horním obložení. Větší pocit luxusu dává provedení čalouněné kůží. Příplatkovým šperkem jsou červené bezpečnostní pásy. A samozřejmě označení modelu. „Písmeno S je vyšito na sedadlech a doplňují ho křídla z loga Aston Martin, která jsou prostorově vytlačena do opěrek hlavy technikou, která byla v oboru použitá vůbec poprvé. Používá se při ní ražba s extrémním tlakem (1,5 tuny) a teplem, aby se křídla vryla do kůže se všemi drobnými detaily a vysokou přesností s rozlišením méně než milimetr,“ popisují v Gaydonu.
Co by měli v Gaydonu dotáhnout? Najmout grafika, který přepracuje příšerný infotainment s titěrnými písmenky a přehledností enigmy; a pak se pustí do displeje přístrojovky. Auto za 262 tisíc eur, to je 6,4 milionu, si to zaslouží.
Aston Martin začal model DBX vyvíjet v roce 2015 – v době, kdy na trhu milionářských teréňáků chyběly sportovně laděné modely, opulentní krabice jako Mercedes G, Range Rover jsou zaměřené více na komfort než sportovní výkony. Existovalo jen Porsche Cayenne, akorát přijížděl Bentley Bentayga a Lamborghini dolaďovalo Urus. Z toho tria je každé svým charakterem trochu jiné, i když mají všechny technicky mnoho společného, vždyť patří do jednoho koncernu (VW). Předloni se pak přidalo dvanáctiválcové Ferrari Purosangue, ale to je přece jen trochu jiná liga.
DBX tak patří mezi průkopníky sportovních superluxusních SUV a do dnešních dnů je to jedinečný solitér. Však Aston Martin je dnes vlastně značkou nejryzejších petrolheadů – v základní nabídce má jen osmi a dvanáctiválce a nezdá se, že by chtěla polevit; a tak to má u britské automobilové šlechty být.
