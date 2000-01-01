Pět pater silnic nad sebou, desítky mostů, spirálové rampy a křižovatky, které připomínají spíš horské dráhy než dopravní stavby. Bývají označovány za nejkomplikovanější na světě, ale fascinují svou efektivitou. Podívejte se na kolosy dopravní infrastruktury, které posouvají hranice moderního inženýrství.
Autor: Profimedia.cz
Absolutní betonové peklo, nebo absolutní dokonalost inženýrského plánování? V případě mimoúrovňové Huangjuewan v čínském Čchung-čching si nemůžete být jistí, do čeho to vlastně jedete. Titul té nekomplikovanější křižovatky světa si prý zatím drží, i když čínská konkurence je veliká.
Autor: Profimedia.cz
Křižovatka Huangjuewan se skládá ze dvou protínajících se rychlostních silnic a další rychlostní silnice s rozdělenými jízdními pruhy. Je také napojena na nerozdělené městské komunikace.
Autor: Profimedia.cz
Její stavba začala v září roku 2009, a hotová je od léta 2017.
Autor: phara Oh
Huangjuewan se skládá ze čtrnácti ramp, které se rozvětvují do osmi různých směrů. Jde o konstrukci, která nad sebe postupně vrství pět úrovní silnic. S tím, že v nejvyšší etáži dosahuje sedmatřiceti metrů, tedy přibližně výšky dvanáctipodlažního domu.
Autor: Maple Doctor, Creative Commons
Výstavba obří mimoúrovňové křižovatky Huangjuewan v čínském městě Čchung-čching prý stála přes 4,3 miliardy jüanů, v přepočtu tedy necelých třináct miliard korun.
Autor: Bob Goulet
Další zářez do žebříčku superkomplikovaných křižovatek a nadjezdů z Číny. Mimoúrovňová Čchien-čchun (Qianchun) v Kuej-jangu, v provincii Keuj-čou, bývá nazývána Městskou horskou dráhou. Proč asi?
Autor: Profimedia.cz
Její pětiúrovňová struktura – převýšení tu činí 55 metrů – zahrnuje jedenáct nájezdových ramp, které se kroutí a kříží ve zvrásněném hornatém reliéfu terénu. Celková délka tohoto kolosu je 5 270 metrů.
Autor: Profimedia.cz
I z Čchien-čchun (Qianchun), rozložené do pěti vertikálních úrovní se dá vyjet do osmi různých směrů. Pokud se z toho tedy vaše navigace nezblázní. A doufejte, že ne, protože jinak si uděláte půldenní výlet.
Autor: PuntoGut, Creative Commons
Nadjezdy a křižovatky Čchien-čchun (Qianchun) v Kuej-jangu se nachází mezi tunely Čchien-čchun a Haimax-čchung, které pochopitelně projekt výstavby prodražily. Přepočítané náklady na tento kolos přesáhly 17 miliard korun.
Autor: Profimedia.cz
Po čínských inženýrsko-dopravních lahůdkách vypadá „High Five Interchange“ v texaském Dallasu skoro civilně, lidsky a uvěřitelně. Nenechte se ale zmást, to je teprve její začátek.
Autor: Danazar, Creative Commons
Skoro jako kdybyste projížděli lesem a jen přehlédli, že kmeny stromů v něm jsou z betonu. Jen co popojedete trochu dál, zjistíte, že i tady je v inženýrské práci patrné pětiúrovňové uspořádání, s převýšením do 37 metrů.
Autor: sketchzophrenic
High Five Interchange je mimo jiné tvořena třiačtyřiceti mosty. Křižovatka nahradila původní zastaralý dopravní systém z 60. let a zvládá dnes plynule odbavovat obrovskou kapacitu silničních vozidel.
Autor: Beyond My Ken, Creative Commons
Náklady na výstavbu, přepočítáno na nějakých 9,5 miliardy korun, ovšem nejsou tou hlavní zajímavostí dallaského kolosu. High Five Interchange boduje tím, že její obří projekt byl dokončen o třináct měsíců před plánem.
Autor: austrini, Creative Commons
Labyrint, který s vámi zatočí lépe než kolotoč na pouti. Kjótská Oyamazaki v sobě kombinuje mýtné brány, dálnice a rychlostní silnice do podoby obrovských, do sebe zapadajících kruhových smyček.
Autor: Aratsuku, Creative Commons
Řidiči zde musí kroužit v několika patrech nad sebou, než se dostanou na správný směr, což od nich vyžaduje absolutní soustředění. A taky žaludek, který nepodléhá kinetóze.
Autor: Profimedia.cz
Komplexní mimoúrovňová křižovatka Oyamazaki spojující dálnice Meishin a Keiji s rychlostní silnicí Daini Keihan, přišla stavitele v přepočtu na koruny na necelých třináct miliard.
Autor: earthmoonsun
S Japonskem ještě nekončíme. Zmínit totiž musíme další mimořádný inženýrský počin, který leží za městem Hachióji, na západním okraji metropolitní oblasti Tokia. V podstatě na úpatí hory Takao. Je to mimoúrovňová křižovatka Takaosan.
Autor: Nate Tischler, Profimedia.cz
Projet jí teoreticky můžete ve dvanácti různých směrech. Fascinuje ale především tím, že se napojuje na ústí šesti různých dálničních tunelů. Silnice se musí složitě křížit a stáčet v kruhových rampách, aby řidiče navedly do toho správného tubusu.
Autor: biwook, Profimedia.cz
Navzdory vizuálnímu chaosu je celá tahle spirální křižovatka pro řidiče velmi přehledná. Díky preciznímu japonskému značení, plynulým obloukům a absenci tradičních semaforů umožňuje nepřetržitý a bezpečný průjezd.
Autor: Národní geografický úřad, Creative Commons
A zpátky do Číny, do Šanghaje. Právě tam se totiž nachází viadukt Puxi, součást Yan’an Interchange. Jeden z největších a nejkomplexnějších dálničních uzlů na světě. Výjimečný je už jen tím, že nestojí na periferii, ale prakticky v centru metropole.
Autor: Denys Nevozhai , Creative Commons
Kolos, který vytváří nájezdovou rampu na most Nan-pchu, dosahuje šesti výškových úrovní. Během nich se protínají všechny metropolitní estakády. Je to hlavní dopravní tepna spojující východo-západní dálnici s hlavní severo-jižní trasou.
Autor: Robert S. Donovan, Creative Commons
Za zmínku stojí i městská legenda, která se váže k centrálnímu podpěrnému sloupu tohoto díla. Při budování základů v 90. letech 20. století dělníci nemohli vyvrtat otvor kvůli neznámé překážce v podloží. Stavitelé prý o radu požádali místní mnichy. Ti prohlásili, že překážkou je „ocas draka“
Autor: Alex Needham, Creative Commons
Pro vyřešení problému byl středový sloup obložen zdobenou nerezovou ocelí, s reliéfy devíti zlatých draků. Když jedete po Puxi, na spícího Šmaka kdesi pod sebou raději moc nemyslete.
Autor: AussieMazza, Profimedia.cz
Přinese vám štěstí? Těžko říct. Jisté je, že Kathiparai je největší silniční křižovatkou „čtyřlístkového“ profilu. O tom, jestli je opravdu ta největší na světě, se vedou spory. V jihovýchodní Asii ale na větší určitě nenarazíte.
Autor: Timothy A. Gonsalves, Creative Commons
Kathiparai najdete v indickém městě Čennaí, hlavním městě jihoindického státu Tamilnádu. Kombinuje v sobě klasické dálniční smyčky s moderními estakádami a podjezdy. Je skutečně rozměrná, zabírá plochu 54 400 metrů čtverečních.
Autor: Sano Photography
Má šest pruhů, smyčky dlouhé 180 metrů a celková délka estakády a nájezdů přesahuje dva kilometry. Maximální výška hlavní silniční estakády dosahuje dvanácti metrů. Náklady na tohle dílo, dokončené v roce 2008, přesáhly v přepočtu miliardu korun.
Autor: Guru coolguy , Creative Commons
Zajímavost? Přímo nad silničním uzlem se tyčí jedna z nejvyšších tratí indického metra, s výškou viaduktu 20 metrů a podpěrnými pilíři sahajícími do výšky až 32,9 metru.
Autor: arkhanov93
Čestná zmínka na závěr? East Los Angeles Interchange z Kalifornie. Její „pekelnost“ nespočívá ani tak ve stavebním provedení – setkávají a kříží se tu I-5, I-10, US 101, SR 60 – jako spíš v celkové hustotě provozu. Denní průjezd tu přesahuje 550 tisíc vozidel, což z ní dělá nejvytíženější dálniční křižovatku na světě.
Autor: formulanone, Creative Commons