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Šílenství asfaltu a betonu. Nejkomplikovanější křižovatky světa

Radomír Dohnal
  8:29
Pět pater silnic nad sebou, desítky mostů, spirálové rampy a křižovatky, které... Absolutní betonové peklo, nebo absolutní dokonalost inženýrského plánování? V... Křižovatka Huangjuewan se skládá ze dvou protínajících se rychlostních silnic a... Její stavba začala v září roku 2009, a hotová je od léta 2017. Huangjuewan se skládá ze čtrnácti ramp, které se rozvětvují do osmi různých... Výstavba obří mimoúrovňové křižovatky Huangjuewan v čínském městě Čchung-čching... Další zářez do žebříčku superkomplikovaných křižovatek a nadjezdů z Číny.... Její pětiúrovňová struktura – převýšení tu činí 55 metrů – zahrnuje jedenáct... I z Čchien-čchun (Qianchun), rozložené do pěti vertikálních úrovní se dá vyjet... Nadjezdy a křižovatky Čchien-čchun (Qianchun) v Kuej-jangu se nachází mezi... Po čínských inženýrsko-dopravních lahůdkách vypadá „High Five Interchange“ v... Skoro jako kdybyste projížděli lesem a jen přehlédli, že kmeny stromů v něm...
Pět pater silnic nad sebou, desítky mostů, spirálové rampy a křižovatky, které připomínají spíš horské dráhy než dopravní stavby. Bývají označovány za nejkomplikovanější na světě, ale fascinují svou efektivitou. Podívejte se na kolosy dopravní infrastruktury, které posouvají hranice moderního inženýrství.

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