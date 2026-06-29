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Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Škoda uvedla svůj největší model Peaq. Plně elektrické SUV začne vyrábět v létě
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto na dnešek nachystala premiéru své nové vlajkové lodi – elektrického modelu Peaq. V majestátním prostředí Rhonských Alp na pomezí Francie a Švýcarska odhalila...
Wartburg 353 překvapoval prostorností. Netaktní mu nadávali za málo taktů
Mezi automobilovými legendami Východního bloku si vybojoval nezastupitelné místo Wartburg 353 z NDR. K jeho největším přednostem patřil prostorný interiér. Není ovšem zlato všechno, co se třpytí....
Šílenství asfaltu a betonu. Nejkomplikovanější křižovatky světa
Pět pater silnic nad sebou, desítky mostů, spirálové rampy a křižovatky, které připomínají spíš horské dráhy než dopravní stavby. Bývají označovány za nejkomplikovanější na světě, ale fascinují svou...
Audi Q7 je tu nanovo, má V6 TDI i Torsen. První kilometry s novou generací
Když před dvaceti lety ingolstadtská automobilka ukázala světu první Audi Q7, odstartovala tím zcela novou éru. Obrovité SUV tehdy definovalo luxus, prostor a suverenitu na silnici. První generace...
Nejúspornější auto světa musí tankovat každých padesát minut, je pro střízlíky
Mezinárodní soutěž Shell Eco-Marathon zná svého vítěze. Vozidlo zvané Supermileage, sestavené strojními inženýry z univerzity Brighama Younga v utažském Provo, je schopné ujet vzdálenost 912...
Polský hit československých silnic škodovkám ujel a pak zrezl
Polský automobilový průmysl už od meziválečného období spoléhal zejména na spolupráci se zavedenými výrobci, mezi kterými hrál důležitou roli italský Fiat. Turínská automobilka stála později za dob...
Wartburg 353 překvapoval prostorností. Netaktní mu nadávali za málo taktů
Mezi automobilovými legendami Východního bloku si vybojoval nezastupitelné místo Wartburg 353 z NDR. K jeho největším přednostem patřil prostorný interiér. Není ovšem zlato všechno, co se třpytí....
Audi Q7 je tu nanovo, má V6 TDI i Torsen. První kilometry s novou generací
Když před dvaceti lety ingolstadtská automobilka ukázala světu první Audi Q7, odstartovala tím zcela novou éru. Obrovité SUV tehdy definovalo luxus, prostor a suverenitu na silnici. První generace...
Šílenství asfaltu a betonu. Nejkomplikovanější křižovatky světa
Pět pater silnic nad sebou, desítky mostů, spirálové rampy a křižovatky, které připomínají spíš horské dráhy než dopravní stavby. Bývají označovány za nejkomplikovanější na světě, ale fascinují svou...
Půjčujete auto? Ať ho pojistí ten, kdo s ním jezdí
Pokud půjčujete auto kamarádům nebo dětem, donuťte je, ať si ho pojistí. Povinné ručení je zákonem stanovený standard, ale pro všechny případy je lepší, aby si ten, komu auto půjčíte, sjednal vlastní...
Tajný tip z bazaru: Hyundai Bayon vypadá ulítle, ale je to prima auto, co se nekazí
Malá MPV ve stylu Škody Roomster z trhu prakticky zmizela. Automobilky tyto modely nahrazují spíše stylovými crossovery. Například značka Hyundai dlouho prodávala zvláštní model Matrix, ale ten už v...
Ferrari a hudební hvězdy. Výstava v Modeně ukazuje auta Lennona či Pavarottiho
Cestujete do Itálie? Stavte se v Muzeu Enza Ferrariho v Modeně, které hostí unikátní výstavu, zkoumající hluboké pouto mezi italskou automobilkou a světovými hudebními ikonami. Vidět lze vozy, které...
Plán Renaultu na boj s Čínou: propouštění inženýrů a méně schůzování
Francouzská automobilka Renault zvažuje, že do konce roku 2027 zruší ve Francii 800 inženýrských a technických pracovních pozic. Podle agentury Reuters to řekl Maximilien Fleury, který vede...
Rybky se naučily řídit za deset dní. Jak byste zvládli šoférovat akvárium vy?
Co mají společného zlatá rybka a začínající řidič? Víc, než byste čekali. Izraelští vědci posadili ryby do speciálního vozítka a sledovali, zda se naučí řídit v prostředí, které je vodnímu světu...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Sto tisíc propuštěných a úspory. Šéf koncernu VW chystá velký záchranný třesk
Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst, což je kolem 15 procent současné...
Letenky jsou pro sraby. Fanoušek cestou na fotbal projel Bestií celé USA
Amerika má ráda hrdiny, kteří voní benzinem a dobrodružstvím, a tohle je přesně ten případ. Belgičan Adam El Manawy si nechal dovézt lodí své obstarožní BMW do Baltimoru a potom po vlastní ose svou...