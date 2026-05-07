Vyplývá to z posledního průzkumu Barometr Arval Mobility Observatory.
Pokud se počítají všechny elektrifikované pohony, tedy i plug-in hybridy nebo full hybridy, tak ho provozuje nebo se ho chystá pořídit dokonce 61 % českých firem. V Evropě je toto číslo vyšší – 76 %, loni to bylo 75 %, ale předloni 77 %. Celosvětově ochota kupovat elektrifikovaná auta klesla ze 70 na 66 procent.
Polovina firem si tato auta pořizuje kvůli vlivu na životní prostředí, 33% kvůli nižším nákladům na palivo. Mezi překážky považují zástupci firem hlavně vyšší pořizovací ceny elektromobilů a málo veřejných dobíjecích stanic.
Průzkum byl proveden formou 10 157 rozhovorů s osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti vozových parků ve 33 zemích. Kromě těch evropských to bylo třeba i v USA, Kanadě, Brazílii, Indii nebo Austrálii. V České republice se průzkumu zúčastnilo 303 zástupců firem.
Zajímavé v souvislosti s elektromobilitou je také otázka, který se týkala toho, pokud by Evropská unie nařídila firmám povinně kupovat elektromobily dříve než v roce 2035, například o pět let dříve. Nezbytná opatření by v tomto směru přijalo jen 45 % českých firem, v rámci celé Evropy 48 %.
Přesná polovina českých podniků by přestala auta pořizovat sama, ale zaměstnancům by dávala příspěvky na mobilitu, tedy ať se sami rozhodnou, jestli peníze využijí na veřejnou dopravu nebo si budou platit vlastní auto. Zbývající 5 procent firem by zrušila všechny benefity mobility, pokud by nebyly ze zákona povinné.
Auta na operák
Průzkum dále ukázal, že operativní leasing se posouvá i mimo největší flotily. V roce 2019 využívalo operativní leasing (OL) k financování vozového parku 18 % českých firem, přičemž mezi malými firmami do 100 zaměstnanců byl podíl jen 13 %. Do roku 2026 se situace výrazně změnila. Operativní leasing využívá 26 % firem a u malých společností vzrostl podíl na 27,5 %. U velkých firem nad 500 zaměstnanců zůstává OL stabilní (30 % v roce 2019 i 2026).
„U malých firem je skok nejviditelnější: z 13 % v roce 2019 na 27,5 % v roce 2026. To potvrzuje, že i menší podniky dnes častěji sahají po operativním leasingu jako po praktickém způsobu, jak držet flotilu v dobré kondici, mít náklady pod kontrolou a zároveň zůstat mobilní,“ komentuje Tomáš Kadeřábek z Arval CZ.
Do menších firem proniká i telematika. V roce 2019 využívalo telematiku jen 16,5 % malých firem, letos už telematiku má ve svých vozových parcích využívá 45 % malých firem. Celkově pak podíl českých fleetů s telematikou vzrostl ze 33 % v roce 2019 na 44 % v roce 2026. Evropský průměr využití telematiky vzrostl z 21 % na 37 %. Posun napovídá, že nástroje pro sledování a řízení flotily se stávají dostupnějšími a menší společnosti objevují význam propojených vozidel ve vozových parcích.