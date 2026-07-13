Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Elektromobily ano, ale ne povinně, říká šéf leasingovky. Spoléhá na ojetiny

Martin Šidlák

Fotogalerie5 Premium

Generální ředitel leasingové společnosti Arval CZ Aleš Polák | foto: Martin Šidlák

Generální ředitel leasingové společnosti Arval CZ Aleš Polák je velkým zastáncem elektromobility, ale zároveň odmítá restrikce spalovacích aut.

Podle něj by transformace měla být založena především na pobídkách a přirozené motivaci trhu, nikoli na závazných cílech či zákazech. Jako jeden z mála vidí také budoucnost operativního leasingu v ojetých vozech.

Válka v Iránu znamenala zvýšení cen pohonných hmot, pozorujete nějakou změnu v chování zákazníků při výběru nových aut, že by měli lidé nebo firmy třeba větší zájem o elektromobily?
Řekl bych, že větší změny pozorujeme v oblasti prodeje ojetých aut. I to je důležitá součást našeho podnikání. Na jedné straně poskytujeme zákazníkům nová auta v rámci operativního leasingu, ale důležité je i to, jak tyto vozy pak jako ojeté prodáme. Tam sledujeme významnou změnu nejen v Česku, ale po celé Evropě, kde poptávka po ojetých elektroautech v poslední době významně vzrostla.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Umělá inteligence vtrhla mezi ojetiny. Stačí jí foto z ulice a pošle nabídku

Ilustrační snímek

Kdysi to býval rituál. Když jste kupovali auto, museli jste se obrnit trpělivostí, projít desítky...

S elektrickou toyotou na dovolenou. Jak obstálo C-HR+ na cestě do Chorvatska

Jedinou výraznější výtku si zaslouží umístění digitálního přístrojového štítu....

VIDEO Elektromobily už dávno nejsou jen městskými přibližovadly pro krátké vzdálenosti. Přesto mezi...

Jako když rozsvítíte. Evropa si oblíbila elektromobily, prodeje strmě rostou

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

VIDEO Roky to vypadalo, že elektromobily si Evropané kupují hlavně proto, že jim je někdo nařídil. Letos...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Dvě české předpremiéry v brněnském obchodě. Nové elektrovozy hvězdami výstavy

V Olympii Brno startuje druhý ročník výstavy elektromobilů E-drive show láká na...

Kdysi dávno mělo Brno slavné autosalony, s takovými výstavami je to však dnes v Evropě obecně bída....

Škoda přetahuje zákazníky Tesle a BMW. Fabie za 300 tisíc už nebude, říká Jahn

Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast...

VIDEO Škoda během několika málo týdnů uvádí na trh dva zcela nové elektromobily – kompaktní Epiq a novou...

Nejčtenější

Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“

V letošním roce oslavila celá řada zajímavých automobilů významná výročí. Bylo...

Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...

Drzá facka současným trendům. Kupé od Hondy je vzpourou proti obtloustlým SUV

Honda Prelude

Honda vrátila na silnice jedno z nejslavnějších jmen japonského autosvěta. Nové Prelude jde proti diktátu přerostlých SUV a pokouší se dokázat, že čistá řidičská radost ještě nevymřela. Nízké kupé...

Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu

Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)

O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a...

Největší hvězda karlovarského festivalu. Italská sexbomba za 80 milionů

Exkluzivně
Pagani Utopia Roadster v Karlových Varech na 60. ročníku Mezinárodního...

Juliette Binocheová, Dustin Hoffman, Nastassja Kinski, Magda Vášáryová, Jiří Macháček ani Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová, jedinečnou superstar 60. ročníku MFF Karlovy Vary je pro milovníka aut...

V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii

Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů...

Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací...

Elektromobily ano, ale ne povinně, říká šéf leasingovky. Spoléhá na ojetiny

Premium
Generální ředitel leasingové společnosti Arval CZ Aleš Polák

Generální ředitel leasingové společnosti Arval CZ Aleš Polák je velkým zastáncem elektromobility, ale zároveň odmítá restrikce spalovacích aut.

13. července 2026

Škoda chystá občerstvenou octavii bez TDI. Máme první fotky

Špionážní snímky maskovaného prototypu Škody Octavie, která podstoupí druhý...

Podle informací iDNES.cz má Škoda Octavia v dohledné době přijít o variantu s naftovým motorem. Velmi oblíbená TDI má svou úsporností nahradit fullhybrid, tedy provedení, které teď koncern nově...

13. července 2026

Nejlepší z nejlepších je VW Golf GTI slavící padesátku. Chuligán pro každý den

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf, to není jen modelová řada, to je instituce světa aut. Platí pro něj jednoduché pravidlo: Máte rádi auta a nemůžete si vybrat? Kupte si Golfa. Nevíte o autech vůbec nic, jsou vám...

13. července 2026

Taky vypínáte při parkování rádio, abyste lépe viděli? Může za to váš mozek

Premium
Hudba při řízení může působit pozitivně, k udržení pozornosti. Ale někdy může...

Většina řidičů dělá při parkování jednu věc úplně automaticky: ztlumí rádio. Pokud patříte mezi ně, nejste žádní podivíni. Nejde o pověru ani zlozvyk, ale o docela chytrý způsob, jak si váš mozek...

12. července 2026

Auta, vedro, rock’n’roll: Veteranfestu ve Slavkově vybrali termín na letišti

Aero 662 (1932)

Poslední červnová sobota už více než tři desetiletí patří ve Slavkově u Brna příznivcům historických automobilů a motocyklů. Ani letošní ročník Veteranfestu nebyl výjimkou. Přestože jej výrazně...

12. července 2026

Evropská komise uvalila antidumpingová cla na pneumatiky z Číny

Test letních pneumatik autoklubů ÖAMTC a ADAC

Evropská komise (EK) uvalila antidumpingová cla v rozmezí od 4,3 procenta do 45,3 procenta na dovoz pneumatik pro osobní automobily a lehké nákladní vozy z Číny, informovala agentura Reuters....

10. července 2026,  aktualizováno  11. 7. 9:32

Největší hvězda karlovarského festivalu. Italská sexbomba za 80 milionů

Exkluzivně
Pagani Utopia Roadster v Karlových Varech na 60. ročníku Mezinárodního...

Juliette Binocheová, Dustin Hoffman, Nastassja Kinski, Magda Vášáryová, Jiří Macháček ani Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová, jedinečnou superstar 60. ročníku MFF Karlovy Vary je pro milovníka aut...

11. července 2026

NÁZOR: Král je nahý a kasa prázdná. VW bojuje o přežití, je rozkradený jak ČKD

Premium
Zaměstnanci Volkswagenu s odborářskými šálami v barvách centrály IG Metall na...

Když se tento čtvrtek v německém Wolfsburgu sešla dozorčí rada koncernu Volkswagen, oficiální zprávy mluvily o „historické transformaci“, „tlaku čínské konkurence“ a „hledání úsporných opatření“....

11. července 2026

Úspory v koncernu Volkswagen odboráři odmítají. Záchranný plán je slabý

Zaměstnanci automobilky a členové odborů IG Metall se shromáždili v areálu...

Plán úspor v automobilovém koncernu Volkswagen odmítli zástupci zaměstnanců i spolkové země Dolní Sasko. Uvádějí to zdroje agentury Reuters a německého deníku Süddeutsche Zeitung.

11. července 2026

Omezení výroby VW nemá mít na Škodu přímý dopad. Dodavatelé už pokles pocítili

Škoda rozeběhla koncem uplynulého roku výrobu nové Škody Octavie.

Restrukturalizační plán koncernu Volkswagen nemá podle firmy Škoda Auto přímý dopad na aktivity tuzemské automobilky, řekl mluvčí společnosti Jozef Baláž. České závody podle firmy aktuálně pracují na...

10. července 2026  14:15,  aktualizováno  17:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii

Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů...

Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací...

10. července 2026

Drzá facka současným trendům. Kupé od Hondy je vzpourou proti obtloustlým SUV

Honda Prelude

Honda vrátila na silnice jedno z nejslavnějších jmen japonského autosvěta. Nové Prelude jde proti diktátu přerostlých SUV a pokouší se dokázat, že čistá řidičská radost ještě nevymřela. Nízké kupé...

10. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.