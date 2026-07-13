Podle něj by transformace měla být založena především na pobídkách a přirozené motivaci trhu, nikoli na závazných cílech či zákazech. Jako jeden z mála vidí také budoucnost operativního leasingu v ojetých vozech.
Válka v Iránu znamenala zvýšení cen pohonných hmot, pozorujete nějakou změnu v chování zákazníků při výběru nových aut, že by měli lidé nebo firmy třeba větší zájem o elektromobily?
Řekl bych, že větší změny pozorujeme v oblasti prodeje ojetých aut. I to je důležitá součást našeho podnikání. Na jedné straně poskytujeme zákazníkům nová auta v rámci operativního leasingu, ale důležité je i to, jak tyto vozy pak jako ojeté prodáme. Tam sledujeme významnou změnu nejen v Česku, ale po celé Evropě, kde poptávka po ojetých elektroautech v poslední době významně vzrostla.