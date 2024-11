Osmikolový palác z Jičína míří na Dakar. Mastodont má záchod na naftový pohon

Kdysi se tady opravovaly lokomotivy. Ostatně ještě dnes halou s portálovým jeřábem procházejí koleje. Expediční speciál na podvozku náklaďáku Mercedes-Benz Arocs se sem svými mastodontími rozměry dobře hodí.

„Obytňák“ má délku 9,5 metrů a výšku 4 metry, se sklopenou plošinou a naloženou čtyřkolkou měří celý kolos 11 metrů „Je to zatím největší a také nejtěžší auto, jaké jsme kdy stavěli. Hmotnost vozu může být až 41 tun,“ vysvětluje Martin Vejnar ze společnosti VejnyWood.

Mercedes-Benz Arocs 8×8 „Dakar“ celková délka: 950 cm (resp. 1 100 cm s plošinou na čtyřkolku)

celková výška: 400 cm

nástavba: délka / šířka / výška (cm): 750 / 255 / 221

výška interiéru (cm): 200

motorizace: OM471 / R6 / 12,8l

výkon motoru (kW): 390kW (530 koní)

kroutící moment (Nm): 2 600Nm

manuální převodovka 16st.

kola: jednomontáž 14.00 R20, pneu Michelin, auto je vybaveno poloautomatickým systémem regulace tlaku vzduchu v pneumatikách

objem nádrže na naftu - 260 l

počet míst na jízdu: 8 osob (4× kabina, 4× nástavba)

počet míst na spaní: až 9 osob (2× hlavní lůžko v ložnici, 2× spouštěcí lůžko nad salonem, 3× rozložený gauč v salonu, 2× v kabině) vytápění: Truma Combi, Diesel 6 kW

rezervní bojler Elgena (12l)

nezávislá klimatizace Truma Saphir

Mercedes má sloužit jako doprovodné vozidlo při dálkových rallye, ostatně si vyzkoušelo už Dakar 2024. Po jeho skončení majitel na osmikolový podvozek nechal postavit obytnou nástavbu, která má poskytovat zázemí jezdcům. Je to dům na kolech. A to doslova, protože na palubě jsou spotřebiče jako v běžné domácnosti.

Kromě lednice s mrazákem o objemu 300 litrů, vestavěné pečící trouby s grilem a mikrovlnkou, je zde také třeba pračka se sušičkou. Nechybí ani centrální vysavač obytného prostoru, jehož hadice z předního otvoru dosáhne až do řidičské kabiny.

„Vybavení interiéru spotřebiči odpovídá velikost nainstalované baterie. Mají kapacitu 560 Ah/24 V (13,5 kWh), což je hodnota podobná dnes běžné baterii dodávané k solárním elektrárnám na domech. V obytné části auta jsme natáhli snad tři kilometry kabelů,“ popisuje Martin Vejnar. K tomu dostal expediční speciál na střechu malou solární elektrárnu o výkonu 2 500 Wp.

Náklaďák veze také 1 500 litrů čisté vody ve třech nádržích, které jsou umístěny pod sedadly v obývací části vozu a byly svařeny na míru.

Rozvržení interiéru je tradiční. Kabinu, ve které mohou cestovat čtyři lidé, s obytnou nástavbou spojuje průlez vedoucí do „obývacího pokoje“ s jídelním koutem a rohovým posezením. Nad ním je elektricky spuštěné dvoulůžko – tedy technické řešení známe z polointegrovaných obytných vozů. Zajímavostí jsou velké výklopné panely vytvořené v obou stěnách, které při otevření propojí interiér s vnějším prostředím. V nástavbě jsou další čtyři místa na jízdu s homologovanými sedadly, při rozložení rohového sezení zde může přenocovat až devět lidí.

Následuje „kuchyně“, kde se pracovalo s ohýbaným bambusem a organickými tvary. Kuchyňskou linku tvoří jediný blok umělého kamene, a to včetně umyvadla. Důležitou roli ve vyznění celého interiéru hraje světlo. Led pásky obkružují obytný prostor a umožňují různé styly nasvícení.

Naftové krematorium na exkrementy

Patrně největší inovace se skrývá na toaletě. Třiadvacátého října dorazila do Jičína zásilka ze Skandinávie. Na kartonové krabici byl nápis „Cinderella Travel diesel Prototype 003“. „Jako první ve střední Evropě namontujeme do obytného auta spalovací toaletu, která funguje na naftu,“ vysvětluje Martin Vejnar. „Je to krematorium na bobany. Do záchoda se vkládá speciální papírový pytlík. Po vykonání potřeby místo tlačítka, které by to spláchlo vodou, stiskneš knoflík, který nechá spadnout takový sklopec. Celý obsah v pytlíku spadne dolů do spalovacího prostoru, kde se zažehne spalovací proces s teplotou 1 200 stupňů. Během deseti až patnáctiminutového cyklu se všechno spálí na prach. Popel se dá vysypat kdekoliv, žádný jiný odpad z toalety nevzniká,“ popisuje Vejnar.

Dosud byly na trhu k dispozici spalovací toalety poháněné plynem, ale pro expediční speciály, pohybující se mimo civilizaci, je „naftový pohon“ záchoda mnohem výhodnější kvůli lepší dostupnosti nafty.

Zadní část obytného prostoru okupuje ložnice, která obsadila prostor na obří garáží a dá se oddělit od zbytku vozu.

Vozidlo se poprvé veřejnosti představí na veletrhu Caravaning Brno 2024 v pavilonu V.