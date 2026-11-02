S tímhle chlapem bude legrace, nový šéf Fiatu je správně sebevědomý a hubatý

Žádných sto dnů hájení, které obvykle vysoce postaveným manažerům ordinují jejich poradci, jako zkušený marketér se nebojí otevřených, sebevědomých a často až kontroverzních výroků, kterými bourá zavedená klišé automobilového průmyslu.
„Fanoušci Lancie milují auta, která už neexistují... jezdí v audi, mercedesech nebo teslách.“ Tento výrok pronesl Belloni v říjnu 2026 v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera. Šlo o reakci na kritiky z řad puristů a fanoušků značky Lancia, kterým se nelíbí nový směr automobilky pod křídly koncernu Stellantis (sdílená technika u nové generace modelu Ypsilon nebo chystaného modelu Gamma). „V roce 2028 jim nemůžeme nabídnout novou Deltu, protože o ni nemají zájem.“
„Jsme značka, do které se vyplatí masivně investovat. Fiat je definitivně a skutečně zpět.“