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S tímhle chlapem bude legrace, nový šéf Fiatu je správně sebevědomý a hubatý

František Dvořák

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Koncept Fiat Multiplay v sobě důmyslně kloubí prostornost rodinného minivanu, drsný charakter SUV a praktičnost otevřeného pick-upu. Do výroby se nechystá, je to jen jakási testovací laboratoř budoucích inovací. | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Arnaud Belloni se 1. září ujal role generálního ředitele značek Fiat, Abarth a Lancia a zároveň působí jako marketingový ředitel koncernu Stellantis pro Evropu. Od prvních dnů na sebe manažer, který celou pracovní kariéru pendluje mezi francouzskými značkami (odskočil si ale také do Škodovky), poutá pozornost.

Žádných sto dnů hájení, které obvykle vysoce postaveným manažerům ordinují jejich poradci, jako zkušený marketér se nebojí otevřených, sebevědomých a často až kontroverzních výroků, kterými bourá zavedená klišé automobilového průmyslu.

„Fanoušci Lancie milují auta, která už neexistují... jezdí v audi, mercedesech nebo teslách.“ Tento výrok pronesl Belloni v říjnu 2026 v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera. Šlo o reakci na kritiky z řad puristů a fanoušků značky Lancia, kterým se nelíbí nový směr automobilky pod křídly koncernu Stellantis (sdílená technika u nové generace modelu Ypsilon nebo chystaného modelu Gamma). „V roce 2028 jim nemůžeme nabídnout novou Deltu, protože o ni nemají zájem.“

„Jsme značka, do které se vyplatí masivně investovat. Fiat je definitivně a skutečně zpět.“

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S tímhle chlapem bude legrace, nový šéf Fiatu je správně sebevědomý a hubatý

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Koncept Fiat Multiplay v sobě důmyslně kloubí prostornost rodinného minivanu,...

Arnaud Belloni se 1. září ujal role generálního ředitele značek Fiat, Abarth a Lancia a zároveň působí jako marketingový ředitel koncernu Stellantis pro Evropu. Od prvních dnů na sebe manažer, který...

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