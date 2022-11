Králové silnic připravili světelnou show pro babičku liazku

Historie akce sahá do roku 2015, kdy bylo uspořádáno spíše komorní setkání u příležitosti narozenin jednoho z řidičů pořadatelské firmy Argman. Již následující rok však počet zúčastněných narostl a přibývali i v dalších letech. Na minulý ročník tak dorazilo rekordních 160 tahačů.

Ten letošní sice loňský rekord nepokořil, někteří truckeři totiž z doslechu upřednostnili souběžně probíhající zahraniční truck show, to však neznamená, že by to akci, která je otevřena široké veřejnosti zcela zdarma, nějak poznamenalo. Přítomní i nadále mohli obdivovat desítky vyšperkovaných tahačů včetně jednoho ryze československého exempláře, mezi současnými králi nesměle se krčící běloskvoucí liazky.