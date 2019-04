Apríl mezi motory: Trump znárodnil Harley, Škoda oprášila staré hvězdy

Trump vyřešil spor s Harleyem

České zastoupení výrobce nejslavnějších motorek světa připomnělo loňské handrkování firmy s americkým prezidentem. Harley-Davidson se v reakci na zavedení cel rozhodl přesunout výrobu do zahraničí. Více čtěte zde

„Donald Trump dnes, 1. dubna 2019, znárodnil svým vlastnoručně napsaným a předaným dekretem legendární společnost Harley-Davidson. Václav Klaus Jr. bez váhání objednal 16 kusů pro Hradní stráž na rok 2023,“ píše se v aprílovém dopise do redakcí. Ovšem už se značkou Harley-Donaldson.

„Po dvou letech twitterového handrkování s top managementem ikonické americké značky o správnosti směru jejího vývoje mu došla trpělivost. V 10 hodin místního času dorazil v čele formace příslušníků národní gardy do sídla vedení v Milwaukee, Wisconsin, USA a překvapenému předsedovi představenstva Mattu Lewatichovi, který se právě vrátil z pracovních jednání v Praze, předal vlastnoručně podepsaný dekret o znárodnění společnosti,“ uvádí zpráva.

V zájmu zachování pravých hodnot továrny pro všechen americký lid se měl Trump prohlásit generálním ředitelem s okamžitým nástupem do funkce. Při následující tiskové konferenci nazvané „To už není Harley - Make Harley Great Again!” zastavil s okamžitou platností vývoj “všech těch elektrických nesmyslů” (pozn.: v originálním znění „all that electropowered bullshit“) a nařídil obnovit výrobu vybraných modelů z let 1945, 1968 a 2003.

Podle prezidentského dekretu zároveň nesmí být pro armádu, policii, hasiče ani jakoukoliv ozbrojenou složku státu zakoupen z veřejných prostředků motocykl jiné značky a každý nákup pro osobní potřebu bude znamenat snížení daňového základu ve výši 4 000 dolarů.