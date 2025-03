Nálepky pomáhají teslistům přežít vše okolo Elona Muska

Na jedné straně stojí produkt, který se vám líbí, a máte k němu plnou důvěru. Na druhé ovšem stojí osoba, jejíž tvář je s tím produktem neodlučně propojená. Nelíbí se vám a důvěru k ní určitě nemáte. Vlastně, právě ta osoba za produktem vám a všem okolo teď pěkně pije krev.

Znamená to tedy, že když budete dál ke své spokojenosti využívat daný produkt, budete tím vyjadřovat i podporu vychýleným postojům jejího tvůrce?

Dá se vůbec nějak oddělit váš kladný vztah k produktu od zklamání, které vám jeho tvůrce přináší? Abychom to položili úplně naplacato: Můžete nějak vyjádřit, že Teslu pořád ano, ale Elona Muska opravdu ne? Nejen u našich sousedů na západě je z toho teď velké celospolečenské téma.

Němci už tu historickou zkušenost mají.

V rámci poválečného vyrovnání se museli prokousat tím, co na Evropu a celý svět jejich národ uvalil. A při tom zpytování svědomí nezapomněli, že se na vlně nacismu svezly i jejich nejpřednější korporace. Společnosti z předlouhého seznamu, jako například AEG, BASF, Allianz, Bayer, Zeiss nebo Maggi, které přímo profitovaly na válce jako takové. Nacistickou válečnou mašinérii totiž nehnaly kupředu jen zbrojovky Krupp, ale i produkty Continental a stroje z automobilek Opel, Mercedes-Benz a BMW, vyráběné nuceně nasazenými.

Zákazníci Tesly hledali alternativu ke konvenčním spalovacím motorům. Nehledali alternativu v podobě krajně pravicových názorů.

V mysli poválečných Němců se s těmi tradičními značkami pojila pachuť, ne náhodou připomínající koncentráčnickou šlichtu. Pocity hluboké historické viny a touha po mezigeneračním vyrovnání jsou v Německu stále patrné, a promítaly se donedávna i do vstřícné proimigrační politiky a chuti udělat svět lepším skrze ambiciózní ekologickou agendu.

Proto jsou Němci teď tolik hákliví na to, že se na jejich trhu prosadil produkt, který je nyní široce dáván do souvislosti s nacistickou symbolikou, byť vše je trochu nafouknuté.

Zvednutá pravice Elona Muska pro ně byla jen poslední kapkou, i když kdo vše viděl v souvislostech, tak mu bylo jasné, že se o žádné hajlování nejedná. Šlo jen o záminku, jak Muska napadnout. Ve zmiňovaném vystoupení totiž šéf Tesly posílal pozdravy přítomným „od srdce“.

Musk si ale naběhl už svou předvolební podporou krajně pravicové německé strany AfD, a to se neodpouští. Pro tuto stranu ale v posledních parlamentních volbách hlasovala více než pětina voličů.

Znelíbil se i nekonečnou řadou kontroverzních výroků na sociálních sítích a ochotou následovat amerického prezidenta Trumpa při konfrontační komunikaci USA s EU a Německem.

Prakticky neuplyne den, kdy by Musk neučinil něco, co by mnohé Němce neznechutilo. Proto je jim teď příjemný asi tak, jako Hugo Boss, který šil šik uniformy esesákům. Bohužel pro ně Elon Musk nešije uniformy, které by bylo možno hodit do prvního kontejneru. Jeho Tesla na trh dodává elektromobily.

Němci jsou na propojení populární značky elektromobilů a extrémní pravicové postoje Elona Muska alergičtí.

Vozy, které si Němci pořád spojují s vizí lepšího světa, čistější budoucnosti, ekologičtější přepravy. Je to něco, k čemu se zavázali, a čeho se úplně vzdát nechtějí.

Cesta z pravého rohu

V nyní hojně citovaném rozsáhlém průzkumu veřejného mínění dali Němci jasně najevo, že si teď Teslu od Elona Muska koupit nehodlají. Ta shoda v názoru byla ohromující, odpor vůči značce spojené s ještě nedávno vzývaným podnikatelem dosáhla 94 procent.

Problém mají především ti, kteří si už Teslu koupili dříve. Krkolomně hledají cestu, jak se vypořádat s tím, že výsledný produkt automobilky je o poznání lepší než její generální ředitel. Že elektromobil není špatný, ale vůči postojům Elona Muska pociťují silnou averzi.

Odpovědí, řešením, se pro ně staly nálepky.

Folie s kvalitními polepy, kterými mohou svůj elektromobil značky Tesla náležitě vyzdobit.

Musk se dlouhá léta snažil dokonale splynout se značkou Tesla, stát se skutečnou tváří produktu. A to se mu teď nevyplácí.

Mezi nejlépe prodávané teď patří popisky jako: „Tohle jsem si koupil, než se Elon zbláznil“ nebo „Elon stojí za prd“. Poměrně dobře se prodávají i samolepky s textem: „Koupil jsem auto, ne fašistické myšlenky“ případně „Jezdím v Tesle, nejsem její generální ředitel“ nebo „Miluji tohle auto, ne Elona Muska“. Populární je i zkratkovité FCK ELN.

Odkud se berou?

V Německu s jejich výrobou začal Patrik Schneider. Devětatřicetiletý podnikatel, který ve své firmě Sons of Battery ještě loni vyráběl zakázkové polepy na elektrokola. Teď ale zavětřil novou příležitost, v designu a produkci nálepek s proti-elonovským textem. Sám je totiž majitelem vozu značky Tesla, a jak rád dodává, je hrdým majitelem. Se svým vozem je maximálně spokojený.

Ovšem na to, co předvádí Elon Musk, rozhodně hrdý není.

„Majitelé elektromobilů byli pro ostatní vždy trochu podivíny, nebo rovnou za idioty,“ vysvětluje. „S elektromobilem jste byli automaticky považovaní za voliče Zelených, snaživé zachránce světa, milovníky přírody, narkomany přepočítávající všechno na emise oxidu uhličitého. Budiž. Ale to, co teď dělá Musk, nás přehrálo do jedné linie s extrémní pravicí. A to už není ani vzdáleně vtipné a většina řidičů Tesly na to nemá náladu.“

Kontroverzní postoje Elona Muska se do popularity Tesly promítaly vždy. Stávající manažerské angažmá v americké vládě ale činí značku Tesla pro jeho tradiční zákazníky nestravitelnou.

Schneider tedy vyprodukoval první várku polepů, kterými si vylepšil nárazníky u své Tesly, a nabídl je skrze svůj internetový obchod. Přišlo mu, že vtipnou nálepkou možná rozesměje pár podobně smýšlejících zákazníků a zlepší jim den. Nečekal, že podobných nálepek bude denně vyrábět dva tisíce a objednávky na ně mu budou chodit z celého světa.

Kromě Německa jsou nesmírně poptávané ve Švédsku, Norsku, Itálii a v Austrálii. Objednávky přichází i ze Spojených států, ale tam trh s polepy, které to dávají Elonovi takříkajíc sežrat, ovládly jiné firmy. AliExpress nebo Amazon je dodávají ve velkém, a podle všeho nedostatkem zájmu netrpí.

Nedá se ale říct, že by fungovaly.

Ve Státech je totiž situace okolo vlastnictví Tesly o dost víc vyhrocená než v Německu.

I tam se dřív daly rozlišit tábory fanoušků a odpůrců elektromobility. Přívrženci značky Tesla tu ale vcelku obstojně ustávali nápor kritiky, k níž patřilo i vyrovnávání se s virtuálními gesty poněkud prostořekého a roztržitého vizionářského zakladatele.

Jenže poté, co se nikým nezvolený Elon Musk stal součástí vládního establishmentu, a začal nemilosrdně škrtat ve státním rozpočtu výdaje, které sám donedávna hájil, a vyhazovat státní zaměstnance? Došlo k obtížně uvěřitelnému názorovému obratu.

Frustrovaní vandalové ve Státech čas se studováním nálepek na vozech značky Tesla neztrácí.

Mezi nejhlasitější obránce značky Tesla dnes patří radikálně pravicoví republikáni, podporovatelé politiky Donalda Trumpa. Zpravidla tedy ti, kteří si koupi nové Tesly dovolit nemohou. Zatímco levicově naladění demokraté, kteří už doma Teslu mají, se jí pokouší zbavit za každou cenu. Nikdo ji ovšem nechce.

Frustrace z kotrmelců Elona Muska tu dokreslují četné případy výtržností a vandalismu, jejichž terčem se stávají vozy Tesla, jejich prodejci, servisy, majitelé a dobíjecí stanice. Při destrukci nálepky mnoho nezmohou, snad proto, že už si jich Američané mezi sebou rozdali v posledních letech příliš.

Prodejte svou Teslu. Takové heslo ale naráží na problematickou realitu. Kdo by si ji teď chtěl koupit? Pro čtyřiadevadesát procent Němců je teď takový nákup za hranou slušnosti.

V Německu nálepka na nárazníku Tesly, vyjadřující nesouhlas s činy Elona Muska, zatím postačuje. Zkušenost s distancováním se od padouchů historie při zachování jejich kvalitních produktů na trhu už mají. V Americe tu zkušenost teprve musí získat.

Na druhé straně ale Musk není žádný zločinec. Copak někdo zapaluje čínská auta kvůli tomu, že tam utlačují miliony Ujgurů? Nebo snad na Ukrajině podpalují lady z nenávisti k Vladimiru Putinovi? Když Bush napadl Irák bez mandátu OSN, také v Evropě ani USA nikdo neničil auta amerických značek. A vůbec - od kdy ekologové ničí elektromobily? Svět se musí vrátit k normálu.