Malá auta jsou zvláště pro ty, kteří pamatují doby před nějakými 40 lety, vlastně úplně normální vozy s délkou kolem čtyř metrů – tehdejší škodovky, které sloužily jako rodinná přibližovadla, nebyly větší. I proto byla kategorie „malých vozů“ v minulých letech tak oblíbená – v podstatě každý vůz z naší ankety je pojmem sám o sobě.

Na českém trhu se aut takzvaného segmentu B prodávaly minimálně desítky až stovky tisíc, často sloužívaly jako jediné auto v rodině – a spousta z nich stále jezdí. V současné době se z nabídky nových vozů začínají vytrácet, protože je zdražuje legislativně nařízené použití nákladné moderní výbavy a hybridizace kvůli přísným emisním normám – a tyto náklady se lépe schovají v dražších a větších vozech. Vymizela i celá jedna podkategorie – malé kombíky. Ty z našich „anketních“ aut nabízela třeba Škoda Fabia, ale také Renault Clio, VW Polo, Opel Corsa nebo Toyota Yaris (Verso), dnes je s nimi amen. Připomeňte si legendy českých silnic a hlasujte pro tu, která je vašemu srdci nejbližší.

Ojeté auto roku

„V Česku se každoročně prodá až čtyřnásobně víc ojetých a zánovních automobilů než těch nových, zhruba 800 tisíc. A přesto pro sekundární trh na rozdíl od toho primárního neexistuje žádný žebříček nejlepších a nejoblíbenějších aut, tedy obdoba odborné ankety Auto roku. Přitom, kde jinde by měla podobná anketa vzniknout,“ vysvětluje vznik ankety šéf AURES Holdings Petr Vaněček.

Jednička českého sekundárního trhu se svými značkami AAA AUTO a Mototechna tedy vyhlásila ve spolupráci s Asociací obchodu s ojetými automobily (AOOA) první ročník ankety o nejoblíbenější ojetý vůz.

Hlasovat může každý, koho zajímají auta, na www.ojeteautoroku.cz.“

AURES Holdings vyhlásil šest kategorií, ve kterých široká veřejnost vybírá svého favorita. Kompaktní auto, rodinný vůz, malé auto do města, SUV, pracovní/užitkový vůz a elektromobil, a každá bude mít svého vítěze.

„Kromě toho bude vyhlášen celkový vítěz, tedy vůz, který dostane od hlasujících absolutně nejvíce hlasů,“ říká Petr Vaněček.

Každý, kdo bude hlasovat ve všech kategoriích, bude zařazen do losování. Hlavní cenou je tříměsíční zápůjčka vítězného auta s kartou CCS, nabitou částkou 10 tisíc korun. Druhou cenou je satelitní zabezpečení vozidla GlobalSec, třetí pak palubní videokamera do auta. Dalšími cenami je 30 luxusních vůní do auta a 20 výpravných (a už dlouho vyprodaných) knih Mototechna v prospektech a plakátech.