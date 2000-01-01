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Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se někde objeví Ankaravan 2.40 Micro. Ty posměšky ale brzy vyšumí. Jen až uvidíte, co se nachází uvnitř.
Autor: ANKARAVAN
Když se řekne, že je menší než většina koupelen v domácnostech, ale větší než většina toalet, moc nadšení to nevzbuzuje. Ankaravan 2.40 Micro na první pohled plnohodnotný karavan opravdu nepřipomíná. Pokud ale jde o vybavení, nechybí uvnitř nic.
Autor: ANKARAVAN
Ankaravan 2.40 Micro v sobě má kuchyň, koupelnu, prostor pro spaní i jídelní kout. Až je s podivem, jak se to do obytné skříně, která má na délku pouhých 240 centimetrů a na šířku 200 centimetrů, vůbec vešlo. A to je právě ten moment, kdy úsměšky a pochybnosti začne nahrazovat údiv.
Autor: ANKARAVAN
Tenhle „Micro“ je možná krátký, ale v poměru ke své délce překvapivě vysoký. Ten kompaktní půdorys není vykoupený stísněným prostorem nad hlavou. Evropská verze 2.40 Micro má celkovou výšku 245 centimetrů a uvnitř nabízí kolem 190 centimetrů světlé výšky. Hlavou tu o strop bít nebudete.
Autor: ANKARAVAN
I s ojí se celková délka přívěsu dostává na přibližně 390 centimetrů. Oproti „plnohodnotným“ přívěsům je to skromné. Ale překvapivě efektní. Protože se tím přeprava a manévrování stávají výrazně jednodušší než u klasických velkých karavanů.
Autor: ANKARAVAN
Schválně zapátrejte v paměti. Vaše dosavadní výpravy za dobrodružstvím nejspíš byly souběhem míst, na která jste se při nejlepší vůli nemohli vejít. Kde každé stoupání nebo zatáčka představovala výzvu řidičským schopnostem. A najednou je tu 2.40 Micro, který se bez obtíží dostane všude.
Autor: ANKARAVAN
2.40 Micro se evropskému publiku výrazněji představil na letošním Caravan Salonu v Düsseldorfu, který se konal od 28. srpna do 6. září 2026. Jde o jeden z největších evropských veletrhů zaměřených na karavany, obytná auta a mobilní cestování.
Autor: ANKARAVAN
Právě tam se ukázalo, že v době stále větších obytných vozů může pozornost poutat i přesně opačný přístup: co nejvíc funkcí vměstnat do co nejmenšího přívěsu. S jistou nadsázkou řečeno, tenhle „malý Kašpárek“ je předurčený k tomu, aby zazářil na jevištích celého světa.
Autor: ANKARAVAN
Za 2.40 Micro stojí turecký výrobce Ankaravan, který má výrobní závod v Akyurtu nedaleko Ankary. Evropská verze se od původního modelu 2.40 Micro liší mimo jiné úpravami a certifikací potřebnými pro evropský trh. V Německu ji nabízí společnost AnkerCaravan Berlin.
Autor: ANKARAVAN
Říct o něčem, že to má turecký základ, jako moc dobrý marketing nezní. Tady ale nejde o evropskou konstrukci převlečenou za turecký výrobek. Je to model původně vyvinutý v Turecku a následně přizpůsobený evropským standardům.
Autor: ANKARAVAN
Jednou z nejpřekvapivějších hodnot karavanu je jeho hmotnost. V základním evropském provedení má 2.40 Micro podle prodejce pohotovostní hmotnost jen kolem 440 kilogramů, zatímco nejvyšší povolená celková hmotnost činí 750 kilogramů.
Autor: ANKARAVAN
Co to znamená? Taková nízká hmotnost dost razantním způsobem rozšiřuje okruh automobilů, které mohou přívěs bezpečně táhnout. A zároveň pomáhá při manipulaci a parkování. Jiné karavany byste na místo nedostrkali.
Autor: ANKARAVAN
Výrobce popisuje 2.40 Micro především jako karavan pro dvě osoby. Evropská nabídka ale počítá také s třílůžkovou konfigurací, v níž se nad zadní částí objeví výklopné lůžko pro dítě nebo dalšího cestujícího. Volné místo může posloužit i k uložení dodatečných zavazadel.
Autor: ANKARAVAN
Zajímavá je i konfigurace interiéru. Kuchyňský blok je soustředěný do přední části, aby nezabíral místo uprostřed obytného prostoru. V základní výbavě je dvouplotýnkový vařič, nerezový dřez, baterie a malá lednice, přičemž nechybí ani vlastní zásoba vody.
Autor: ANKARAVAN
Nádrž má objem 55 litrů, takže karavan chvilku vydrží, a nemusíte hned po příjezdu do kempu hledat, kde napojíte velbloudy.
Autor: ANKARAVAN
Potěšující je i skutečnost, že se dovnitř vešla i koupelna. Vznikl tu samostatný mokrý prostor se sprchou, umyvadlem, toaletou a úložnými místy. Základní provedení používá přenosné WC tzv. porta-potti, zatímco v zakázkové výbavě ho lze nahradit kazetovou toaletou.
Autor: ANKARAVAN
Zadní část 2.40 Micro je přes den určena především k posezení. Dvojice sedadel a stolek ale nejsou dané napevno. Celý prostor lze přestavět na lůžko. Tahle proměnlivost je klíčem k tomu, jak karavan s půdorysem několika málo metrů může nabídnout obývák i místo na spaní.
Autor: ANKARAVAN
Výrobce a evropský prodejce vsadili při návrhu interiéru na využití každého dostupného centimetru. Nábytek je vyráběný na míru a využívá mimo jiné ručně zhotovené dřevěné skříňky, které nabízejí úložný prostor jak v kuchyni, tak v obytné části.
Autor: ANKARAVAN
Základem evropské verze je žárově zinkovaný ocelový podvozek a hliníkový rám. Samotná karoserie využívá kompozitní panely a laminát ze skelných vláken. A podle výrobních údajů neobsahuje dřevo.
Autor: ANKARAVAN
Ani stabilizace není ošizená. Přestože jde o ultralehký přívěs, základní podvozek používá komponenty od společnosti AL-KO. Standardem jsou čtyři stabilizační podpěry a nebrzděná torzní náprava, přičemž brzděná náprava je dostupná ve vyšších konfiguracích.
Autor: ANKARAVAN
K praktické výbavě patří také venkovní sprcha, která se hodí třeba po koupání u moře anebo při oplachování cyklistického vybavení.
Autor: ANKARAVAN
Čím si ale vysloužil 2.40 Micro na veletrhu v Düsseldorfu největší pozornost? Cenou! Standard začíná podle evropského prodejce těsně pod hranicí 10 000 eur. Lehce přes čtvrt milionu. Což ho staví výrazně níž než řadu nových karavanů na evropském trhu.
Autor: ANKARAVAN
Ta cena je magická. Protože dost možná není karavan váš osud, dost možná si chcete život s obytným přívěsem jen vyzkoušet. A tehdy je zbytečné investovat miliony. 2.40 Micro se může zrovna tak stát důvodem, proč vám cestování s karavanem zachutná.
Autor: ANKARAVAN
Samozřejmě, že kdo začne hýbat s konfiguracemi a přidávat komfortní výbavu, dobere se jiné ceny. Výbava v kategorii Full stojí od 14 000 eur, Premium od 15 500 a vrcholná Ultra od 16 000 eur. Držet se při zemi ale není zapotřebí.
Autor: ANKARAVAN
Už proto, že rozdíl mezi základní a nejvyšší verzí není jen kosmetický. Vybavení v kategorii Full přidává například solární systém, brzděnou nápravu, nájezdovou brzdu, markýzu, dieselové topení a speciální izolaci.
Autor: ANKARAVAN
Premium k tomu přihazuje ještě elektrickou troubu, větší 12V lednici, klimatizaci a televizor. Ultra jde ještě dál s měničem, lithiovou baterií, bojlerem a kazetovou toaletou, takže z původně jednoduchého přívěsu vznikne podstatně soběstačnější cestovní zázemí.
Autor: ANKARAVAN
2.40 Micro není nějaký nahodilý experiment výrobce, ale nejmenší model širší nabídky menších karavanů od Ankaravanu. Turecká firma v současnosti uvádí šest hlavních modelových řad, od 2.40 Micro až po 5,05 Long.
Autor: ANKARAVAN
Zajímavé je i to, že výrobce neprezentuje malé karavany jen jako lacinou alternativu, ale jako originální způsob života, v němž hraje důraz na funkčnost, dostupnost a nezávislost. Ankaravan 2.40 Micro není žádné malé zklamání, ale docela příjemné velké překvapení.
Autor: ANKARAVAN