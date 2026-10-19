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Senátní volby 2026
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Výsledky komunálních voleb
Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...
Evropa ukázala Číně, že má čím bojovat. Na autosalonu v Paříži vytáhla trumfy
Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost však podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty,...
Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...
S cenou čtvrt milionu korun konkuruje malý Micro mnohem větším karavanům
Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se...
Alfa záření v Paříži. Největší sexbomba autosalonu je benzinovou rebelií
Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný...
S cenou čtvrt milionu korun konkuruje malý Micro mnohem větším karavanům
Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se...
Bouračka na pařížském autosalonu. Dítě nastartovalo mercedes a rozjelo se
Letošní autosalon v Paříži skončil s uplynulým víkendem, předposlední den veletrhu se na stánku Mercedesu odehrál nešťastný incident. Vystavená osobní dodávka se rozjela a nabourala, nikomu se...
Německo a Francie chtějí zachránit autoprůmysl. Není jisté, že to bude stačit
Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoct zajistit budoucnost automobilového odvětví v Evropě. Cílem je snížit do roku 2035 emise oxidu uhličitého a posílit výrobu a vývoj nové generace...
Test odhalil nebezpečné dětské autosedačky. Výrobce zastavil prodej
Pravidelné nezávislé testy dětských autosedaček, které pořádá německý autoklub ADAC, patří pro rodiče k důležitým vodítkům ke správnému výběru. Zkušební komisaři ale varují. Dva ze zkoušených modelů...
Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Velká podzimní hra začala
Na portálu iDNES.cz odstartovala velká podzimní soutěž. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném slosování vyhrát rodinné SUV za více...
Alfa záření v Paříži. Největší sexbomba autosalonu je benzinovou rebelií
Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný...
Největší vychytávku přivezla na autosalon do Paříže Škoda. Šlapací mixér
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Říkají mu „fruit bike“ a je to originální vynález na výrobu smoothie. Šlapací kolo, které pohání nože mixeru, je legrační exponát na expozici Škody v duchu jejích simply clever vychytávek. Fruit Bike...
KOMENTÁŘ: Číňané autosalon v Paříži obsadili, vyhráli ale Francouzi
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Co do ambicí a velikosti expozic čínské automobilky na autosalonu v Paříži možná tradiční výrobce předčili. Ovšem jen na metry čtvereční stánků a utracené miliony eur se to počítat nedá. Okem...
Pod kůži vidíte autům jen na autosalonu. U Renaultu svlékli elektro rozbruskou
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na autosalonech nahlédnete autům pod kůži. Renault přivezl do Paříže model vytvořený pro ukázku konstrukce karoserie a bezpečnostních prvků, který se používá při výcviku hasičů a záchranářů.
Tesla představila létající Roadster. Má deset let zpoždění a není to roadster
Americký výrobce elektrických vozů Tesla představil nový sportovní vůz Roadster s raketovými tryskami. Stroj má být schopen překonávat krátké úseky vzduchem. Tesla má začít vůz vyrábět v roce 2028.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Paříž viděla premiéru Octavie i skepsi prezidenta, který raději vsadil na koně
Na pařížském autosalonu měla před 30 lety premiéru novodobá Škoda Octavia. Pařížská přehlídka je nejstarší na světě a kromě slavných debutů pamatuje i bizarnosti – třeba když z ní na konci 19....
Když šéf odejde v nejlepším. Proč náhle opustil Škodu a jde k Volvu?
Hledáme vizionáře, který povede ikonickou značku do nové éry. Staňte se předsedou/předsedkyní představenstva Škoda Auto. Tak přesně tento inzerát se v sekci kariéra na webových stránkách Škody Auto...