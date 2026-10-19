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S cenou čtvrt milionu korun konkuruje malý Micro mnohem větším karavanům

Radomír Dohnal
Fotočlánek aktualizováno  14:42
Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna... Když se řekne, že je menší než většina koupelen v domácnostech, ale větší než... Ankaravan 2.40 Micro v sobě má kuchyň, koupelnu, prostor pro spaní i jídelní... Tenhle „Micro“ je možná krátký, ale v poměru ke své délce překvapivě vysoký.... I s ojí se celková délka přívěsu dostává na přibližně 390 centimetrů. Oproti... Schválně zapátrejte v paměti. Vaše dosavadní výpravy za dobrodružstvím nejspíš... 2.40 Micro se evropskému publiku výrazněji představil na letošním Caravan... Právě tam se ukázalo, že v době stále větších obytných vozů může pozornost... Za 2.40 Micro stojí turecký výrobce Ankaravan, který má výrobní závod v Akyurtu... Říct o něčem, že to má turecký základ, jako moc dobrý marketing nezní. Tady ale... Jednou z nejpřekvapivějších hodnot karavanu je jeho hmotnost. V základním... Co to znamená? Taková nízká hmotnost dost razantním způsobem rozšiřuje okruh...
Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se někde objeví Ankaravan 2.40 Micro. Ty posměšky ale brzy vyšumí. Jen až uvidíte, co se nachází uvnitř.

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Témata: Karavan, přívěs

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